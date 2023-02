Airbus sceglie Thomas Toepfer come futuro Chief Financial Officer

Airbus SE ha nominato il Dr. Thomas Toepfer, 50 anni, come successore di Dominik Asam, 53 anni, per l’incarico di Chief Financial Officer (CFO). “Thomas Toepfer, attualmente CFO di Covestro AG – una DAX40 company e uno dei principali fornitori mondiali di premium polymers – entrerà a far parte di Airbus il 1° settembre 2023.

Dominik Asam lascerà Airbus il 3 marzo. Xavier Tardy, Executive Vice-President Finance for Airbus Defence and Space, garantirà la continuità durante il periodo intermedio oltre al suo ruolo attuale”, afferma Airbus.

“Siamo molto lieti che Thomas si unisca ad Airbus come CFO in questo momento importante per l’azienda. Thomas è un CFO molto apprezzato nel DAX40 e non vedo l’ora di lavorare con lui nell’Airbus Executive Committee, mentre continuiamo ad aumentare la produzione e garantire le nostre ambizioni a lungo termine in un ambiente operativo complesso”, ha affermato Guillaume Faury, Airbus CEO. “Ringrazio sinceramente Dominik per tutto ciò che ha portato ad Airbus. Insieme al suo team ha aiutato l’azienda a superare la crisi più grave della sua storia, assicurandoci di essere ben posizionati per gestire la ripresa e preparare il nostro futuro sostenibile. Auguro a Dominik tutto il meglio per le sue nuove sfide in SAP”.

“In qualità di CFO, Thomas Toepfer riferirà al Chief Executive Officer Guillaume Faury e diventerà membro dell’Airbus Executive Committee.

Il Dott. Thomas Toepfer è Chief Financial Officer (CFO) di Covestro da aprile 2018 e ricopre anche la carica di Labor Director da gennaio 2019. Prima di entrare in Covestro, è stato Chief Financial Officer di KION Group, un fornitore leader di materials handling and warehouse automation solutions. Da gennaio 2022, Toepfer è anche membro dello shareholder committee e del Supervisory Board di CLAAS KGaA mbH, uno dei principali produttori mondiali di macchine agricole.

Nato ad Amburgo, Germania, nel 1972, il Dott. Thomas Toepfer ha conseguito un dottorato in amministrazione aziendale presso la Otto Beisheim Graduate School of Management (WHU), Coblenza”, conclude Airbus.

(Ufficio Stampa Airbus – Photo Credits: Airbus)