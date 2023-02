Ryanair annuncia l’operativo estivo da Rimini

Ryanair festeggia oggi il suo 25° anniversario dall’inizio delle operazioni a Rimini annunciando l’operativo Summer ’23 per la destinazione, che include 1 nuova rotta per Praga ed un totale di 9 rotte verso destinazioni come Budapest, Palermo o Vienna.

“L’operativo Ryanair da Rimini per l’estate ’23 offrirà 9 rotte inclusa 1 nuova – Praga; oltre 190.000 passeggeri nel FY24; oltre 48 voli settimanali (peak); 13% crescita vs estate ’22; 1m di passeggeri trasportati ad oggi.

Con il 13% di posti in più rispetto all’estate ’22, supportando oltre 140 posti di lavoro locali, Ryanair continua a offrire più traffico, più crescita e tariffe più basse rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea in Italia. Operazioni efficienti e tariffe aeroportuali competitive costituiscono la base da cui Ryanair può garantire una crescita del traffico a lungo termine ed una maggiore connettività. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri partner dell’aeroporto di Rimini per garantire questa crescita e migliorare i servizi per coloro che vivono, lavorano o desiderano visitare l’Emilia-Romagna”, afferma Ryanair.

Il Country Manager di Ryanair in Italia, Mauro Bolla, ha detto: “Mentre celebriamo il 25° anniversario da quando abbiamo iniziato le operazioni a Rimini, Ryanair rimane impegnata a portare ulteriore crescita nella regione e siamo lieti di annunciare il nostro nuovo e più grande operativo estivo per Rimini, operando oltre 48 voli settimanali (peak) su 9 rotte, inclusa 1 nuova per Praga. Per celebrare l’estate ’23 di Rimini, lanciamo una promozione speciale con tariffe a partire da €29,99 per viaggiare tra aprile e ottobre ‘23, solo su Ryanair.com”.

L’Amministratore Delegato di AIRiminum, Leonardo Corbucci, ha dichiarato: “Il rinnovo di tale importante partnership sarà la base di un ambizioso progetto di sviluppo dei collegamenti aerei del Fellini che conferma la volontà della principale compagnia europea e italiana di investire su Rimini. Grazie all’azione congiunta della società di gestione dell’aeroporto, della Regione Emilia Romagna, dell’APT e del Comune di Rimini nei prossimi anni saranno messi in vendita da Ryanair circa 2 milioni di biglietti proprio per a favorire la crescita dei flussi turistici internazionali nell’intero territorio romagnolo e la sua raggiungibilità anche per il traffico business”.

Andrea Corsini, Assessore regionale a mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo e commercio della Regione Emilia Romagna, ha aggiunto: “Puntiamo da sempre all’internazionalizzazione della nostra offerta turistica, una “partita” in cui l’Alta Velocità e i collegamenti aerei giocano un ruolo fondamentale. L’accordo pluriennale tra Ryanair e il Fellini, “porta d’ingresso” alla vacanza in Romagna, ma non solo, è un importante tassello del posizionamento della nostra proposta turistica sullo scenario globale”.

(Ufficio Stampa Ryanair – Photo Credits: Ryanair)