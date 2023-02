Air India seleziona fino a 290 aeromobili Boeing per la sua strategia di crescita sostenibile

Boeing e Air India hanno annunciato oggi che il vettore ha selezionato la famiglia di aerei Boeing a basso consumo di carburante per espandere la sua futura flotta, con l’intenzione di investire in 190 737 MAX, 20 787 Dreamliner e 10 777X.

“Insieme a una serie completa di aviation services, Air India sta portando avanti la sua fleet strategy per affrontare in modo sostenibile il mercato in rapida crescita dell’Asia meridionale per i viaggi aerei domestici e internazionali.

L’accordo tra Boeing e Air India include opzioni per 50 737 MAX e 20 787-9 aggiuntivi. Una volta finalizzato, questo sarà il più grande ordine per Boeing nell’Asia meridionale e una pietra miliare storica nella partnership di quasi 90 anni della compagnia aerospaziale con il vettore. L’ordine verrà pubblicato sul sito Web ordini e consegne di Boeing una volta definitivo”, afferma Boeing.

“Questa acquisizione di quasi 300 jet Boeing altamente avanzati è un elemento fondamentale di Vihaan.AI, la strategia globale di trasformazione e crescita che stiamo perseguendo in Air India”, ha affermato Campbell Wilson, CEO e MD, Air India. “Questi nuovi aeroplani ci consentiranno di espandere notevolmente la nostra rete, sia a livello domestico che internazionale, e saranno dotati di un prodotto di bordo completamente nuovo e di livello mondiale che consentirà ai passeggeri di viaggiare con i massimi livelli di comfort e sicurezza. Con questo ordine, siamo lieti di portare la nostra lunga relazione con Boeing a un nuovo livello”.

“La selezione da parte Air India della famiglia di passenger jets di Boeing dimostra la loro fiducia nei nostri prodotti e servizi nel mercato dell’aviazione in più rapida crescita al mondo, e la loro decisione sosterrà i lavori di ingegneria e produzione presso gli stabilimenti Boeing nello stato di Washington, nella Carolina del Sud e in tutta la nostra base di fornitura”, ha affermato Stan Deal, presidente e CEO di Boeing Commercial Airplanes. “Con l’efficienza nei consumi leader del settore del 737 MAX, del 787 Dreamliner e del 777X, Air India è ben posizionata per realizzare i suoi piani di espansione e diventare una compagnia aerea globale di livello mondiale con un cuore indiano”.

Air India ha inoltre stipulato un contratto con Boeing Global Services per lifecycle support services, inclusi digital solutions, spare parts and landing gear exchange programs, pilot and maintenance technician training, aircraft modifications e altri servizi.

“Il 737 MAX fornirà flessibilità attraverso la rete domestica e internazionale di Air India, riducendo il consumo di carburante e le emissioni del 20% rispetto agli aerei che sostituisce. Il 737-8, da 162 a 210 passeggeri a seconda della configurazione, e con un range di 3.500 miglia nautiche, è l’aereo a corridoio singolo più versatile del mercato, in grado di operare con profitto su rotte a corto e medio raggio. Il 737-10, il più grande aereo della famiglia 737 MAX, offre la migliore economia per posto di qualsiasi jet commerciale a corridoio singolo, con capacità da 188 a 230 passeggeri, a seconda della configurazione, con un range di 3.100 miglia nautiche”, prosegue Boeing.

“Air India ha beneficiato dell’efficienza e della flessibilità della famiglia 787 Dreamliner con una flotta esistente di 27 787-8. Il più grande 787-9 fornirà una maggiore capacità, un maggior range e un’efficienza nei consumi migliore del 25% rispetto ai jet della generazione precedente.

L’ammiraglia 777-9 sarà l’aereo più grande della flotta di Air India, consentendole di trasportare passeggeri senza scalo e con maggiore comfort verso quasi tutte le destinazioni a lungo raggio”, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)