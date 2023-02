News Brevi – 13.02.2023

QANTAS: ASTA DI BENEFICENZA PER GLI INTERNI DI UN A330 CHE VERRA’ CONVERTITO IN CARGO – Qantas ha tenuto un’asta di beneficenza di oggetti dalla cabina di un aereo passeggeri Airbus A330, prima che viaggi all’estero per essere convertito in un dedicated air freighter. “I frequent flyer e gli appassionati di aviazione sono stati invitati nell’Hangar 96 di Qantas all’aeroporto di Sydney per fare offerte su una serie di articoli dell’aereo, tra cui un carrello bar, segnali di uscita e una business class suite, per garantire che il massimo dell’interno dell’aeromobile sia riutilizzato, riciclato o riproposto. L’asta ha raccolto $16.300 per Qantas Pathfinders, un gruppo composto da Qantas staff attuale e passato che raccoglie fondi per NextSense (in precedenza Royal Institute for Deaf and Blind Children). Dopo 15 anni di trasporto passeggeri in Australia e all’estero, questo A330 (VH-EBE, Kangaroo Valley) si dirigerà a Dresda, Germania, per essere convertito in un cargo dedicato e tornerà in Australia come parte della flotta Qantas Freight. La conversione sarà eseguita da EFW, una joint venture specializzata tra Airbus e ST Engineering. I lavori di conversione includeranno lo smantellamento completo della cabina, la sostituzione della cabin door esistente con una larger freight door e l’installazione di un cargo handling system”, afferma Qantas Group. Il Qantas Executive Manager of Freight, Catriona Larritt, ha affermato: “Siamo davvero lieti di offrire alle persone questa opportunità unica di possedere un pezzo di storia di Qantas e raccogliere fondi per un grande ente di beneficenza. È anche un bel modo per evidenziare il nostro impegno a ridurre al minimo gli sprechi come parte del nostro focus sulla sostenibilità. Kangaroo Valley ci ha resi orgogliosi trasportando milioni di passeggeri in tutta sicurezza in Australia, Asia e Pacifico per 15 anni. Nella sua nuova avventura come cargo dedicato trasporterà tonnellate di merci e migliaia di pacchi”. Una volta convertito, l’A330 sarà in grado di trasportare fino a 50 tonnellate di merci su ciascun volo. Qantas Group sta costantemente rinnovando la propria flotta domestica e internazionale, con ordini e opzioni di acquisto per quasi 300 aeromobili. Solo nel 2023 è previsto l’arrivo di undici nuovi velivoli. I nuovi arrivi vedranno alcuni velivoli passeggeri più vecchi, tra cui due A330, convertiti in cargo per aiutare a soddisfare la crescente domanda per l’air cargo. Qantas Freight ha una flotta di 18 aeromobili e il primo di altri sei A321 Freighter dovrebbe arrivare all’inizio del prossimo anno. Un secondo A330 è attualmente in fase di passenger to freighter conversion ed è programmato per entrare a far parte della dedicated Australia Post freight fleet entro la fine dell’anno.

SIKORSKY CONSEGNA TRE ULTERIORI ELICOTTERI CH-53K® ALL’U.S. MARINE CORPS – Sikorsky, una società Lockheed Martin, ha consegnato due elicotteri CH-53K al Corpo dei Marines degli Stati Uniti nell’ultimo trimestre del 2022. Questi CH-53K heavy lift helicopters si uniscono ai sette già operativi presso la Marine Corps Air Station (MCAS) New River a Jacksonville, nella Carolina del Nord. “I dipendenti di Sikorsky stanno utilizzando tecnologie avanzate per produrre l’elicottero CH-53K, che aumenta le capacità del Corpo dei Marines degli Stati Uniti”, ha affermato Bill Falk, director Sikorsky CH-53K program. “Con le tecnologie trasformative del CH-53K, è possibile fare di più per il Corpo dei Marines e per i nostri alleati nello scoraggiare le minacce nel mutevole panorama del campo di battaglia”. Le capacità di sollevamento pesante del CH-53K superano tutte le altre piattaforme ad ala rotante del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti ed è l’unico heavy-lift helicopter che rimarrà in produzione fino al 2032 e oltre. Sikorsky è sulla buona strada per consegnare più elicotteri King Stallion™ multi-missione al Corpo dei Marines degli Stati Uniti nel 2023. La U.S Navy ha dichiarato la Full Rate Production per il programma CH-53K nel dicembre 2022; una decisione che dovrebbe aumentare la produzione a più di 20 elicotteri all’anno nei prossimi anni. La produzione ampliata comprende dodici velivoli in varie fasi di produzione per il governo di Israele.

BRUSSELS AIRLINES RIPRENDE I CORSI “FEAR OF FLYING” ANCHE CON L’AUSILIO DELLA REALT’ VIRTUALE – Ora che il settore dei viaggi sta lentamente riprendendo, anche le persone che soffrono di paura di volare cercano aiuto con maggiore frequenza. Ecco perché i terapisti comportamentali di The Human Link e la compagnia aerea belga Brussels Airlines stanno nuovamente organizzando un ‘Fear of Flying’ course per la prima volta in quattro anni. I partecipanti possono ora ricevere consulenza utilizzando la realtà virtuale (VR). “Più di otto partecipanti su 10 sono in grado di viaggiare in aereo spensierati dopo aver completato il corso”, afferma la compagnia. “Ci sono ancora più richieste di aiuto da parte di persone che hanno paura di volare”, afferma la psicologa e terapista comportamentale Marieke Impens di The Human Link. “Si tratta di persone di ogni estrazione sociale, dagli adolescenti ai settantenni”. Per soddisfare la domanda, The Human Link sta organizzando un altro ‘Fear of Flying’ course alla fine di marzo, in collaborazione con Brussels Airlines, per la prima volta in quattro anni. “Il corso è stato creato nel 2006 in collaborazione con l’Università di Ghent ed è scientificamente fondato. Il tasso di successo è sempre stato superiore all’80%”, afferma Marieke Impens. “A causa della pandemia, abbiamo sospeso il corso per un po’, ma abbiamo continuato a modificare il nostro approccio. Questo ci ha dato ancora più informazioni su come funziona la paura e siamo convinti di poter ora consigliare le persone con paura di volare anche meglio”. Il programma si compone di tre parti. Innanzitutto, ha luogo un colloquio con uno dei terapisti per valutare correttamente se il corso è il passo più appropriato per quell’individuo. Poi, alla fine di marzo, ha luogo il corso vero e proprio. “Per prima cosa, i partecipanti vengono in Brussels Airlines a Zaventem per un’intera giornata. Al mattino, un pilota ti immerge per la prima volta nel mondo dell’aviazione: come fa un aereo a rimanere in aria, cos’è esattamente la turbolenza, ecc..”, dice Luc Michiels, trainer and pilot at Brussels Airlines. “L’altra mezza giornata è dedicata a esercizi concreti con i terapisti per affrontare in modo diverso i sentimenti che i passeggeri provano quando sono ansiosi”. La novità del programma è che i partecipanti avranno anche l’opportunità di esercitarsi su un aereo utilizzando la realtà virtuale. “Questo rende tutto più realistico e alla fine abbassa anche la soglia”, afferma Marieke Impens. “Così, il secondo giorno del corso, saliamo su un vero aereo. Ogni tre partecipanti, un terapista li accompagna. Lui o lei li aiuta ad affrontare la loro paura nel modo giusto, il che programmerà il loro cervello in modo diverso. Imparano a fare di nuovo le proprie scelte, invece di lasciare che la paura determini queste scelte. Consentendo loro di sperimentare che volare finisce bene, l’ansia spesso si attenua abbastanza rapidamente”. Secondo gli specialisti di The Human Link, non ci sono suggerimenti già pronti che funzionino in modo permanente per le persone che soffrono di paura di volare. “A breve termine, consigli come ‘non bere caffeina’ possono aiutare, ma sfortunatamente a lungo termine fanno più male che bene. Soprattutto, devi renderti conto che il tuo corpo ha bisogno poter provare che si può scendere da un aereo tutto intero, anche senza espedienti”. Per info: https://www.brusselsairlines.com/be/en/special-care/special-assistance/fear-of-flying.

ANA: UN ASSAGGIO DEL GIAPPONE A BORDO E NELLE LOUNGE – All Nippon Airways (ANA) inizierà a offrire una nuova selezione di sake giapponese per il servizio a bordo e nelle lounge ANA. A partire dal 1 marzo ANA offrirà un totale di 34 brands, aggiungendo 26 nuovi brands pur continuando a offrire otto brands popolari della selezione attuale. Il sake sarà disponibile in first e business class sui voli internazionali ANA, in premium class sui voli domestici, presso “ANA SUITE LOUNGE” per i voli internazionali e domestici, presso “ANA LOUNGE” per i voli internazionali. Questo segna il primo rinnovo completo della selezione di sake da parte di ANA da marzo 2020. In risposta al feedback e alle tendenze dei clienti, ANA ha sviluppato un’ampia scelta che include variazioni stagionali simili ai pasti a bordo e ai pasti offerti nelle lounge ANA. “In ANA, siamo orgogliosi di offrire ai nostri clienti un’esperienza giapponese premium attraverso un servizio eccellente e offerte autentiche”, ha affermato Tomoji Ishii, Executive Vice President, Customer Experience Management and Planning of ANA. “Con il rinnovo della nostra selezione di sake giapponese, speriamo di offrire ai nostri clienti un vero assaggio del Giappone a bordo e nelle nostre lounge ANA”.

PRIMI GRADUATI NEL PROGRAMMA DI APPRENDISTATO DI LOCKHEED MARTIN E GREENVILLE TECHNICAL COLLEGE – Lockheed Martin e il Greenville Technical College hanno recentemente diplomato il primo gruppo del loro nuovo apprentice program, rafforzando Lockheed Martin e la forza lavoro tecnica qualificata della regione. Dopo aver visto risultati di grande impatto da un programma di formazione pre-apprendistato di due settimane che Lockheed Martin e il college hanno iniziato nel 2020, la leadership dell’azienda e del college hanno deciso di implementare un nuovo programma di apprendistato di sei settimane, in cui i partecipanti sono trattati come dipendenti Lockheed Martin. Il primo gruppo di 12 persone del programma si è graduato alla fine del 2022 e ha iniziato a lavorare come apprendista, supportando le operazioni di produzione dell’F-16. Recentemente è stato effettuato il primo volo del nuovo F-16 Block 70.

QATAR AIRWAYS: NUOVE ESPERIENZE PER DISCOVER QATAR – Discover Qatar (DQ) ha lanciato tre nuove aggiunte alla sua serie di Transit Tour, che evidenziano la posizione del Qatar come destinazione principale per le attività sportive dopo il successo della FIFA World Cup Qatar 2022™. I passeggeri in transito possono ora intraprendere un viaggio per rivivere la FIFA World Cup Qatar 2022™ in un esclusivo transit tour che porta i turisti attraverso i principali stadi all’avanguardia del Qatar. Il tour include una visita esterna a cinque stadi della FIFA World Cup Qatar 2022™: Al Thumama, Education City, Khalifa International, Lusail Iconic Stadium e l’innovativo Stadium 974 prima del suo smantellamento definitivo. I tour guidati in pullman offrono ai passeggeri un’esperienza unica per esplorare le meraviglie architettoniche del Qatar, che mostrano la cultura, il patrimonio e la storia del paese. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Siamo lieti di aiutare i nostri passeggeri in transito a mantenere il loro stile di vita attivo attraverso le nostre sports simulator sessions offerte da Discover Qatar. Gli appassionati di sport possono anche rivivere l’emozione della storica FIFA World Cup Qatar 2022™ visitando gli stadi iconici del Qatar che hanno ospitato un’edizione indimenticabile del torneo più popolare del mondo”. Il Discover Qatar World Cup Stadiums Tour può essere prenotato online fino a 48 ore prima dell’arrivo a Doha o offline presso il chiosco Qatar Tourism/Discover Qatar nel Duty Free Plaza all’arrivo all’Hamad International Airport. Il tour ha un prezzo di 42 USD per adulto, 21 USD per bambino di età inferiore ai 12 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai due anni. Per i passeggeri che transitano per quattro o più ore, DQ offre la possibilità di migliorare il loro viaggio con due ore di squash presso il campo da squash dell’Oryx Airport Hotel, situato all’interno dell’Hamad International Airport. La sessione ha un prezzo di 25 USD per adulto, per effettuare una prenotazione è necessario un minimo di due clienti. Gli appassionati di golf possono godersi l’on-demand golf tour mentre aspettano il loro prossimo volo in coincidenza all’Hamad International Airport e sperimentare un alto livello di precisione e realismo al simulatore di golf all’avanguardia presso l’Oryx Airport Hotel. Il tour ha un prezzo di 33 USD a persona. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

GE: DIGITAL SOLUTIONS PER LE LM2500 GAS TURBINES – La filiale locale di GE in India ha un contratto con Cochin Shipyard Limited per fornire un comprehensive digital solutions package per migliorare le capacità delle LM2500 marine gas turbines che alimentano l’IAC-1 Vikrant della Marina indiana, commissionata nel agosto 2022. Inclusa in questa suite di soluzioni digitali c’è la soluzione SmartSignal di GE, che fornirà indicazioni tempestive sulle equipment conditions che potrebbero causare danni al motore. Queste prime indicazioni riducono anche il rischio operativo. Con la tecnologia di analisi predittiva proprietaria di GE, integrata nel “digital twin” a terra del motore a turbina a gas, l’operatore si muove verso una modalità operativa veramente predittiva in relazione alla sua gas turbine propulsion. Il GE Marine gas turbine business è parte di GE Aerospace, con headquarter in Cincinnati, USA.

LE AZIENDE ITALIANE DELLA DIFESA RAFFORZANO LA COLLAORAZIONE CON ELEFSIS SHIPYARDS E L’INDUTRIA GRECA – Fincantieri e Leonardo hanno firmato a Elefsis ulteriori protocolli d’intesa con potenziali nuovi fornitori con vantaggi per l’economia e la difesa nazionale. Nell’ambito della collaborazione con l’ecosistema industriale locale e del rafforzamento della collaborazione tra Italia e Grecia, Fincantieri e Leonardo hanno firmato una serie di ulteriori memorandum d’intesa (MoU) con potenziali nuovi fornitori greci, ponendo le basi per la definizione di possibili rapporti commerciali. L’evento si è svolto a Elefsis, dove ha sede Onex Elefsis Shipyards. Questo sito è il cardine della strategia di Fincantieri qualora il Gruppo, in qualità di prime contractor, si aggiudicasse il programma delle corvette della Marina ellenica promosso dal Ministero della Difesa Nazionale greco. Grazie al risultato di oggi continua il coinvolgimento dell’industria greca, non solo in riferimento al programma delle corvette. Infatti, la compagine italiana composta da Fincantieri, Leonardo – come system integrator per il Combat Management System e i principali sensori, sistemi e artiglierie navali – MBDA Italia ed Elettronica, è compatta nel sostenere lo sviluppo di un partner cantieristico ad ampio respiro con competenze avanzate e affidabili. Dopo quelli per avviare una possibile catena di fornitura in Grecia, Fincantieri ha firmato un accordo con ONEX Shipyards & Technologies Group per la creazione di una linea di produzione e manutenzione di corvette lungo tutto il loro ciclo di vita, situata presso i cantieri di Elefsis.