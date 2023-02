easyJet lancia una raccolta fondi a bordo a sostegno dell’impegno dell’UNICEF per il terremoto in Turchia e in Siria

A partire da sabato 11 febbraio, easyJet avvierà una raccolta fondi a bordo dei suoi aerei per raccogliere fondi a favore dell’appello dell’UNICEF per il terremoto in Turchia e Siria. Sarà possibile donare a bordo di tutti i voli easyJet a partire da sabato e per le successive due settimane, consentendo a più di 2,7 milioni di passeggeri in 36 Paesi di dare il proprio contributo.

Il ricavato supporterà l’azione di emergenza di UNICEF, già attiva 24 ore su 24 nelle regioni colpite, per aiutare i bambini che hanno perso la casa, che dormono in condizioni precarie e che sono stati separati dalle loro famiglie.

UNICEF ha espresso particolare preoccupazione per la sicurezza e il benessere dei bambini che, a causa del terremoto, hanno perso le loro case, sono stati separati dalle loro famiglie, non hanno accesso a cibo e acqua e sono stati abbandonati al freddo. L’organizzazione per i diritti dell’infanzia è attualmente impegnata nella regione colpita per garantire la sicurezza, la salute e il benessere dei bambini.

easyJet collabora con l’UNICEF da oltre un decennio e ha deciso di sostenere questa iniziativa dell’ente benefico in seguito al successo della campagna dello scorso anno a sostegno dell’Ucraina, che ha permesso di raccogliere più di 900mila euro destinati ai bambini e alle famiglie colpiti dalla guerra.

Negli ultimi 10 anni, grazie alle donazioni a bordo, i clienti di easyJet hanno raccolto quasi 20 milioni di euro, contribuendo a proteggere dalle malattie milioni di bambini in tutto il mondo e a tenerli al sicuro durante le emergenze.

(Ufficio Stampa easyJet – Photo Credits: Md80.it)