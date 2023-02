Lockheed Martin e Northrop Grumman firmano LOI con Rheinmetall

Lockheed Martin e Northrop Grumman hanno firmato una lettera di intenti con Rheinmetall AG come promettente strategic source of supply per la F-35 center fuselage. Questa potenziale partnership creerebbe una seconda F-35 center fuselage integrated assembly line (IAL) in Germania, espandendo il ruolo significativo che l’industria europea svolge nel programma F-35.

“Lockheed Martin è un partner impegnato in Germania da oltre 50 anni. Il programma F-35 continuerà a rafforzare la nostra partnership strategica con i principali partner del settore per gli anni a venire”, ha affermato Mike Shoemaker, vice president of F-35 Customer Programs at Lockheed Martin. “La F-35 center fuselage production in Germania sarà fondamentale per soddisfare la crescente domanda globale di F-35, che svolgono un ruolo fondamentale nella sicurezza del 21° secolo”.

Northrop Grumman è uno dei principali partner del Lockheed Martin F-35 program. Oltre alla produzione della center fuselage e delle wing skins, l’azienda è anche responsabile dello sviluppo, della produzione e della manutenzione di sensor systems, avionics, aircraft and training software.

“La center fuselage IAL è riconosciuto come una struttura all’avanguardia supportata da tecnologie esclusive di Northrop Grumman, che unisce perfettamente l’automazione con la nostra esperienza in aerospace tooling”, afferma Glenn Masukawa, vice president and F-35 program manager, Northrop Grumman. “L’impegno con Rheinmetall dimostra il nostro impegno a collaborare con partner internazionali per la produzione di velivoli avanzati”.

Il programma F-35 continua a basarsi su queste partnership utilizzando aziende con le giuste capacità tecniche. L’industria tedesca ha contribuito al programma F-35 sin dal suo inizio nel 2001. Lockheed Martin continua a esplorare attivamente ulteriori opportunità di partecipazione industriale che consentiranno partnership in tutta l’industria tedesca e creeranno posti di lavoro in 5th Generation fighter aircraft manufacturing, sustainment, training, research and development.

La cooperazione con Lockheed Martin e Northrop Grumman sul programma F-35 sottolinea l’importanza di Rheinmetall per la politica di sicurezza nazionale e porterà capacità essenziali alla Germania. Rheinmetall può contribuire alla cooperazione con la sua esperienza sia come gruppo tecnologico integrato nella produzione di componenti complessi sia come aviation-certified company.

“La partnership di lunga data tra Lockheed Martin e Rheinmetall, così come i legami molto stretti che esistono da decenni tra la Bundeswehr (German Armed Forces) e la nostra azienda, portano a un vero e proprio trasferimento di know-how in Germania come industrial location”, ha affermato Armin Papperger, CEO di Rheinmetall AG. “Inoltre, questa configurazione contribuisce in modo significativo a ridurre al minimo i rischi coinvolgendo partner nazionali che sono coinvolti in modo collaudato”.

Ad oggi, l’F-35 opera da 37 basi e navi in tutto il mondo, con nove nazioni che utilizzano F-35 sul proprio territorio. Ci sono più di 890 F-35 in servizio oggi, con più di 1.890 piloti e 13.570 manutentori addestrati sull’aereo.

(Ufficio Stampa Lockheed Martin – Photo Credits: Md80.it)