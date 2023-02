Embraer presenta il C-390 Millennium a Aero India 2023

Embraer presenterà il suo C-390 Millennium military multi-mission tactical air transport aircraft in mostra statica a Aero India 2023, Bangalore, India, dal 13 al 17 febbraio. A complemento della presenza del C-390 Millennium alla fiera c’è lo stand di Embraer, che offrirà ai visitatori uno sguardo più da vicino al portafoglio completo e alle soluzioni innovative di Embraer Defence & Security, che includono l’A-29 Super Tucano, il P600 AEW&C e le soluzioni radar e di sorveglianza.

“Siamo orgogliosi di portare l’iconico C-390 Millennium di Embraer in India affinché i nostri ospiti possano sperimentare le vere capacità di questo velivolo militare multi-missione del 21° secolo”, ha dichiarato Bosco da Costa Junior, Presidente e CEO, Embraer Defence & Security. “L’India è un mercato chiave per Embraer e desideriamo stabilire partnership nel paese che possano rafforzare ulteriormente le industrie e le capacità di difesa dell’India. Non vediamo l’ora di impegnarci con l’ecosistema della difesa e aerospaziale dell’India a questo evento”.

“Da quando è entrato in servizio con la Brazilian Air Force (FAB) nel 2019, il C-390 ha dimostrato la sua capacità, affidabilità e prestazioni in una varietà di missioni. La flotta di cinque velivoli della FAB, tutte refueling versions, designate KC-390, ha già accumulato più di 7.500 ore di volo e numeri recenti hanno mostrato un mission completion rate del 99%, dimostrando una produttività eccezionale nella sua categoria. Embraer ha ordini per il C-390 Millennium dal Portogallo e dall’Ungheria, entrambi paesi membri della NATO. I Paesi Bassi, anch’essi una nazione NATO, hanno selezionato il C-390 Millennium nel 2022.

Il C-390 Millennium può svolgere un’ampia gamma di missioni utilizzando la stessa piattaforma, inclusi Air-to-Air (in-flight) Refueling (AAR) for fixed and rotary wing aircraft, airborne operations, troop & cargo transportation, humanitarian missions, medical evacuation, firefighting, search & rescue, con riconfigurazione semplice e rapida tra le diverse configurazioni utilizzando conversion kits e built-in reconfigurable cargo floor systems. Il velivolo è stato progettato per operare su piste semi-preparate o danneggiate, nonché in ambienti ostili, che vanno da hot & humid a cold, dry conditions”, afferma Embraer.

“Uno dei prodotti per la difesa di Embraer che opera nel paese è il Netra AEW&C dell’aeronautica indiana. Costruito sulla ERJ 145 regional jet platform, la flotta di tre Netra è il prodotto della collaborazione tra Embraer e DRDO. L’aereo è spesso utilizzato in missioni chiave”, conclude Embraer.

(Ufficio Stampa Embraer – Photo Credits: Embraer)