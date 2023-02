Air India acquisirà 250 aeromobili Airbus

Air India, vettore di proprietà del Gruppo Tata, ha annunciato l’impegno a ordinare 250 aeromobili Airbus per potenziare le proprie operazioni domestiche e internazionali. L’impegno comprende 140 A320neo e 70 A321neo, oltre a 34 A350-1000 e sei A350-900 che segneranno una nuova era per il Paese, in quanto il nuovo aeromobile per il lungo raggio farà il suo debutto sul mercato indiano.

L’ordine si propone di modernizzare ed espandere la flotta del vettore con l’obiettivo di creare un vettore full-service più grande e di qualità superiore, in grado di soddisfare la crescente domanda di viaggi nella regione. Le consegne inizieranno con l’arrivo del primo A350-900 entro la fine del 2023.

“Airbus è un partner di lunga data di Air India e questi nuovi aeromobili svolgeranno un ruolo fondamentale nell’attuazione di Vihaan.AI, la strategia di trasformazione e crescita globale di Air India”, ha dichiarato Campbell Wilson, CEO di Air India. “Un elemento fondamentale di questa trasformazione è la significativa espansione del nostro network, sia a livello nazionale che internazionale, insieme all’elevazione dei nostri prodotti di terra e di bordo a standard di livello mondiale. Questo ordine segna l’inizio di un nuovo capitolo sia per Airbus che per Air India”.

“Questo è un momento storico per Airbus e per Air India. L’India è vicina a una rivoluzione del trasporto aereo internazionale e siamo onorati che la nostra partnership con Tata e le nostre soluzioni di aeromobili scriveranno questo nuovo capitolo per la connettività aerea del Paese”, ha dichiarato Christian Scherer, Chief Commercial Officer e Head of International di Airbus. “La capacità unica dell’A350 sbloccherà il potenziale inespresso del mercato indiano del lungo raggio, la sua tecnologia, il suo range e i suoi livelli di comfort senza pari consentiranno di servire nuove rotte e offrire nuove esperienze per i passeggeri, con una maggiore redditività e sostenibilità. Insieme agli A350, gli aeromobili della Famiglia A320 saranno la risorsa efficiente e versatile che continuerà a democratizzare e decarbonizzare il trasporto aereo nel Paese, per i voli domestici, regionali e internazionali.”

“Apprezziamo la strategia lungimirante di Air India nel selezionare i due modelli di riferimento nelle rispettive categorie”, ha aggiunto Christian Scherer. “Siamo lieti e orgogliosi che questi aeromobili siano di supporto al rinnovamento di Air India. Questa flotta posizionerà il vettore al posto che gli spetta, tra i migliori al mondo”.

“Nel prossimo decennio, l’India crescerà fino ad avere la popolazione più numerosa del mondo, la sua economia si espanderà più rapidamente tra i Paesi del G20 e una classe media in crescita spenderà di più per i viaggi aerei. Di conseguenza, il traffico passeggeri in India crescerà rapidamente, anche sui mercati a lungo raggio di Stati Uniti, Europa e Asia-Pacifico che l’A350 è ben posizionato per servire.

L’A350 è l’aeromobile widebody più moderno ed efficiente al mondo nella categoria 300-410 posti. Il design assolutamente innovativo dell’A350 comprende tecnologie e aerodinamiche all’avanguardia che garantiscono standard di efficienza e livelli di comfort senza pari. I suoi motori di nuova generazione e l’utilizzo di materiali leggeri offrono una riduzione del 25% del consumo di carburante, dei costi operativi e delle emissioni di anidride carbonica (CO2), rispetto agli aeromobili concorrenti della precedente generazione.

L’aeromobile offre una cabina con configurazione a tre classi che è la più silenziosa di qualsiasi altro aeromobile a doppio corridoio e offre ai passeggeri e all’equipaggio i più moderni prodotti di bordo per la più confortevole esperienza di volo a lungo raggio”, afferma Airbus.

“Dotato della fusoliera più lunga tra la best-selling single-aisle A320 Family, l’A321neo può ospitare comodamente tra i 180 e i 220 passeggeri in una configurazione tradizionale a due classi, e 244 posti in una configurazione più densa. Con una capacità di 140-170 passeggeri e una capacità massima di 180, l’A320neo si è già affermato come l’aeromobile per il corto e medio raggio più confortevole al mondo. Le sue prestazioni ambientali hanno permesso di ridurre di almeno il 20% il consumo di carburante e le emissioni di CO2 e di ridurre del 50% il rumore rispetto agli aeromobili della generazione precedente”, conclude Airbus.

