Boeing raddoppia l’acquisto di Sustainable Aviation Fuel per le operazioni commerciali

Boeing ha accordi per l’acquisto di 5,6 milioni di galloni (21,2 milioni di litri) di blended sustainable aviation fuel (SAF) prodotto da Neste, il principale produttore mondiale di SAF, per sostenere le sue operazioni commerciali negli Stati Uniti nel 2023. Questi accordi hanno più che raddoppiato l’approvvigionamento di SAF dell’azienda rispetto allo scorso anno.

“Stiamo dimostrando il nostro impegno per ridurre la nostra impronta di carbonio e catalizzare l’industria dei SAF”, ha affermato Sheila Remes, Boeing vice president of Environmental Sustainability. “Questo approvvigionamento SAF rappresenta il 25% del fabbisogno totale di jet fuel di Boeing per lo scorso anno, inclusi i nostri production, delivery, Boeing ecoDemonstrator e Dreamlifter flights, e miriamo ad aumentare questa parte negli anni a venire”.

“Gli accordi di acquisto includono la fornitura di Neste MY Sustainable Aviation Fuel™, che viene miscelato con conventional jet fuel in un rapporto 30/70 per produrre il blended SAF. Neste MY SAF è composto al 100% da rifiuti rinnovabili e materie prime residue, come olio da cucina e scarti di grassi animali, e soddisfa severi criteri di sostenibilità.

Le società EPIC Fuels e Signature Aviation forniranno 2,3 milioni di galloni e Avfuel fornirà 300.000 galloni di questo blended SAF per il Boeing ecoDemonstrator flight test program e per i commercial sites della società nello stato di Washington e nella Carolina del Sud. Boeing sta inoltre acquistando altri 3 milioni di galloni dello stesso blended SAF da EPIC Fuels e Signature Aviation, generando emissions reduction credits per commercial deliveries, Dreamlifter and executive flights. Questi vantaggi sono generati da un book-and-claim process che sostituisce il petroleum jet fuel con SAF nei sistemi di rifornimento al di fuori della fornitura di carburante dell’azienda.

Nel 2021 Boeing si è impegnata a consegnare i suoi aerei commerciali in grado e certificati per volare con 100% SAF entro il 2030. Il SAF riduce le emissioni di CO2 fino all’80% durante il ciclo di vita del carburante, con il potenziale per raggiungere il 100% in futuro, ed è ampiamente riconosciuto come il potenziale più grande per decarbonizzare l’aviazione nei prossimi 20-30 anni. Composto da diverse materie prime, il SAF è certificato per uso commerciale e attualmente può essere miscelato fino al 50% con il tradizionale carburante per aerei senza modifiche agli aeroplani, ai motori o alle infrastrutture di rifornimento”, afferma Boeing.

“Tra le principali pietre miliari di Boeing per abilitare il SAF:

Nel febbraio 2023, Boeing ha annunciato una pietra miliare riguardo i test: lo sviluppo di jet reference fluids per consentire i test di compatibilità SAF, per aiutare a soddisfare l’impegno dell’azienda di produrre aeroplani compatibili con 100% SAF.

Nel 2019 Boeing ha iniziato a offrire ai clienti la possibilità di alimentare commercial delivery flights con SAF per dimostrare l’impegno a ridurre le emissioni di CO2 e stimolare ulteriormente l’uso di carburanti più puliti.

Nel 2018, il Boeing ecoDemonstrator ha effettuato il primo commercial airplane test del settore con 100% SAF in entrambi i motori di un 777 Freighter in collaborazione con FedEx.

Boeing ha effettuato i primi SAF test flights nel 2008, ha consentito l’approvazione per l’uso commerciale del SAF nel 2011 e gli airplane delivery flights nel 2012″, conclude Boeing.

(Ufficio Stampa Boeing – Photo Credits: Boeing)