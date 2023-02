EVA Air partecipa alla BIT a Milano

EVA Air, membro di Star Alliance e prima compagnia aerea internazionale privata di Taiwan, sarà presente alla BIT, Borsa Internazionale del Turismo, presso Allianz MiCo Milano dal 12 al 14 febbraio 2023.

“Aggiudicandosi nel 2023 il nono posto della classifica di Airline Ratings delle 20 compagnie aeree più sicure al mondo, EVA Air continua a implementare la sicurezza, i servizi, le operazioni di volo e il comfort dei passeggeri, confermandosi una delle migliori compagnie aeree del mondo. La compagnia vanta inoltre una flotta di nuova generazione e servizi a bordo di altissima qualità per soddisfare i più elevati standard globali.

L’introduzione del nuovo volo non-stop tra Milano e Taipei, avvenuta nel mese di ottobre 2022 con due frequenze settimanali che si prevede aumentino presto, ha ampliato per la prima volta in 25 anni il network europeo della compagnia, al quale si è aggiunto nel mese di novembre 2022 anche l’ulteriore volo non-stop tra Monaco e Taipei. EVA Air opera oggi il network più sviluppato e con la maggiore frequenza tra l’Europa e Taiwan”, afferma EVA Air.

“La partecipazione di EVA Air alla BIT rappresenta un’occasione molto importante per la compagnia”, dichiara Eric Hsueh, General Manager di EVA Air Italy Branch. “Siamo entusiasti della partecipazione e speriamo che possa essere un’opportunità per creare nuovi rapporti con il trade italiano, consolidare quelli già esistenti e contribuire a far conoscere la compagnia ai viaggiatori italiani. Con la qualità del servizio e la sicurezza come obiettivo costante, EVA Air intende offrire sempre ai passeggeri un’esperienza di viaggio di altissimo livello”.

“I passeggeri provenienti da Milano possono raggiungere l’aeroporto internazionale di Taiwan Taoyuan (TPE) la mattina presto e proseguire comodamente il viaggio a bordo di uno dei frequenti voli di EVA Air verso il nord-est e il sud-est asiatico. Il nuovo volo tra Milano e Taipei consente alla compagnia di attrarre un maggior numero di viaggiatori dall’Europa e dall’Oriente che possono volare in modo comodo ed efficiente da e per l’hub principale di EVA Air a Taiwan verso destinazioni molto richieste in tutta l’Asia e in Europa.

EVA Air sarà presente alla BIT presso il padiglione 4, stand C85. Per maggiori informazioni, visitare il sito www.evaair.com”, conclude EVA Air.



(Ufficio Stampa EVA Air – Photo Credits: Boeing – EVA Air)