Life Flight Network aggiunge quattro Bell 407GXi alla sua Helicopter Air Ambulance Fleet

Bell Textron Inc. ha annunciato che Life Flight Network, il più grande not-for-profit air medical program del paese, aggiungerà quattro ulteriori elicotteri Bell 407GXi alla sua flotta. “Questi velivoli porteranno l’attuale flotta operativa di Life Flight Network a sette Bell 407GXi, rimanendo il più grande air medical operator del Bell 407GXi in Pacific Northwest and Intermountain West”, afferma Bell Textron.

“Life Flight Network ha continuato a vedere il valore e le performance che la piattaforma Bell 407 ha fornito negli ultimi anni”, ha affermato Lane Evans, director, North America Sales. “I quattro Bell 407GX aggiuntivi con capacità IFR (Instrument Flight Rules) certificate aumenteranno le loro risorse di trasporto all’avanguardia, consentendo a Life Flight Network di aumentare ulteriormente l’accesso della comunità al critical care transport leader del settore”.

“La Life Flight Network total Bell fleet sarà composta da quattro Bell 429 e 25 Bell 407GX-series helicopters, che forniranno critical care transportation a chi ne ha bisogno. L’organizzazione continua a essere leader nell’air ambulance industry, con 27 rotor-wing bases, 10 fixed-wing bases e due neonatal and pediatric bases in Oregon, Washington, Idaho e Montana. Da oltre 44 anni, Life Flight Network fornisce ICU-level care ai pazienti che necessitano di trasporto medico di emergenza, supportando gli ospedali locali e i servizi di emergenza sanitaria”, prosegue Bell Textron.

“Bell dimostra la sua matura production and sustainment support capability con oltre 1.600 Bell 407 in tutto il mondo, registrando sei milioni di ore di volo in tutta la flotta ed eseguendo attivamente flight training, nonché military and para-public missions. Il Flight Deck Garmin G1000H™ NXi del 407GXi migliora la situational awareness e riduce il pilot workload, fornendo informazioni di facile lettura a colpo d’occhio. La nuova capacità IFR del Bell 407GXi consentirà operazioni in qualsiasi condizione atmosferica pur continuando a fornire capacità multi-missione in modo sicuro, affidabile ed efficace”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)