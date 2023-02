ATR e Pratt & Whitney Canada uniscono gli sforzi per raggiungere la 100% SAF readiness per i velivoli ATR con motore PW127

Pratt & Whitney Canada e ATR hanno annunciato oggi un accordo di collaborazione per raggiungere la 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF) readiness con i PW127 series engines entro il 2025, incluso il nuovo PW127XT, che equipaggia le next-generation ATR deliveries.

“La nostra collaborazione con ATR proseguirà per tutto il 2023 e il 2024 e si basa sul nostro recente 100% SAF test flight con Braathens Regional Airlines, che è stata una novità nel settore per l’aviazione regionale”, ha affermato Anthony Rossi, Vice President Sales and Marketing, Pratt & Whitney Canada. “Oltre ai nostri sforzi per migliorare continuamente l’efficienza dei motori degli aeromobili, il SAF ha un ruolo fondamentale da svolgere nel viaggio per raggiungere l’obiettivo dell’industria aeronautica di azzerare le emissioni nette di CO2 entro il 2050. Mentre tutti i motori Pratt & Whitney Canada sono già stati certificati per 50% SAF blends, garantire la disponibilità a operare con 100% SAF blends in futuro ci consentirà di massimizzare il potenziale di decarbonizzazione”.

Nathalie Tarnaud Laude, ATR’s Chief Executive Officer, ha aggiunto: “È nostra responsabilità collettiva come industria continuare ad agire per garantire che le connessioni vitali fornite dai nostri aerei in tutto il mondo siano operate in modo sostenibile. Abbiamo recentemente dimostrato con i nostri collaboratori, Braathens Regional Airlines e Pratt & Whitney Canada, che gli aerei ATR sono pronti per il SAF. Ora, dobbiamo continuare a unire le forze per aumentare la disponibilità di SAF, come parte del nostro viaggio comune verso l’azzeramento delle emissioni”.

A giugno 2022 ATR, Pratt & Whitney Canada e Braathens Regional Airlines hanno condotto congiuntamente un flight test di successo su un velivolo ATR 72-600 con entrambi i motori PW127M alimentati esclusivamente con SAF (leggi anche qui).

ATR punta a ottenere la certificazione 100% SAF per i suoi velivoli ATR 42 e 72 nella prossima fase del programma, entro il 2025.

Lavorando insieme, Pratt & Whitney Canada e ATR condurranno, tra gli altri, i necessari studi di compatibilità, analisi ingegneristiche e aircraft ground and flight tests. La certificazione 100% SAF dipenderà in ultima analisi dalla definizione da parte di ASTM International di una specifica per quel fuel, che si prevede possa avvenire già nel 2025. Il programma aderirà agli standard stabiliti da ASTM International.

(Ufficio Stampa ATR – Pratt & Whitney – Photo Credits: ATR – Pratt & Whitney)