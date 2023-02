Air France-KLM torna ad un utile netto positivo grazie all’aumento dei ricavi e agli sforzi di trasformazione

Air France-KLM Group ha comunicato i Full Year 2022 results.

Forte aumento della capacità del Gruppo, all’85% rispetto al 2019, con load factor all’84%. Ricavi del Gruppo pari a 26,4 miliardi di euro, con fourth quarter revenues più alte della storia.

Operating result pari a 1,2 miliardi di euro, con margine operativo al 4,5%, superiore al livello del 2019 (4,2%), nonostante l’aumento del prezzo del carburante.

Positive net income a 0,7 miliardi di euro, a supporto del ripristino patrimoniale del Gruppo.

Positive Adjusted operating free cash flow a 1,9 miliardi di euro e liquidità solida a 10,6 miliardi di euro. Indebitamento netto in calo di 1,9 miliardi di euro rispetto a fine 2021.

Commentando i risultati, Benjamin Smith, Group CEO, ha dichiarato: “Per tutto il 2022, Air France-KLM ha dimostrato ancora una volta la sua resilienza e agilità in un contesto di crisi senza precedenti. Nonostante la tensione per Omicron, la guerra in Ucraina, la situazione inflazionistica e le interruzioni operative nei principali aeroporti internazionali la scorsa estate, il nostro Gruppo e le sue compagnie aeree sono riuscite a catturare con successo una forte domanda di viaggi.

Dal punto di vista finanziario, abbiamo portato a termine con successo importanti operazioni sia di risanamento patrimoniale che di consolidamento, continuando a rimborsare gli aiuti di Stato ricevuti. Ci siamo assicurati accordi storici, inclusa una partnership commerciale strategica con CMA CGM Group, che è diventato il nostro maggiore private shareholder.

Nel frattempo, siamo andati avanti con i nostri sforzi di trasformazione a tutti i livelli del nostro Gruppo per emergere più forti ed efficienti dalla pandemia come leader dell’aviazione sostenibile. I nostri sforzi di rinnovamento della flotta e i nostri investimenti nei SAF dimostrano pienamente la nostra determinazione a svolgere un ruolo attivo nella decarbonizzazione, non solo delle nostre operazioni, ma dell’intero settore.

Chiudiamo l’anno con un positive net income, dopo aver voltato pagina sul Covid, e guardiamo al futuro con fiducia nella nostra capacità di affrontare le sfide future.

Vorrei ringraziare tutti i clienti che quest’anno hanno scelto di volare con le nostre compagnie aeree e tutti i nostri dipendenti, che hanno reso quest’anno un successo grazie al loro duro lavoro e al loro impegno per l’eccellenza”.

“Nel quarto trimestre 2022, i ricavi sono aumentati del 47,3% rispetto al quarto trimestre 2021, un livello record nella storia del Gruppo, nonostante un contesto difficile.

I ricavi dell’intero anno 2022 sono aumentati dell’84,4% rispetto allo scorso anno. Questo miglioramento è stato guidato da un aumento della capacità, del load factor e del passenger yield. Air France-KLM Group ha registrato un positive operating result di 1,193 miliardi di euro, in aumento di 2,839 miliardi di euro a constant currency rispetto allo scorso anno. Il margine operativo per l’intero anno 2022 è superiore di 0,3 punti rispetto al 2019 (4,2%). Il net income è stato pari a 728 milioni di euro nel 2022, in aumento di 4,020 miliardi di euro rispetto allo scorso anno.

Nel 2022, Air France-KLM ha accolto 83,3 milioni di passeggeri, l’86,5% in più rispetto all’anno precedente. Poiché la capacità è aumentata del 44,2% e il traffico è cresciuto del 104,6%, il load factor è aumentato di 24,8 punti rispetto allo scorso anno.

I programmi di trasformazione in corso consentono ad Air France-KLM di limitare l’impatto dell’aumento dei costi, come le tariffe aeroportuali e ATC, e l’aumento del costo del lavoro”, afferma Air France-KLM Group.

“Air France-KLM è fiduciosa che la ripresa continuerà e, pertanto, il Gruppo prevede una capacità in ASK per Air France-KLM Group, inclusa Transavia, a un indice di: 90%-95% per il primo trimestre 2023; 90%-95% per il secondo trimestre 2023; superiore al 95% per il secondo semestre 2023; 95%-100% per l’intero anno 2023.

Transavia contribuirà a questa crescita e prevede di raggiungere circa il 135% per l’intero anno 2023. Tutti gli indici sono in confronto al rispettivo periodo 2019.

Il Gruppo continua le sue iniziative di rapida trasformazione e conferma la sua ambizione finanziaria a medio termine, con l’obiettivo a lungo termine di raggiungere una maggiore competitività. Per fare questo, il Gruppo rimane agile nell’ottimizzare la flotta, la forza lavoro, il network, i costi e continua i suoi sforzi di sostenibilità. Il Gruppo prevede che la capacità in ASK torni ai livelli 2019 a partire dal 2024.

Gli sforzi di trasformazione del Gruppo, tra cui la riduzione dell’FTE, il rinnovo della flotta e l’ottimizzazione della spesa, compenseranno la pressione inflazionistica sui costi. Pertanto, il Gruppo prevede di ridurre il proprio costo unitario da -1% a -4% a fronte di un prezzo del carburante costante, valuta costante ed esclusi gli Emission Trading Scheme costs (ETS) rispetto al 2022.

L’Adjusted Operating Free Cash Flow, escluse le eccezioni, dovrebbe rimanere positivo. Il Net debt/EBITDA target ratio dovrebbe rimanere tra 1,5x e 2,0x. L’ambizione finanziaria a medio termine del Gruppo è di raggiungere un Operating Margin compreso tra il 7% e l’8%”, conclude Air France-KLM Group.

Ripresa finanziaria per KLM Group

KLM Group ha registrato un operating profit di 706 milioni di euro su ricavi per 10,7 miliardi di euro nel 2022, con un margine operativo del 6,6%. “I problemi durante l’accelerazione operativa hanno impedito a KLM di fornire il livello di servizio a cui i clienti sono abituati e i dipendenti hanno dovuto affrontare sfide importanti. I numeri mostrano tuttavia che i clienti sono desiderosi di continuare a viaggiare.

I dati annuali avvicinano KLM Royal Dutch Airlines ai risultati del 2019, un risultato che può essere attribuito alla rapida ripresa della domanda di viaggi dopo che le restrizioni di viaggio legate al Covid sono state allentate all’inizio del 2022. Anche così, KLM dovrà affrontare un certo numero di incertezze nel 2023. Le tensioni geopolitiche, l’inflazione, una possibile recessione e l’elevato prezzo del carburante potrebbero influire sulla sua performance finanziaria”, afferma KLM.

“Abbiamo raggiunto questi risultati grazie alla fedeltà dei nostri clienti e all’impegno di tutti i colleghi. I nostri dipendenti hanno compiuto uno sforzo enorme nell’ultimo anno per offrire ai clienti qualità in circostanze difficili. Rimangono sfide importanti, ma i risultati del 2022 ci danno motivo di essere cautamente ottimisti. Siamo grati ai nostri clienti e ai nostri dipendenti dedicati per questo. Gli olandesi sono ansiosi di continuare a volare e vediamo più persone viaggiare in tutto il mondo. Allo stesso tempo, dobbiamo fare i conti con le incertezze, come l’inflazione, il prezzo del carburante e la scarsità del mercato del lavoro. Continueremo a investire in prodotti e servizi per i clienti negli anni a venire, ponendo l’accento sulla sostenibilità, ma possiamo farlo solo se esercitiamo un controllo sistematico dei costi. In questo modo possiamo preparare KLM per il futuro e offrire ai nostri clienti esperienze memorabili”, ha affermato Marjan Rintel, CEO KLM.

“KLM ha superato le aspettative in tutti i suoi mercati nel 2022, ad eccezione dell’Asia, dove le restrizioni Covid-19 hanno continuato a ostacolare la ripresa, in particolare in Cina. Il Cargo, ancora una volta, ha dato un importante contributo alla performance di KLM. Anche E&M ha recuperato, nonostante tempi di consegna più lunghi per le parti. Transavia ha avuto un’ottima estate, con i ricavi che sono tornati ai livelli pre-Covid-19.

KLM ha accolto a bordo 25,8 milioni di passeggeri lo scorso anno e Transavia 7,7 milioni. A causa di problemi operativi a Schiphol e della carenza di manodopera di KLM, il customer experience rating era 37, ben al di sotto dell’obiettivo NPS di 50. Ora che la calma è tornata in gran parte a Schiphol, siamo lieti di vedere il nostro NPS aumentare di nuovo. I clienti hanno risposto positivamente lo scorso anno all’introduzione della nostra nuova Premium Comfort Class sui voli intercontinentali”, prosegue KLM.

“Una volta revocate le restrizioni ai viaggi all’inizio dell’anno, la domanda di viaggi aerei si è ripresa rapidamente. Ciò ha consentito a KLM di rimborsare i prestiti ricevuti dal governo olandese come parte del suo pacchetto di sostegno nel secondo trimestre del 2022. Tuttavia, KLM deve ancora rimborsare 1,4 miliardi di euro di imposte differite sui salari. Poiché abbiamo accolto più clienti a bordo, il passenger load factor è salito all’84%. Ciò fa ben sperare per l’anno a venire, quando saremo costretti a fare i conti con le continue tensioni geopolitiche e altri fattori proibitivi. Nel secondo trimestre di quest’anno prevediamo di estinguere i prestiti garantiti dallo stato olandese e sostituirli con una linea di credito con le nostre relationship banks”, ha affermato Erik Swelheim, CFO KLM.

“KLM ha continuato la sua spinta verso la sostenibilità operativa nel 2022. Ad esempio, abbiamo reso pratica standard l’aggiunta dello 0,5% di sustainable aviation fuel (SAF) ai fuel systems per i voli in partenza da Amsterdam e abbiamo raddoppiato tale quota all’1% a partire da quest’anno. KLM ha inoltre firmato contratti di fornitura con due produttori di SAF, avvicinandosi ulteriormente al suo obiettivo di aggiungere il 10% di SAF per tutti i voli in tutto il mondo entro il 2030. KLM ha inoltre stretto una partnership con Thalys per migliorare il suo air/rail transfer product sulla rotta Bruxelles-Amsterdam. Infine, la Science Based Targets initiative (SBTi) ha approvato gli obiettivi di emissioni di CO2 di KLM, assicurando che siano conformi all’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici”, conclude KLM.

(Ufficio Stampa Air France-KLM Group – KLM – Photo Credits: Air France-KLM Group)