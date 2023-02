SkyTeam e Global Lounge Network aprono la prima joint lounge a San Paolo

SkyTeam e Global Lounge Network (GLN) collaborano per aprire la loro prima joint lounge presso il São Paulo-Guarulhos International Airport.

La nuova lounge offre uno spazio ben arredato di 700 metri quadrati con 180 posti. Situata nel Terminal 2 e aperta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, la nuova lounge è disponibile per i clienti SkyTeam Elite Plus, First e Business Class che volano sui servizi operati da Aeromexico e Air Europa.

Progettata pensando alla sostenibilità, la lounge è stata realizzata utilizzando materiali rinnovabili a basse emissioni e dispone di una tecnologia intelligente per gestire l’illuminazione, protezione solare con dispositivi di risparmio idrico installati nei bagni e nelle docce. Riducendo al minimo la plastica monouso, la lounge è anche impegnata nel programma di gestione e riciclaggio dei rifiuti dell’aeroporto.

Gli ospiti potranno gustare sapori entusiasmanti del Brasile, tra cui un menu à la carte, ricco di ingredienti di provenienza locale, disponibili tramite un sistema di ordinazione con codice QR avanzato e caffè in stile barista. Un buffet di piatti internazionali caldi e freddi è disponibile per colazione, pranzo e cena, accompagnati da una selezione di spumanti, vini rossi e bianchi, liquori, birre e bevande analcoliche.

“Siamo lieti di svelare la nostra prima lounge aeroportuale congiunta, in collaborazione con Global Lounge Network, che migliora l’esperienza aeroportuale per i clienti che volano da San Paolo e amplia il potenziale per altre lounge nei mercati chiave in tutto il mondo”, ha dichiarato Patrick Roux, SkyTeam CEO and Managing Director. “GLN condivide i valori di SkyTeam di eccellenza nel servizio clienti e impegno per una maggiore sostenibilità, mentre cerchiamo di rendere i viaggi aerei più ecologici in volo e a terra”.

Jeffrey Stern, CEO di Global Lounge Network, ha dichiarato: “Global Lounge Network è entusiasta di espandere la nostra relazione con SkyTeam in questo nuovo joint lounge product che crediamo aprirà le porte a molte nuove lounge destinations per i membri SkyTeam in tutto il mondo, mantenendo la qualità del servizio atteso dai nostri clienti”.

La partnership tra SkyTeam e GLN è iniziata nel 2017 con l’apertura di una SkyTeam Lounge a Vancouver. A ciò è seguita una SkyTeam Lounge a Istanbul e l’apertura, lo scorso anno, di una nuova SkyTeam Lounge a Santiago del Cile. La Vancouver Lounge di SkyTeam è stata recentemente elogiata per le sue credenziali ecologiche agli YVR Green Awards 2022. SkyTeam e i suoi membri offrono una rete di oltre 750 lounge in tutto il mondo.

(Ufficio Stampa SkyTeam)