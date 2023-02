Norwegian riporta un profitto operativo nel 2022

Norwegian ha riportato i suoi risultati per il quarto trimestre 2022 e i risultati preliminari per l’intero anno.

“Per l’intero 2022, Norwegian ha registrato un operating profit (EBIT) di 1.502 milioni di NOK. La compagnia aerea limita le losses before tax (EBT) a 80 milioni di NOK in un trimestre caratterizzato da una domanda stagionalmente più debole, dimostrando la capacità di Norwegian di adeguare la capacità e conservare la liquidità quando si passa dall’intensa stagione estiva al più tranquillo periodo nvernale.

Per il quarto trimestre 2022, la compagnia ha registrato una operating loss di 39 milioni di NOK. Il Profit before tax (EBT) è stato negativo per 80 milioni di NOK nel trimestre. La continua disciplina della liquidità ha portato la società a concludere l’anno con una posizione di cassa di 7,8 miliardi di NOK. Alla fine dell’anno, la flotta era composta da 70 aeromobili”, afferma Norwegian.

“Ora chiudiamo un capitolo sul 2022, un anno in cui le nostre operazioni hanno registrato buoni risultati, nonostante le sfide del settore in tutti gli aeroporti europei. Per l’intero anno, abbiamo realizzato un operating profit (EBIT) di 1.502 milioni di NOK nonostante il livello record dei prezzi e un dollaro USA forte”, ha affermato Geir Karlsen, CEO di Norwegian.

“Nel quarto trimestre 2022, Norwegian ha registrato 4,6 milioni di passeggeri, rispetto ai 3,1 milioni del quarto trimestre 2021. Il load factor è aumentato all’81,4%, dal 77,0% dello stesso periodo dell’anno scorso.

La puntualità è stata influenzata dalle difficili condizioni meteorologiche in diversi aeroporti europei. Nel quarto trimestre la quota di voli in partenza in orario è stata dell’82,3%, in calo rispetto all’87,8% dello stesso periodo dello scorso anno, ma in significativo miglioramento rispetto al 73,6% del trimestre precedente. La regolarità, la quota di voli di linea effettuati, è stata del 99,4%. Cirium, la società di consulenza aeronautica globale, ha nominato Norwegian la compagnia aerea più puntuale dei paesi nordici e una delle compagnie aeree più puntuali in Europa per il 2022″, prosegue Norwegian.

“Essere la compagnia aerea nordica più puntuale nel 2022 è una vera testimonianza degli sforzi dei nostri numerosi colleghi dedicati e un motivo importante per cui un numero crescente di clienti sceglie di volare con Norwegian, sia per i propri viaggi di piacere che aziendali. La nostra campagna di vendita di Capodanno ha superato tutte le aspettative con oltre un milione di posti venduti in soli 14 giorni, un forte segnale dell’entusiasmante anno che ci aspetta”, ha affermato Karlsen.

“Guardando al futuro, Norwegian è ben posizionata per consolidare ulteriormente la posizione di leading Nordic airline nel 2023. Norwegian ha più di 300 rotte in vendita attraverso i paesi nordici e verso attraenti destinazioni europee. Con una forte fedeltà al brand, una solida organizzazione e situazione finanziaria, Norwegian è ben posizionata per affrontare le fluttuazioni a breve termine della domanda e per consolidare la sua posizione.

Per soddisfare la prevista forte domanda in futuro, la compagnia ha firmato una lettera di intenti (LOI) per sei aeromobili Boeing 737 MAX 8 in leasing da Air Lease Corporation (ALC) da consegnare prima della stagione estiva 2023 (leggi anche qui). Questi contratti di leasing contribuiranno a contrastare i ritardi di Boeing per altri velivoli la cui consegna era originariamente prevista per questa primavera. Per la prossima stagione estiva, la compagnia prevede di operare una flotta totale di 81 aeromobili”, conclude Norwegian.

(Ufficio Stampa Norwegian – Photo Credits: Norwegian)