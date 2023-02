News Brevi – 14.02.2023

AER LINGUS: IRLANDA A PARTIRE DA €45,99 – Aer Lingus informa: “Aer Lingus offre voli a partire da 45,99€ per volare in Irlanda fino al 28 marzo 2023. I voli si possono acquistare direttamente dal sito web della compagnia aerea, aerlingus.com, dove è possibile scoprire tutte le promozioni in corso, servizi e suggerimenti di viaggio. Raggiungere l’Irlanda è semplice con i collegamenti dagli aeroporti italiani di Milano Linate, Milano Malpensa, Venezia, Roma, Napoli, Verona, Pisa, Olbia e Brindisi per la città di Dublino. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Direttamente da aerlingus.com, è possibile non solo volare con le tariffe più vantaggiose, ma anche acquistare un voucher regalo, prenotare il proprio albergo e noleggiare un’auto”.

ANA: AGGIORNAMENTI ALLO SCHEDULE PER IL FY2023 – All Nippon Airways (ANA) ha annunciato aggiornamenti al suo programma di volo per l’anno fiscale 2023 (FY2023). “ANA effettuerà 2 viaggi di andata e ritorno al giorno sulla rotta Haneda – Francoforte e, per la rotta Haneda – Parigi, 3 viaggi di andata e ritorno a settimana. Sono in corso di attuazione cambiamenti nelle condizioni di immigrazione, misure di quarantena e altre precauzioni. Per i clienti che intendono viaggiare, si prega di controllare le ultime informazioni da ambasciate, consolati e istituzioni sanitarie nella destinazione. ANA continuerà a monitorare attentamente la situazione e intraprenderà le azioni appropriate quando necessario per fornire un ambiente pulito, sicuro e confortevole per i nostri clienti e dipendenti”, afferma ANA.

AERONAUTICA MILITARE: IL CENTENARIO DELL’AERONAUTICA MILITARE HA APERTO LA SERATA CONCLUSIVA DEL 73° FESTIVAL DELLA CANZONE ITALIANA – Sabato scorso, al Teatro Ariston di Sanremo, la Banda Musicale dell’Aeronautica Militare si è esibita all’inizio della serata conclusiva del Festival intonando l’Inno Nazionale. “Grandissima emozione quando il Maestro, Maggiore Pantaleo Leonfranco Cammarano, direttore della Banda Musicale dell’Aeronautica Militare, ha dato l’”attacco” per l’Inno ai suoi musicisti. Tutta la platea e il numerosissimo pubblico presente si è alzato in piedi per cantare l’Inno di Mameli. Al termine dell’esecuzione Amadeus ha invitato sul palco il Capo di Stato Maggiore Generale Luca Goretti che ha illustrato i principali eventi per del 2023, anno centenario di fondazione dell’Aeronautica Militare”, afferma l’Aeronautica Militare. “Vorrei ringraziare la direzione artistica del Festival ed il Ministro della Difesa per aver offerto questa splendida occasione alla Banda dell’Aeronautica Militare”, le prime parole del Generale Goretti che poi ha continuato illustrando le principali attività alle quali tutti gli Italiani potranno partecipare per celebrare insieme il Centenario: “Il nostro compleanno, il 28 marzo, vi invito tutti a Piazza del Popolo a Roma. Poi il 16, 17 e 18 Giugno a Pratica di Mare tra i velivoli di ieri e di oggi per una grande manifestazione aerea. Non potevano mancare le Frecce Tricolori, nostro fiore all’occhiello, che sorvoleranno tutti i capoluoghi di regione per ringraziare tutti i cittadini che hanno reso grande la nostra Forza Armata e la nostra Difesa”. Il Generale Goretti si è poi rivolto ai giovani, menti smart ed innovative, evidenziando l’importanza di averli nella squadra azzurra, una Forza Armata tecnologicamente avanzata che guarda al futuro digitale mantenendo ben salde le radici nel suo passato glorioso. Ha poi evidenziato il ruolo della Forza Armata e di tutto il Dicastero Difesa che quotidianamente, con i suoi mezzi e la sua professionalità, opera al servizio ed a tutela del Paese, come durante la pandemia, ed è impegnato a difesa ed in aiuto di tutte le popolazioni, come nella crisi internazionale in Ucraina e nelle operazioni di soccorso in Siria e Turchia devastate dal recente terremoto. Saranno moltissimi gli eventi per celebrare il Centenario dell’AM, il 28 marzo a Piazza del Popolo a Roma, poi l’Aerospace Power Conference al centro Congressi “la Nuvola” a Roma (12-13 Maggio) e la manifestazione aerea a Pratica di Mare (16,17, 18 Giugno). A questi si aggiungono le mostre itineranti, l’inaugurazione del rinnovato Museo Storico dell’AM e tanti altri eventi sul territorio. Non mancherà la Pattuglia Acrobatica Nazionale che sorvolerà tutti i capoluoghi di Regione come ringraziamento all’Italia intera. Tutto il programma del centenario è visibili: https://www.aeronautica.difesa.it/home/media-e-comunicazione/il-centenario-1923-2023/ (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

CONTINUITA’ TERRITORIALE: SU ALGHERO OFFERTE DI AEROITALIA E ITA PER ROMA A MILANO – Sono state aperte ieri negli uffici dell’assessorato regionale dei Trasporti a Cagliari le buste della gara per l’affidamento del servizio di trasporto aereo in continuità territoriale da e per Alghero per il periodo dal 17 febbraio 2023 al 28 ottobre 2023. Per gestire le rotte agevolate con Roma e Milano, sono pervenute le offerte delle compagnie AeroItalia e Ita. Prima di procedere all’assegnazione definitiva delle rotte agevolate su Alghero, oltre a verificare la documentazione pervenuta, la commissione aggiudicatrice dovrà aspettare la scadenza per presentare eventuali offerte per gestire il servizio senza esclusiva e senza compensazione. “Con l’aggiudicazione delle rotte agevolate anche su Alghero – commenta il presidente della Regione, Christian Solinas – stiamo sistemando l’ultimo tassello per completare il quadro della continuità territoriale fra i tre nostri aeroporti e quelli di Roma e Milano garantendo così il diritto alla mobilità a tutti i sardi”. “Dopo l’aggiudicazione di queste ultime rotte, che chiude una fase della nostra continuità territoriale – aggiunge il presidente Solinas – saremo a Bruxelles per avviare un confronto immediato e individuare con la Commissione europea, e con il sostegno del Governo e di tutte le forze politiche, sociali e imprenditoriali sarde, nel pieno rispetto delle norme sulla concorrenza, un nuovo modello di continuità più vicino alle esigenze della Sardegna”. “Qualunque altro esito sarebbe stato inaccettabile – afferma l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro – ma non possiamo non constatare che l’aver riportato i voli in continuità anche ad Alghero è un risultato straordinario per i tempi con i quali si è proceduto visto che sono trascorsi solo 45 giorni dalla gara andata deserta. Straordinario anche per le soluzioni tempestivamente adottate, perché il regolamento europeo non disciplina il caso dell’assenza di offerte per l’aggiudicazione delle rotte, e per la collaborazione e il sostegno ricevuti dal ministero dei trasporti e dall’Enac”.

QATAR AIRWAYS CELEBRA GLI EVENTI MOTORISTICI IN QATAR NEL 2023 – Per celebrare i molteplici eventi di sport motoristici in arrivo in Qatar nel 2023, Qatar Airways, invita gli appassionati a unirsi alla compagnia aerea per una serata speciale a Lusail Boulevard mercoledì 22 febbraio, dalle 17:00. I fan saranno intrattenuti con le apparizioni speciali del pilota di rally del Qatar Nasser Al-Attiyah, di un’auto Red Bull di Formula 1 (F1) guidata da David Coulthard, di una moto MotoGP guidata da Dani Pedrosa e di un’auto da drift Red Bull guidata da Abdo Feghali, oltre a un’esposizione statica di un’hypercar del FIA World Endurance Championship. L’evento sarà aperto al pubblico gratuitamente e includerà anche un’esibizione internazionale di musica dal vivo di un artista di fama mondiale, oltre ad altri spettacoli di intrattenimento e uno spettacolo pirotecnico. Akbar Al Baker, Qatar Airways Group Chief Executive, ha dichiarato: “Dopo la FIFA World Cup Qatar 2022™ e ora una crescente presenza nel motorsport, il Qatar sta rapidamente diventando un hub per gli eventi sportivi globali. Qatar Airways continuerà a mostrare la sinergia tra viaggi e sport, offrendo ai fan la migliore esperienza di viaggio per i loro eventi preferiti, specialmente in Qatar. Non vediamo l’ora di ospitare una serata speciale di sport motoristici presso il Lusail Boulevard, dove i fan possono avvicinarsi all’azione e provare i brividi e l’eccitazione di diverse automobili”. Nel 2023 il Qatar ospiterà due gare di F1 e MotoGP, insieme al Geneva International Motor Show a ottobre e il Federation Internationale de l’Automobile (FIA) World Endurance Championship nel 2024. Il Lusail International Circuit ospiterà le gare di F1 e MotoGP nel 2023. Il Gran Premio di F1 del Qatar si svolgerà dal 6 all’8 ottobre, mentre il Gran Premio di MotoGP del Qatar si svolgerà dal 17 al 19 Novembre. Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, collegandosi attraverso il suo hub di Doha, l’Hamad International Airport.

AIR CANADA CARGO ENTRA A FAR PARTE DELLA PIATTAFORMA DI COLLABORAZIONE PHARMA.AERO – Air Canada Cargo ha annunciato di essere diventata membro della Pharma.Aero cross-industry collaboration platform. Lavorando con altre parti interessate nel settore del trasporto farmaceutico, Air Canada Cargo contribuirà e trarrà vantaggio dalla conoscenza e dall’esperienza del gruppo per sviluppare ulteriormente la gestione delle spedizioni farmaceutiche. “Mentre continuiamo ad espandere la nostra freighter fleet e con i continui miglioramenti delle nostre capacità di gestione della catena del freddo, questa partecipazione è un importante passo avanti. Pharma.Aero aumenterà la nostra capacità di collaborare con un elenco sempre crescente di esperti del settore per condividere idee e raccogliere conoscenze sui modi per rafforzare ulteriormente la nostra esperienza nella spedizione di questo cargo vitale”, ha affermato Matthieu Casey, Managing Director – Commercial, Air Canada Cargo. “Siamo estremamente lieti di dare il benvenuto ad Air Canada Cargo nella nostra comunità globale Pharma.Aero. La nostra visione e missione, come organizzazione intersettoriale, è quella di avere una forte presenza in tutti i continenti, in particolare in Nord America”, ha affermato Trevor Caswell, Chairman of Pharma.Aero Board of Directors. Oltre all’impianto per la catena del freddo, Air Canada Cargo utilizza anche un ampio elenco di active containers riconosciuti dal settore, inclusi live-monitored, temperature-controlled certified aircraft containers, come Envirotainer Releye RLP e i più grandi RAP, come parte della soluzione AC Absolute.

BOEING SOSTIENE LO STEM NOLA INNOVATION HUB – The Boeing Company ha annunciato un investimento di 1 milione di dollari in STEM NOLA per supportare la costruzione dell’innovativo STEM Innovation Hub dell’organizzazione. L’investimento di Boeing promuoverà la missione di STEM NOLA per rendere l’istruzione scientifica, tecnologica, ingegneristica e matematica (STEM) più accessibile alle comunità con risorse insufficienti. “Boeing investe nell’istruzione STEM perché è il carburante che spingerà in avanti l’industria aerospaziale, compresi i nostri futuri programmi spaziali”, ha affermato Ted Colbert, CEO di Boeing Defence, Space and Security. “Queste giovani menti brillanti un giorno ci porteranno verso nuove destinazioni nello spazio profondo, incluso Marte e oltre. E con l’aiuto di partner senza scopo di lucro come STEM NOLA, stiamo avviando la futura generazione di leader aerospaziali sulla strada del successo a lungo termine”. Entro la fine dell’anno, STEM NOLA aprirà la strada all’edificio di 40.000 piedi quadrati a New Orleans East che fungerà da STEM Innovation Hub. L’Hub ospiterà laboratori, aule, spazi per riunioni per formare e collegare gli studenti alle carriere e alle competenze STEM. L’investimento di Boeing in STEM NOLA si basa sull’impegno dell’azienda nei confronti della Louisiana. Negli ultimi dieci anni Boeing ha contribuito con quasi 20 milioni di dollari alle comunità di tutto lo stato. Boeing impiega più di 1.100 persone in Louisiana, dove l’azienda produce il core stage e l’exploration upper stage del NASA Space Launch System (SLS). SLS è l’unico razzo in grado di inviare la capsula Orion, gli astronauti e il carico sulla Luna in un’unica missione. La NASA utilizzerà l’SLS per inviare la prima donna e la prima persona di colore sulla Luna per il suo programma Artemis.

DELTA CELEBRA L’EMPLOYE APPRECIATION DAY – Delta celebra l’Employee Appreciation Day, con più di mezzo milione di dollari in partecipazione agli utili per i dipendenti. “Dal 2007 Delta ha premiato i dipendenti con pagamenti di partecipazione agli utili leader del settore: oltre 9,2 miliardi di dollari dal 2010. Ogni dipendente si è svegliato martedì mattina con la loro quota del profit sharing payout di 563 milioni di dollari. Ciò equivale a circa il 5,57% dei guadagni ammissibili per il 2022 di ciascun dipendente”, afferma Delta. “Le persone di Delta hanno affrontato le sfide del 2022, offrendo affidabilità operativa e prestazioni finanziarie leader del settore, non vedo l’ora di riconoscere i loro risultati”, ha dichiarato il CEO di Delta Ed Bastian. “La partecipazione annuale agli utili è solo l’ultima buona notizia per i dipendenti. La scorsa settimana, Delta ha annunciato che i dipendenti idonei hanno guadagnato un aumento salariale del 5% a partire dal 1° aprile 2023, poiché Delta continua a investire nelle persone che guidano il settore nell’eccellenza operativa e nell’assistenza clienti. Quest’ultimo aumento salariale fornisce ai dipendenti un aumento salariale totale del 9% nell’ultimo anno (4% a maggio 2022 e 5% ad aprile 2023). Questa pratica, fondamentale per la compagnia aerea dal 2007, ha anche un effetto moltiplicatore a cascata nelle comunità in cui le persone Delta vivono, lavorano e prestano servizio. Il pagamento di quest’anno ammonta a oltre 550 milioni di dollari, circa il 5,5% dei guadagni ante imposte di ciascun dipendente nel 2022, rappresentando uno dei programmi di partecipazione agli utili più generosi negli Stati Uniti”, prosegue Delta. “Quando lavoriamo per i nostri clienti, la loro lealtà spinge a continuare a reinvestire in te e nella nostra attività”, ha scritto Bastian in un promemoria a tutti i dipendenti Delta annunciando l’aumento di stipendio. “Questo circolo virtuoso è alimentato dalle nostre 90.000 persone”.

SAAB ANNUNCIA NUOVI OBIETTIVI FINANZIARI A MEDIO TERMINE – Saab annuncia oggi nuovi obiettivi finanziari a medio termine per il periodo 2023-2027. Questi obiettivi a medio termine sostituiscono gli obiettivi a lungo termine di Saab sulla crescita delle vendite e sul reddito operativo. I nuovi obiettivi sono forniti sulla base di migliori opportunità di crescita derivanti dall’aumento della domanda di mercato e dal significativo portafoglio ordini di Saab. Gli obiettivi a medio termine di Saab per il periodo 2023-2027 sono i seguenti: una crescita organica delle vendite di circa il 10% (tasso di crescita annuale composto); crescita dell’operating income superiore alla crescita organica delle vendite; cash-flow conversion di almeno il 70%, cumulativa per il periodo di 5 anni. “Con una nuova realtà di mercato e la strategia multinazionale che abbiamo messo in atto negli ultimi due anni, continuiamo a essere un’azienda con notevoli opportunità di crescita”, afferma Micael Johansson, Presidente e CEO di Saab. Saab ha deciso di sostituire i suoi precedenti obiettivi a lungo termine con i nuovi obiettivi a medio termine. Il precedente obiettivo a lungo termine di una crescita organica media delle vendite del 5% all’anno e un operating margin del 10% su un business cycle, non sono quindi più validi.

ANA SEMPLIFICA I PASSENGER SERVICE SYSTEMS – All Nippon Airways (ANA) integrerà il suo in-house domestic passenger service system con Amadeus Altéa Passenger Service System del fornitore globale di tecnologia di viaggio Amadeus. ANA collabora con Amadeus dal 2015 per i servizi passeggeri internazionali. Dal 1988, ANA gestisce separate domestic and international passenger service systems che supportano la prenotazione e l’emissione dei biglietti, nonché il controllo dell’inventario e i processi di check-in e imbarco negli aeroporti. Dal FY2025 al FY2026, i sistemi saranno integrati in un’unica piattaforma, che consentirà: un’esperienza senza soluzione di continuità per tutti i passeggeri domestici e internazionali, la gestione congiunta delle prenotazioni domestiche e internazionali consente un coordinamento agevole delle informazioni sui clienti; introduzione flessibile e rapida di servizi che soddisfano le diverse esigenze del mercato; di stabilire una maggiore resistenza ai rischi imprevisti; migliorare l’efficienza del sistema operativo. “Negli ultimi 34 anni abbiamo gestito sistemi passeggeri separati per voli internazionali e domestici. Abbiamo già visto i vantaggi di Amadeus Altéa PSS con il nostro business internazionale e siamo entusiasti di portare le nostre operazioni di volo domestico a bordo su un’unica piattaforma integrata. In combinazione con le nuove soluzioni che stiamo includendo, avremo una nuova infrastruttura che andrà a vantaggio dei nostri passeggeri. Questo accordo è una continuazione nel nostro viaggio di trasformazione digitale per migliorare ulteriormente la nostra efficienza operativa. Siamo fiduciosi che la partnership rafforzata con Amadeus migliorerà l’esperienza dei nostri clienti”, ha affermato Sammy Aramaki, Chief Innovation Officer, ANA. “Siamo entusiasti di questo nuovo accordo storico con ANA. Abbiamo un rapporto di lunga data con la compagnia aerea e questo accordo dimostra l’approccio collaborativo che adottiamo con i nostri clienti”, afferma Javier Laforgue, Executive Vice President, Travel Unit & Managing Director, Asia Pacific, Amadeus.

IATA A SUPPORTO DEGLI SFORZI DI SOCCORSO IN TURCHIA E SIRIA – IATA ha espresso le sue profonde condoglianze alla popolazione della Turchia e della Siria che sono state colpite dal devastante terremoto nella regione. IATA ha evidenziato gli importanti contributi dell’industria aeronautica allo sforzo di soccorso sia con gli sforzi immediati di ricerca e salvataggio che per gli aiuti umanitari a lungo termine. “Questa tragedia ha commosso profondamente noi e il mondo. A nome delle compagnie aeree membri della IATA, esprimiamo il nostro profondo dolore al popolo della Turchia e della Siria. I nostri pensieri sono con tutti coloro che sono colpiti da questo orribile evento. Salutiamo gli sforzi eroici dei soccorritori che hanno salvato molte persone e continuano a cercare e prendersi cura dei sopravvissuti. L’aviazione sta svolgendo un ruolo importante nel sostenere questi sforzi e nel fornire gli aiuti umanitari che saranno fondamentali per sostenere le persone durante la ripresa”, ha affermato Willie Walsh, IATA’s Director General. Oltre agli enormi sforzi intrapresi dai membri nelle regioni colpite, vale a dire Corendon Airlines, Freebird Airlines, MNG Airlines, Pegasus Airlines, SunExpress, SyrianAir e Turkish Airlines, le compagnie aeree di tutto il mondo stanno compiendo sforzi individuali per trasportare attrezzature, aiuti e specialisti personale nelle aree interessate. Alcune delle compagnie aeree coinvolte includono: Aegean Airlines, Azerbaijan Airlines, El Al, Emirates, Euroatlantic Airways, FedEx, FlyBaghdad, KamAir, Lufthansa Cargo, Middle East Airlines – Air Liban, Mongolian Airlines, Pakistan International Airlines, Qatar Airways Cargo, Saudia Cargo, Smartwings Group, Wamos Air. Airlink fornisce un buon esempio di come il settore dell’aviazione sta rispondendo alla crisi. Lavorando con un elenco crescente di circa 19 compagnie aeree, Airlink sta supportando il lavoro di quasi 50 ONG attive nella crisi. Oltre a ciò che le compagnie aeree stanno facendo per sostenere gli sforzi di salvataggio e umanitari, IATA sta lavorando con le parti interessate locali per garantire la continuità e l’efficacia delle funzioni di supporto del settore che fornisce.