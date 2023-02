News Brevi – 15.02.2023

SAUDIA PORTA ALLA SCOPERTA DEI LUOGHI PIU’ BELLI DELL’ARABIA SAUDITA – Saudi Arabian Airlines (SAUDIA), la compagnia di bandiera dell’Arabia Saudita, offre ai suoi ospiti europei un’eccellente rete di collegamenti tra l’Europa e il Regno. “Con voli non-stop da 17 città europee, gli ospiti possono raggiungere comodamente le attrazioni e i luoghi d’interesse dell’Arabia Saudita. Metropoli vibranti, souk colorati, siti storici e oasi desertiche da sogno: c’è molto da scoprire in Arabia Saudita. La città portuale di Gedda si trova direttamente sul Mar Rosso e per molti secoli è stata considerata nel mondo arabo come la porta d’accesso alla Mecca, una delle città religiose più importanti per la comunità musulmana. Soprattutto per le sue numerose attrazioni, la città è una delle più popolari e vivaci del Paese. Riyadh è la capitale dell’Arabia Saudita ed è situata in posizione centrale all’interno del Paese. La metropoli rappresenta l’Arabia Saudita orientata al futuro e colpisce per il suo mix di tradizione araba e scintillante modernità. La storica terra di Al-Ula si trova a circa 1.100 chilometri dalla capitale Riyadh ed è uno dei luoghi da non perdere in Arabia Saudita. La provincia a est dell’Arabia Saudita è, dal punto di vista economico e turistico, una delle regioni più importanti del Paese. La regione colpisce per i suoi chilometri di spiagge sabbiose sul Golfo Arabico e per le sue grandi oasi desertiche con milioni di palme. La città portuale di Dammam è la sesta città più grande del Paese ed è ben nota come una popolare destinazione turistica”, afferma SAUDIA. “Diverse volte alla settimana, SAUDIA collega le principali città dell’Europa centrale con Riyadh e Jeddah con voli diretti. SAUDIA vola da Germania, Svizzera, Paesi Bassi, Regno Unito, Austria, Francia, Italia, Spagna, Turchia e Grecia verso Gedda e Riyad. Inoltre, Saudi Arabian Airlines offre voli charter da Parigi ad Al Ula. La compagnia aerea nazionale dell’Arabia Saudita garantisce quindi una buona accessibilità tra l’Europa e l’Arabia Saudita”, conclude SAUDIA.

ANA HOLDINGS ANNUNCIA LA SUA STRATEGIA AZIENDALE A MEDIO TERMINE – ANA HOLDINGS INC. annuncia oggi la sua strategia aziendale a medio termine per l’anno fiscale 2025 e la sua nuova visione di gestione, che è stata rivista per la prima volta da quando la struttura della holding è stata istituita nel 2013. “Tra l’anno fiscale 2023 e il 2025, concentrandoci sull’espansione della redditività del nostro core airline business, rafforzeremo il nostro non-airline business e aumenteremo l’interazione con i nostri clienti, per accelerare la nostra trasformazione aziendale e gettare le basi per un’ulteriore crescita fino al 2030. Il nostro obiettivo finanziario è raggiungere un utile operativo di 120,0 miliardi di yen e un utile netto di 63,0 miliardi di yen nell’anno fiscale 2023 e aumentare l’utile operativo a 200,0 miliardi di yen e l’utile netto a 122,0 miliardi di yen nell’anno fiscale 2025”, afferma ANA. “Dopo aver gestito con successo gli ultimi e difficili anni con l’impegno dei nostri dipendenti, la lealtà dei nostri clienti e il supporto dei nostri azionisti e stakeholder, siamo lieti di annunciare la nostra strategia triennale che posiziona ANA HD per il futuro”, ha affermato Koji Shibata, President and Chief Executive Officer. “Rafforzando il nostro core airline business e trasformando l’organizzazione, ci impegneremo a realizzare la nostra nuova visione manageriale per un futuro più luminoso basato su una crescita sostenibile”.

GLASSDOOR NIMIN A DELTA UNO DEI SUOI “BEST PLACES TO WORK” PER IL SETTIMO ANNO – Per il settimo anno, Delta è stata classificata come prima compagnia aerea nell’elenco dei “Best Places to Work” di Glassdoor. Ogni anno, Glassdoor esamina l’input dei dipendenti che forniscono volontariamente feedback anonimi sul loro ambiente di lavoro per determinare le prime 100 grandi aziende. “Il posto di Delta in questa lista è una testimonianza delle nostre persone, che sono la Delta Difference”, ha affermato Joanne Smith, Executive Vice President and Chief People Officer. Glassdoor determina quali aziende fanno parte dell’elenco durante un periodo di ammissibilità della durata di un anno, in cui i dipendenti devono soddisfare determinati criteri. L’elenco finale viene compilato utilizzando l’algoritmo di premiazione proprietario di Glassdoor, guidato dal suo team di ricerca, e tiene conto della quantità, della qualità e della coerenza delle recensioni.

SAS: UPDATE SUL CYBER ATTACK DELLA SCORSA NOTTE – SAS informa: “La scorsa notte SAS, insieme a diverse altre società, è stata sottoposta a un attacco informatico che ha portato il nostro sito Web e la nostra app a rimanere inattivi per alcune ore. Inoltre, i dati di alcuni passeggeri sono diventati visibili ad altri passeggeri che erano attivi durante l’attacco in corso. Stiamo attualmente indagando sull’incidente, ma possiamo confermare che i passengers contact details, i voli precedenti e futuri, nonché le ultime quattro cifre del credit card number erano visibili. Possiamo rassicurare i passeggeri preoccupati che i dati della loro carta di credito si siano diffusi, che erano visibili solo le ultime quattro cifre del numero della carta di credito. Non c’è stato alcun rischio che queste informazioni potessero essere sfruttate. Nessun dettaglio del passaporto è stato condiviso e nessun punto EuroBonus dovrebbe essere interessato. Attacchi come questo spesso arrivano in batch ed è probabile che altri attacchi arrivino nel prossimo futuro. Tuttavia, ciò non dovrebbe influire sui dati dei passeggeri. Collaboriamo sempre con la CAA (Civil Aviation Agency) nazionale, la polizia e la security police quando si tratta di questioni di sicurezza, indipendentemente dal problema in questione. Stiamo monitorando attentamente la situazione e continuiamo il lavoro per analizzare e valutare l’attacco e le relative conseguenze, nonché adottare misure preventive”.

EASA: REVISIONE DI FEBBRAIO 2023 DELLE EASY ACCESS RULES PER STANDARDIZED EUROPEAN RULES OF THE AIR (SERA) – L’EASA ha pubblicato una nuova revisione delle Easy Access Rules for Standardised European Rules of the Air (SERA). Questa revisione di febbraio 2023 include la EASA ED Decision 2022/020/R, che modifica la fraseologia radiotelefonica per pilot-air traffic controller voice communications e la EASA ED Decision 2022/024/R, che introduce AMC e GM nella Commission Implementing Regulation (EU) 2021/666 su un elevato livello di sicurezza per le unmanned and manned aircraft operations nell’U-space airspace. È disponibile anche come pubblicazione online dinamica con filtri per ottenere il materiale normativo adattato alle proprie esigenze, funzioni di ricerca per accedere rapidamente alle sezioni pertinenti, navigazione facilitata da computer, tablet e cellulari e XML. Il documento è generato attraverso la piattaforma eRules e sarà aggiornato regolarmente per incorporare ulteriori modifiche ed evoluzioni al suo contenuto.

RYANAIR RIPETE L’APPELLO ALLA COMMISSIONE EUROPEA PER PROTEGGERE I SOVRALI DURANTE GLI SCIOPERI DELL’ATC FRANCESE – Ryanair informa: “Ryanair chiede ancora una volta alla Commissione europea di agire immediatamente proteggendo i sorvoli, evitando che migliaia di passeggeri europei subiscano interruzioni durante gli scioperi ATC francesi”. Neal McMahon, Ryanair Director of Operations: “La Commissione Europea deve preservare la libera circolazione delle persone proteggendo i sorvoli durante gli scioperi, come fatto in Italia e in Grecia”.

IBERIA PRESENTE A MBFWMADRID – Iberia informa: “Iberia è ancora una volta presente a MBFWMadrid, l’evento più atteso dagli amanti della moda e punto di incontro per designer e professionisti dell’industria della moda in Spagna. Come nelle ultime edizioni, la compagnia aerea mantiene la Premium Lounge, un punto d’incontro per designer, clienti Iberia di alto valore, distributori e altri attori della moda spagnola. Un luogo dove riposarsi e divertirsi all’interno dell’evento. Inoltre, i visitatori di Cibelespacio potranno visitare lo stand Iberia, dove troveranno modelli di aerei Iberia, poster storici della compagnia aerea e persino un’edizione speciale della borsa che Teresa Helbig ha disegnato per il suo equipaggio. Questa sponsorizzazione fa parte del progetto Iberia Talento a Bordo, un’iniziativa che mira a sostenere il talento spagnolo dentro e fuori i confini. E lo fa, da un lato, attraverso accordi di collaborazione con i quali la compagnia aerea facilita loro il volo, dall’altro dando loro visibilità sui propri canali, come il sistema di intrattenimento in volo, la rivista Ronda, i profili di Iberia sui social network e la piattaforma www.talentoabordo.com, dove propone contenuti su talenti emergenti o consolidati il cui lavoro o risultati meritano di essere conosciuti. Talento a Bordo rende tangibile lo scopo della campagna: connettere persone e culture, generare prosperità, e tutto questo con un accento spagnolo”.