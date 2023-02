La Compagnie incontra il trade con eventi, iniziative e FAM trip dedicati agli agenti di viaggio italiani

La Compagnie prosegue il consolidamento della rotta Milano-New York, lanciata lo scorso aprile, con diverse attività sul mercato italiano dedicate agli operatori del settore turistico e, in particolare, agli agenti di viaggio.

Il primo appuntamento in calendario è previsto per il prossimo 12 e 13 febbraio a Milano con l’evento B2B Travel Open Village Evolution, presso l’Hotel Melià Milano. L’evento, organizzato dal gruppo Travel Quotidiano in concomitanza con lo svolgimento della fiera BIT e giunto alla sua quinta edizione, sarà occasione per gli agenti di viaggio di scoprire le particolarità, i vantaggi e tutte le novità di La Compagnie in una due giorni dedicata ad appuntamenti e workshop formativi.

In occasione dell’edizione 2023 di Borsa Internazionale del Turismo presso Allianz MiCo, lunedì 13 febbraio alle ore 14 La Compagnie parteciperà, inoltre, alla conferenza organizzata da Guida Viaggi in collaborazione con BIT dal titolo “Hotel, crociere, aerei e shopping: le nuove frontiere del lusso” in sala Coral 4. Diversi attori del turismo operativi nel segmento del lusso si confronteranno sull’evoluzione di questo mercato, sulle nuove tendenze e sulla proposta di prodotti in linea con le aspettative di target alto spendenti, che oggi tocca nuove tematiche e esigenze diverse, in particolar modo nel mondo del trasporto aereo e dei servizi di viaggio.

La Compagnie sarà poi attiva nel corso dei prossimi mesi con altri eventi, iniziative e FAM trip verso la Grande Mela che saranno dedicati agli agenti di viaggio italiani per far conoscere il prodotto di La Compagnie e farne sperimentare in prima persona tutti i plus ed il servizio esclusivo di bordo in classe 100% Business, oltre al comfort e all’efficienza della moderna flotta di Airbus A321neo di cui si è dotata la compagnia aerea.

“La collaborazione con gli operatori del mercato gioca un ruolo fondamentale all’interno della strategia commerciale di La Compagnie”, ha commentato Gianbattista Sassera, Direttore di Discover the World Italia, responsabile GSA per la compagnia in Italia. “Un nuovo prodotto su una tratta molto importante come quella della Milano-New York, caratterizzata da una significativa competizione tra vettori di grande peso e operativi da lungo tempo sul mercato richiede senza dubbio un lavoro importante di promozione, formazione e assistenza diretta al trade per mettere a disposizione gli strumenti necessari per proporre questa esclusiva soluzione di viaggio ai clienti finali. Per questo motivo già dallo scorso anno La Compagnie ha dedicato diverse iniziative all’incontro con operatori e agenti di viaggio e alla possibilità di provare personalmente l’affidabilità del prodotto, impegno che proseguirà anche nei prossimi mesi con la partecipazione e l’organizzazione di altrettante opportunità”.

A partire da questo mese La Compagnie è entrata a far parte, infine, della Camera di Commercio americana in Italia (Amcham), partecipando in modo attivo, in qualità di socio, allo sviluppo delle relazioni economiche e culturali tra gli Stati Uniti d’America e l’Italia. Anche in questo caso saranno diverse le opportunità di scambio, relazione e collaborazione con realtà corporate operative nei due mercati.

(Ufficio Stampa La Compagnie – Photo Credits: La Compagnie)