ACI World: aperte le candidature per gli ACI World-Amadeus Technology Innovation Awards

Airports Council International (ACI) World e Amadeus hanno aperto oggi le candidature per la terza edizione dei Technology Innovation Awards, mettendo in luce le iniziative tecnologiche leader del settore e la leadership degli aeroporti di tutto il mondo.

“Gli airport members di ACI sono invitati a presentare la loro candidatura agli ACI World-Amadeus Technology Innovation Awards in una delle tre categorie:

– Best innovation(s) in airport passenger related processes.

– Best innovation(s) in airport operations and installations management.

– Best airport innovation leader (individual).

I Technology Innovation Awards evidenziano le iniziative all’avanguardia e la leadership degli aeroporti che migliorano le operazioni o aumentano l’efficienza, in un ambiente in rapida evoluzione.

Un comitato di esperti del settore valuterà le proposte e cercherà i migliori progetti o leadership organizzativa che migliorino il viaggio dei passeggeri, promuovano l’efficienza operativa o migliorino i processi per dipendenti, viaggiatori e altre parti interessate”, afferma ACI World.

“Il cliente deve essere al centro di tutto ciò che facciamo, e questa è la strada da seguire”, ha affermato Luis Felipe de Oliveira, ACI World Director General. “Che si tratti di migliorare l’operazione o automatizzare un processo, dipende da come andrà a vantaggio del viaggiatore. Incoraggio gli aeroporti di tutto il mondo a fare domanda. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Amadeus, un’azienda leader nella tecnologia di viaggio, per riconoscere il lavoro pionieristico in tutto il mondo, guidato da persone creative e appassionate nella comunità aeroportuale. È importante elevare questo aspetto per aiutare a far progredire l’intero settore. Il lavoro di squadra come un unico ecosistema aeronautico sarà essenziale per costruire un’industria sostenibile, resiliente e incentrata sul cliente, per servire al meglio i viaggiatori e le comunità”.

Elena Avila, EVP Airport IT and Airline Operations di Amadeus, ha dichiarato: “Gli aeroporti di tutto il mondo stanno applicando nuove tecnologie per offrire migliori esperienze ai passeggeri e migliori prestazioni operative, spesso in circostanze difficili con molti attori coinvolti. Stiamo assistendo a una rivoluzione silenziosa prendere forma in tutto il settore mentre sempre più aeroporti scelgono sistemi basati su cloud che sono più flessibili e meglio connessi. In Amadeus crediamo che la prossima fase dell’innovazione del settore vedrà gli aeroporti, le compagnie aeree e le parti interessate collaborare meglio con common platform-based technologies. Non vedo l’ora di saperne di più sui progetti innovativi in corso nel nostro settore ai riconoscimenti di quest’anno”.

(Ufficio Stampa ACI World)