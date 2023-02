Rolls-Royce annuncia il più grande ordine mai realizzato di motori Trent XWB-97

Rolls-Royce annuncia oggi di aver ricevuto un ordine da Air India (leggi anche qui) per 68 motori Trent XWB-97, più opzioni per altri 20. Questo è il più grande ordine mai realizzato per il Trent XWB-97, che equipaggia esclusivamente l’Airbus A350-1000. Air India ha anche ordinato 12 motori Trent XWB-84, l’unica opzione di motore per l’Airbus A350-900.

Questa è la prima volta che una compagnia aerea indiana ordina il Trent XWB e l’accordo renderà Air India il più grande operatore del Trent XWB-97 al mondo. I dettagli finanziari dell’ordine non sono stati resi noti.

Tufan Erginbilgic, CEO di Rolls-Royce plc, ha dichiarato: “L’annuncio di oggi segna un’occasione entusiasmante e davvero straordinaria per Tata Group e Air India; le dimensioni e l’entità di questo ordine riflettono il livello delle loro ambizioni per il futuro. Mi congratulo con loro per aver compiuto questo coraggioso passo verso il diventare una delle più grandi compagnie aeree del mondo e vorrei ringraziarli per aver riposto la loro fiducia in Rolls-Royce per accompagnarli in questo viaggio. Air India è la prima compagnia aerea indiana a ordinare il Trent XWB e l’entità dell’impegno, comprese le opzioni, la renderà il più grande operatore al mondo del Trent XWB-97. Con un’industria aeronautica dinamica e in crescita, l’India è un mercato strategicamente importante per noi e non vediamo l’ora di lavorare con Air India mentre collegano i loro passeggeri attraverso le comunità e le culture globali”.

“Il Trent XWB supporterà gli ambiziosi piani di crescita di Tata Group e Air India per la compagnia aerea, fornendo affidabilità, flessibilità ed efficienza alla sua flotta mentre intraprende rotte a lunghissimo raggio tra India e Stati Uniti. La scelta dell’ultima generazione di motori Rolls-Royce riflette anche la visione di Tata Group di far diventare Air India la compagnia aerea tecnologicamente più avanzata al mondo, con un focus sul servizio, in competizione sulla scena mondiale per offrire la migliore esperienza al cliente.

In qualità di motore aeronautico più efficiente al mondo in servizio, il Trent XWB consentirà inoltre ai passeggeri di Air India di viaggiare sapendo di aver scelto l’opzione di trasporto aereo a lungo raggio più sostenibile disponibile. Con un vantaggio in termini di consumo di carburante del 15% rispetto alla prima generazione di motori Trent, il Trent XWB va oltre con meno carburante e offre prestazioni e livelli di rumorosità leader. È inoltre pronto per funzionare con una miscela di SAF al 50%”, afferma Rolls-Royce.

Campbell Wilson, CEO di Air India, ha dichiarato: “Siamo lieti di iniziare questa partnership con Rolls-Royce e di avere i loro motori Trent XWB per alimentare la nostra nuova flotta di aeromobili A350. Siamo fiduciosi che ci forniranno l’affidabilità e l’efficienza che i consumatori si aspettano dalle principali compagnie aeree di oggi, svolgendo così un ruolo importante in Vihaan.AI, la strategia globale di trasformazione e crescita di Air India”.

“La dimensione dell’ordine di Air India riflette la crescente domanda di viaggi aerei in India, che ora ha il terzo più grande mercato aereo del mondo ed è classificata come la quinta più grande economia a livello globale. L’ascesa dell’aviazione è stata alimentata dalla continua crescita del business, dalle politiche governative favorevoli, dallo sviluppo sostenuto delle infrastrutture, dall’aumento dei redditi disponibili e dalle aspirazioni di viaggio della sua classe media giovane e benestante. Le previsioni del settore mostrano che il traffico aereo di passeggeri in India dovrebbe crescere di oltre il 6% all’anno e che il settore richiederà più di 400 aeromobili di medie e grandi dimensioni per supportare la domanda. Ciò rende l’India un mercato strategicamente importante per Rolls-Royce in quanto rappresenta un enorme potenziale di crescita per i suoi prodotti e servizi nel lontano futuro.

Rolls-Royce ha già collaborazioni di lunga data con il Gruppo Tata. Questi includono un forte impegno della supply chain con Tata Advanced Systems Limited (TASL) per la produzione di un numero significativo di parti per il motore Trent XWB in India, nonché diversi componenti di alta precisione per altri motori aerospaziali civili Rolls-Royce. Inoltre, Tata Consultancy Services (TCS) fornisce servizi di ingegneria, in particolare per supportare i team di ingegneria digitale e innovazione dei dati in India”, conclude Rolls-Royce.

