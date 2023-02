VISTA X-62: Lockheed Martin testa l’AI in volo

Il Lockheed Martin VISTA X-62A, un training aircraft unico nel suo genere, è stato pilotato da un artificial intelligence agent per più di 17 ore di recente, rappresentando la prima volta che l’AI è stata impegnata su un tactical aircraft.

“VISTA, abbreviazione di Variable In-flight Simulation Test Aircraft, sta cambiando il volto dell’air power presso la U.S. Air Force Test Pilot School (USAF TPS) alla Edwards Air Force Base in California.

VISTA è un training airplane sviluppato da Lockheed Martin Skunk Works® in collaborazione con Calspan Corporation per l’USAF TPS. Costruito su una open systems architecture, VISTA è dotato di un software che gli consente di imitare le performance characteristics di altri velivoli”, afferma Lockheed Martin.

“VISTA ci consentirà di parallelizzare lo sviluppo e il test di tecniche di intelligenza artificiale all’avanguardia con nuovi uncrewed vehicle designs”, afferma il Dr. M. Christopher Cotting, U.S. Air Force Test Pilot School director of research. “Questo approccio, combinato con test mirati sui nuovi vehicle systems man mano che vengono prodotti, maturerà rapidamente l’autonomia per le uncrewed platforms e ci consentirà di fornire capacità tatticamente rilevanti al nostro warfighter”.

“I recenti aggiornamenti dell’U.S. Air Force includono un updated VISTA Simulation System (VSS) fornito da Calspan, il Model Following Algorithm (MFA) e il System for Autonomous Control of the Simulation (SACS) di Lockheed Martin. I sistemi SACS e MFA integrati insieme forniscono nuove capacità a VISTA, in modo che possa essere utilizzato per condurre i più avanzati flight test experiments enfatizzando autonomy and AI.

Il volo di oltre 17 ore di un AI agent ha avuto luogo come parte di una serie di test a dicembre.

VISTA è un F-16D Block 30 Peace Marble II aircraft modificato, aggiornato con avionica Block 40. Precedentemente designato NF-16D, nel giugno 2021 VISTA è stato riconosciuto dalla U.S. Air Force e considerato una risorsa nazionale con una ridenominazione formale in VISTA X-62A.

Questa nuova capacità del sistema di missione con VSS, MFA e SACS sottolinea l’avanzamento dello sviluppo e dell’integrazione di autonomous aircraft algorithm. Al centro del sistema SACS c’è la Skunk Works Enterprise-wide Open Systems Architecture (E-OSA) che alimenta l’Enterprise Mission Computer versione 2 (EMC2) o “Einstein Box”.

Ulteriori componenti SACS includono l’integrazione di sensori avanzati, una Multi-Level Security solution e un set di Getac tablet displays in entrambi i cockpit. Questi componenti migliorano le capacità di VISTA pur mantenendo il suo vantaggio di prototipazione rapida, consentendo in particolare rapide modifiche al software per aumentare la frequenza dei test flights e accelerare il ritmo dello sviluppo dell’intelligenza artificiale e dell’autonomia”, prosegue Lockheed Martin.

“Per decenni, Lockheed Martin ha applicato e implementato AI technologies affidabili per aiutare i propri clienti a massimizzare le performance, la sicurezza e la situational awareness in tutti i domini. Le implementazioni di Lockheed Martin mantengono le persone al controllo consentendo loro di essere più sicure, più efficaci e maggiormente in grado di concentrarsi su attività di livello superiore, in modo che possano prendere rapidamente decisioni più informate.

VISTA continuerà a svolgere un ruolo fondamentale nel rapido sviluppo delle AI and autonomy capabilities per l’U.S. Air Force. Attualmente è in corso una serie di ispezioni di routine. I voli riprenderanno alla base di Edwards per tutto il 2023″, conclude Lockheed Martin.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Kyle Brasier, U.S. Air Force – Lockheed Martin)