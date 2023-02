Embraer: l’EMB 110 Bandeirante celebra 50 anni di operazioni

Embraer informa: “Icona della regional aviation e precursore della moderna industria aeronautica brasiliana, l’aereo EMB 110 Bandeirante festeggia 50 anni di attività. L’entrata in servizio del modello avvenne il 9 febbraio 1973, quando il primo velivolo fu consegnato alla Brazilian Air Force (FAB), in una cerimonia tenutasi presso lo stabilimento Embraer di São José dos Campos, vicino a San Paolo. La prima consegna simboleggiava la realizzazione di una visione strategica di trasformazione della scienza e della tecnologia in un’attività industriale di alto valore in Brasile”.

“Il Bandeirante rappresenta una pietra miliare per l’aviazione brasiliana. Nato dai sogni di visionari come Ozires Silva, il velivolo ha svolto un ruolo essenziale nell’integrazione del Brasile e, anno dopo anno, si è rivelato un bimotore versatile, sicuro e capace di operare in tutte le regioni del nostro immenso Paese. Questo modello esprime molto più di un semplice velivolo utilizzato con successo dall’aeronautica militare brasiliana negli ultimi 50 anni. Rappresenta una partnership vittoriosa che ha dato vita alla più grande azienda della nostra industria aeronautica, motivo di orgoglio per tutti i brasiliani. Congratulazioni, Embraer”, ha detto il Brazilian Air Force Commander, Lieutenant-Brigadier Marcelo Kanitz Damasceno.

“Embraer e FAB sono partner strategici di lunga data e il Bandeirante rappresenta l’inizio di un’importante cooperazione industriale. L’aereo è stato una pietra miliare per lo sviluppo dell’aviazione regionale in tutto il mondo e il primo successo commerciale dell’industria aeronautica brasiliana all’estero. Robusto e versatile, frutto di un progetto innovativo per l’epoca, il Bandeirante è stato prodotto nelle versioni per uso civile e militare, e ci riempie di orgoglio sapere che molte unità sono operative ancora oggi”, ha dichiarato Francisco Gomes Neto, President and CEO of Embraer.

“L’IPD/PAR 6504 aeronautical project è stato concepito presso l’Aeronautics Technical Center (CTA) in Sao Jose dos Campos e autorizzato dal Ministry of Aeronautics nel 1965. Il primo volo è avvenuto il 22 ottobre 1968 e l’aereo è stato chiamato Bandeirante. Lo sviluppo ha avuto la collaborazione di 170 aziende nazionali e un alto grado di qualità, in modo che i componenti raggiungessero la precisione richiesta per lo sviluppo del velivolo. La creazione di Embraer nel 1969 mirava a sviluppare una struttura industriale per la scale production del Bandeirante, nonché per migliorare il progetto iniziale.

A causa delle vaste dimensioni del Brasile, il Bandeirante è stato concepito per fornire servizi e collegare i punti più diversi del territorio nazionale, come l’Amazzonia, il nord-est o il centro-ovest del paese. Il modello è stato sviluppato come multipiattaforma e utilizzato per diverse missioni e scopi, per soddisfare non solo le esigenze della FAB, ma anche delle compagnie aeree brasiliane, come Transbrasil e VASP, che hanno ordinato la versione civile del velivolo”, prosegue Embraer.

“Grazie al suo well-sized project per il segmento, il Bandeirante ha rapidamente conquistato il mercato internazionale. Così nel 1975 la prima versione militare fu esportata in Uruguay e due anni dopo la compagnia aerea francese Air Littoral divenne il primo cliente internazionale della versione civile. Negli anni successivi, il Bandeirante diventerà anche un punto di riferimento nel North American regional market.

Nella FAB, il Bandeirante ha svolto diverse missioni, come trasporto di persone, merci e paracadutisti, ed è stato utilizzato anche per flight instruction and testing. Uno dei punti salienti era la search, rescue, and reconnaissance version, che divenne nota come Banderulha, responsabile del pattugliamento del Brazilian maritime territory”, continua il costruttore.

“Attualmente, la FAB Bandeirante fleet svolge diverse missioni sul territorio nazionale, tra cui un ruolo rilevante in pilot training. Il velivolo si distingue anche per la sua robustezza e può essere utilizzato in regioni remote e di difficile accesso, come l’Amazzonia, per logistical missions and humanitarian support.

La versatilità ha fatto durare la produzione del Bandeirante per quasi due decenni, con 498 velivoli consegnati in 36 paesi. Il Bandeirante si è affermato come uno degli aerei più venduti nella sua categoria e ha segnato una nuova era nel regional air transport in Brasile e nel mondo”, conclude Embraer.

