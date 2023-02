News Brevi – 11.02.2023

SAAB: I RISULTATI DEL QUARTO TRIMESTRE 2022 – Saab ha presentato i risultati del quarto trimestre 2022. Gli ordini acquisiti sono aumentati a 29.866 milioni di corone svedesi (12.218). L’order backlog è aumentato del 21% e ammonta a 128 miliardi di corone svedesi (105). Le vendite sono aumentate del 16%, di cui il 14% organico, pari a 13.866 milioni di corone svedesi (11.943), con volumi e consegne elevati in tutte le aree di business. L’EBITDA è stato di 1.883 milioni di corone svedesi (1.587) con un margine del 13,6% (13,3). L’operating income, in aumento del del 22%, ammonta a 1.314 milioni di corone svedesi (1.076) con un margine del 9,5% (9,0). Net income aumentato a SEK 1.154 milioni (791) nel periodo e l’EPS è stato pari a SEK 8,32 (5,52), corrispondente a un aumento del 51%. Operational cash flow pari a 1.682 milioni di corone svedesi (1.522) nel trimestre. Il Board propone un dividendo per il 2022 di SEK 5,30 (4,90) per azione. Riguardo l’outlook per il 2023, Saab prevede una crescita organica delle vendite intorno al 15%, crescita dell’operating income superiore alla crescita organica delle vendite e positive operational cash flow. Micael Johansson, President and CEO, Saab: “L’accresciuta instabilità geopolitica in Europa ha portato a una nuova realtà che ci ricorda il nostro scopo come azienda: proteggere le persone e la società. Per Saab, il 2022 è stato un anno solido dal punto di vista finanziario e operativo. Abbiamo mantenuto le nostre prospettive per l’anno con una crescita organica delle vendite del 5%, una crescita dell’EBIT del 13% e un positive cash flow di 2,6 miliardi di corone svedesi. Abbiamo continuato a portare avanti la nostra strategia di crescita e abbiamo accelerato i nostri sforzi per aumentare la capacità futura e gli impianti di produzione. Sono proseguiti anche gli investimenti in innovazione, ricerca e sviluppo per sviluppare nuove tecnologie e siamo riusciti a reclutare nuovi talenti. Tutte queste iniziative ci posizionano bene per catturare l’aumento della domanda del mercato. Guardando al quarto trimestre, abbiamo effettuato le prime consegne del nuovo Saab anti-submarine lightweight torpedo in Svezia. Inoltre, Saab ha ottenuto il military type certificate per il Gripen E sia dalla Svezia che dal Brasile, il che significa che l’aereo è certificato per l’uso operativo e ora sta volando nei cieli del Brasile. Nel trimestre abbiamo anche annunciato la cessione delle nostre Maritime Traffic Management operations, in linea con la nostra strategia di aumentare l’attenzione sulle nostre aree principali. L’acquisizione ordini di Saab nel trimestre è stata forte e ha confermato la forza del nostro portafoglio di prodotti con una crescita sia in Svezia che a livello internazionale. Abbiamo anche ricevuto contratti di aggiornamento e supporto per il Gripen in Svezia, che si sono aggiunti agli Aeronautics and Surveillance orders. L’operating income è cresciuto del 22% e il margine operativo è stato del 9,5% (9,0). Dynamics ha avuto un mix eccezionalmente favorevole e anche Surveillance e Kockums hanno mostrato un miglioramento dei margini. Il ramp-up del T-7 e il civil business in Aeronautics hanno continuato ad avere un impatto negativo sui risultati. Prevediamo che queste sfide si esauriscano gradualmente nei prossimi anni. L’operational cash flow nel trimestre è stato migliore di quello che ci aspettavamo e ammonta a 1,7 miliardi di corone svedesi (1,5). Continuiamo a essere cauti sui problemi nelle supply chains, sui tempi di consegna dei componenti e sull’inflazione e li stiamo gestendo in modo proattivo insieme ai nostri clienti e fornitori. Durante il 2022 siamo rimasti concentrati sul portare avanti il nostro programma di sostenibilità. A questo proposito, abbiamo rafforzato la nostra politica di vendita responsabile e la struttura di governance e accelerato il lavoro relativo al nostro impegno Race to Zero. Durante il trimestre Saab è diventata la prima grande azienda della difesa ad avere i propri science-based targets approvati da SBTi. Per l’intero anno 2023 prevediamo che la crescita organica delle vendite sarà di circa il 15% e che la crescita dell’operating income sarà superiore alla crescita organica delle vendite. Stimiamo che l’operational cash flow sia positivo per il 2023″.

MIT: CONFERMATO L’IMPEGNO PER CONTINUITA’ TERRITORIALE E INFRASTRUTTURE – Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti informa: “‘La continuità territoriale della Sardegna: vecchie questioni e nuove prospettive’ è il tema del convegno a cui ha partecipato ieri pomeriggio in video collegamento il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini. L’importanza di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini sardi affinché la condizione di insularità non sia causa di svantaggio o discriminazione per le popolazioni residenti, è stato l’argomento al centro della discussione. Il MIT, sulla specifica questione ha aperto un tavolo, affrontando il tema anche nelle opportune sedi europee. Salvini ha garantito il suo impegno e l’attenzione alla vicenda e ha auspicato a breve una visita in Sardegna per fare il punto della situazione sulle infrastrutture. Il convegno è stato organizzato dall’Università degli Studi di Sassari con l’Associazione europea degli studenti di Giurisprudenza”.

AMERICAN AIRLINES: OFFERTA DI SENIOR SECURED NOTES – American Airlines informa: “American Airlines, Inc., una sussidiaria di American Airlines Group Inc., ha annunciato una proposed private offering di titoli senior garantiti per un valore nominale complessivo di 750 milioni di dollari, con scadenza 2028. La compagnia prevede di utilizzare i proventi derivanti dall’offerta per rimborsare una parte dei prestiti a termine in essere nell’ambito della linea di credito stabilita. Le obbligazioni saranno offerte e vendute solo a soggetti ragionevolmente ritenuti acquirenti istituzionali qualificati”.

JETBLUE: RECORD AND PAYMENT DATE PER GLI AZIONISTI SPIRIT – JetBlue informa: “Come annunciato in precedenza, in relazione all’Agreement and Plan of Merger, datato 28 luglio 2022, tra JetBlue Airways Corporation, Sundown Acquisition Corp. e Spirit Airlines, Inc., JetBlue ha fissato il 22 febbraio 2023 come record date per il pagamento anticipato di febbraio 2023 agli azionisti di Spirit di $0,10 per Spirit share (February 2023 Additional Prepayment), con pagamento del February 2023 Additional Prepayment da effettuarsi il 28 febbraio 2023”.