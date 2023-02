Green Fares: Lufthansa Group è il primo airline group al mondo a offrire una propria tariffa per viaggi più sostenibili

Lufthansa Group sta ulteriormente ampliando il proprio portafoglio di offerte di viaggio sostenibili e sarà il primo airline group al mondo a offrire un nuovo prodotto per voli più rispettosi del clima dal 15 febbraio 2023: Green Fares.

“Le Green Fares consentiranno in futuro di volare in modo più sostenibile con un solo clic, poiché le nuove tariffe includono già la compensazione delle emissioni di CO2 legate al volo. Ciò si ottiene utilizzando il 20% di Sustainable Aviation Fuel (SAF) e per l’80% contribuendo a progetti di protezione del clima di alta qualità. Le Green Fares offrono anche miglia status aggiuntive e un’opzione di riprenotazione gratuita.

Le nuove Green Fares saranno offerte da Lufthansa, Austrian Airlines, Brussels Airlines, SWISS, Edelweiss, Eurowings Discover e Air Dolomiti su oltre 730.000 voli all’anno in Europa e verso Marocco, Algeria e Tunisia. Le tariffe possono essere prenotate tramite i siti Web delle compagnie aeree e la piattaforma NDC in Economy Class e Business Class. Il nuovo prodotto per un volo più sostenibile ora aggiunge un altro pilastro alla struttura tariffaria di Lufthansa Group, in vigore dal 2015″, afferma Lufthansa Group.

“Le persone non vogliono solo volare e scoprire il mondo, ma vogliono anche proteggerlo allo stesso tempo. Supportiamo i nostri ospiti in questo con prodotti adeguati. Offriamo già il portafoglio più completo per viaggi più sostenibili e ora ci stiamo espandendo ulteriormente con le Green Fares. Il lancio del prodotto è un elemento importante nei nostri sforzi per rendere i viaggi aerei più rispettosi del clima”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board responsible for Brand and Sustainability.

Harry Hohmeister, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board responsible for Global Markets and Network, afferma: “Le Green Fares sono già state testate con successo lo scorso anno per i voli da Danimarca, Svezia e Norvegia. Ciò ha dimostrato che la domanda di offerte di viaggio più sostenibili è in aumento. Ora stiamo costantemente compiendo il prossimo passo logico e stiamo aggiungendo le Green Fares alla nostra ben nota struttura tariffaria per i voli in tutta Europa e Nord Africa. Siamo così pionieri nel settore e siamo all’altezza della nostra ambizione di sviluppare soluzioni innovative per l’aviazione del futuro. E stiamo rendendo ancora più facile per i nostri clienti prenotare offerte più sostenibili.”

“Lufthansa Group offre ai suoi viaggiatori privati sempre più offerte e servizi per viaggi più sostenibili. Lo stesso vale per i corporate customers, per i quali Lufthansa Group offre ora un nuovo prodotto che include anche una riduzione di CO2 con Sustainable Aviation Fuel (20%) e compensazione delle restanti emissioni di CO2 tramite progetti di protezione del clima di alta qualità (80%) nel prezzo del biglietto per il traffico europeo. I Lufthansa Group corporate customers ricevono un CO2 mitigation certificate per la riduzione di CO2 ottenuta con il Sustainable Aviation Fuel.

Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un neutral CO2 balance entro il 2050. Già entro il 2030, Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La roadmap di riduzione fino al 2030 è stata convalidata dalla Science Based Targets Initiative (SBTi) nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo di compagnie aeree in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo di Parigi sul clima del 2015. Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di Sustainable Aviation Fuels, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e offre ai propri private travelers and corporate customers la possibilità di effettuare un volo o il trasporto di merci più sostenibile. Inoltre, Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

SWISS espande le ‘Green Fares’

Swiss International Air Lines (SWISS) sta espandendo le sue “Green Fares” a tutti i suoi mercati europei con effetto immediato, insieme alle altre compagnie aeree di Lufthansa Group. Le nuove tariffe sono state introdotte nei mercati scandinavi di SWISS in via sperimentale nell’agosto 2022.

“Qualsiasi cliente SWISS che scelga una Green Fare per il proprio volo compenserà automaticamente le emissioni di anidride carbonica generate dal proprio viaggio aereo individuale: il 20% attraverso l’uso di sustainable aviation fuel (SAF) e il restante 80% attraverso un contributo a progetti di protezione del clima di qualità. L’attuale generazione di SAF genera l’80% in meno di emissioni di anidride carbonica rispetto al tradizionale cherosene per l’aviazione. Il SAF offre anche la prospettiva futura di un volo quasi carbon-neutral”, afferma SWISS:

“Con le nostre Green Fares, che abbiamo già sperimentato con successo in Scandinavia, offriamo ai nostri clienti un’ulteriore opzione attraente e semplice per rendere i loro viaggi aerei più sostenibili e, acquistando SAF, contribuiamo a trasformare il settore dell’aviazione”, afferma Tamur Goudarzi Pour, SWISS Chief Commercial Officer. “Lavorando insieme in questo modo, possiamo inviare segnali forti al mercato per continuare a perseguire lo sviluppo e la produzione di SAF. Saremo in grado di aumentare la produzione SAF nella misura necessaria solo attraverso una spinta congiunta di questo tipo da parte di clienti, compagnie aeree e fornitori di tecnologia e con il supporto politico appropriato”.

“Le nuove Green Fares offrono inoltre miglia status Miles & More aggiuntive e riprenotazione gratuita. La nuova offerta può essere prenotata sia in Business Class che in Economy Class. La Green Fare è offerta insieme alle altre opzioni tariffarie disponibili al momento della prenotazione online su www.swiss.com. Ai viaggiatori che prenotano un volo Edelweiss sul sito web di SWISS verrà offerta anche la nuova opzione Green Fare.

Oltre alle sue nuove Green Fares, SWISS offre ai suoi clienti altri interessanti prodotti per aiutarli a rendere i loro viaggi aerei più sostenibili. Qualsiasi cliente può compensare le emissioni di anidride carbonica che verranno generate dal proprio viaggio aereo prima di concludere il processo di prenotazione del volo su www.swiss.com, acquistando un volume corrispondente di SAF, contribuendo a progetti di protezione del clima o attraverso una combinazione dei due. I soci Miles & More possono compensare le emissioni di anidride carbonica dei loro viaggi aerei tramite l’app Miles & More e utilizzando miglia premium. I viaggiatori sui servizi a lungo raggio di SWISS possono persino compensare le loro emissioni di carbonio durante il volo. E anche ai corporate clients di SWISS vengono offerte varie opzioni per rendere più sostenibili i viaggi aerei dei loro dipendenti e dei loro clienti e contribuire a promuovere l’aumento della produzione di SAF. SWISS ha già concluso accordi corrispondenti con una serie di aziende e organizzazioni rinomate come Breitling, Switzerland Tourism e Finass.

SWISS sta costantemente sviluppando una serie di azioni innovative insieme a Lufthansa Group per raggiungere il suo ambizioso obiettivo di rendere le sue operazioni carbon-neutral entro il 2050″, conclude SWISS.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Swiss International Air Lines – Photo Credits: Lufthansa Group)