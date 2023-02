Lufthansa: situazione in miglioramento nelle prossime ore dopo il guasto esterno ai sistemi IT a Francoforte

Lufthansa in mattinata ha riportato che un guasto alle linee di telecomunicazioni nella Frankfurt area ha avuto un forte impatto sui sistemi informatici di Lufthansa. “Tutte le partenze e gli atterraggi a Francoforte sono stati per sospesi e anche il programma da e per Monaco di Baviera ne risente parzialmente.

Si prega di controllare lo stato attuale del volo prima di recarsi in aeroporto. Tuttavia, generalmente raccomandiamo ai passeggeri di Francoforte di non recarsi in aeroporto in questo momento”, informava questa mattina Lufthansa sul proprio sito web.

“A causa del malfunzionamento del sistema, la riprenotazione su altri voli è attualmente limitata. Si prega di cercare di informarsi nelle strutture self-service e riprenotare. Tuttavia, potrebbero esserci anche ritardi in questo caso”, proseguiva Lufthansa

L’ultimo Update sul sito web riporta che la situazione è in miglioramento.

Lufthansa ora riporta: “Un guasto alla linea di telecomunicazioni questa mattina nell’area di Francoforte ha avuto un forte impatto sui sistemi IT di Lufthansa. I sistemi sono attualmente di nuovo operativi e Lufthansa prevede che la situazione operativa migliorerà entro le prossime ore”.

(Fonte: sito web Lufthansa)