Iberia consolida la sua ripresa nell’estate 2023

Iberia consoliderà la sua ripresa post-pandemia nell’estate del 2023, concentrandosi sui suoi mercati a lungo raggio: America Latina e Stati Uniti.

Per il settore aereo la stagione estiva inizia il 25 marzo e durerà fino al 28 ottobre, sei mesi in cui il focus principale di Iberia sarà sull’America Latina. A seguito del recupero dell’intero network di destinazioni, la compagnia aerea ha programmato aumenti di capacità nei suoi mercati più strategici in questa regione, oltre a implementare campagne di marketing e altre azioni di comunicazione, pubbliche relazioni e sponsorizzazioni per aumentare la consapevolezza del brand nei 16 paesi dell’America Latina paesi in cui vola.

“L’America Latina e i Caraibi sono sempre stati al centro della nostra strategia, ma quest’anno andremo oltre per aumentare la nostra presenza in mercati come Argentina, Colombia, Messico e Perù, rafforzare la nostra leadership sulle rotte tra America Latina ed Europa e, allo stesso tempo, sostenere il ruolo dell’aeroporto di Madrid come ponte tra le due regioni”, ha dichiarato María Jesús López-Solás, Iberia’s Commercial, Network and Alliances Director.

America Latina

Nella stagione estiva, Iberia recupererà l’intera gamma di voli pre-pandemia e aumenterà persino le sue operazioni del 2% rispetto ai livelli del 2019. In particolare, offrirà circa 280 voli settimanali verso 18 destinazioni in 16 paesi dell’America Latina.

Bogotá: la Colombia è uno dei mercati principali di Iberia. Nell’ultimo anno la destinazione è passata da 10 a 14 frequenze, da giugno Iberia opererà 18 frequenze e l’obiettivo della compagnia è di offrire 21 frequenze – tre voli giornalieri – da novembre, triplicando la propria capacità rispetto al 2019.

Buenos Aires: consolidamento di due voli giornalieri verso la capitale argentina.

Lima: Iberia passa da sette a 10 frequenze da giugno fino alla fine dell’anno, con l’intenzione di raggiungere due voli giornalieri.

Messico: i tre voli giornalieri raggiunti a dicembre 2022 vengono mantenuti per tutto il 2023, già al di sopra della capacità pre-pandemia.

Quito: si consolidano sei frequenze settimanali, due in più rispetto alla scorsa estate, oltre a tre frequenze con Guayaquil.

Montevideo: da gennaio Iberia offre fino a sette frequenze settimanali, che saranno mantenute per la maggior parte dell’anno.

Santiago del Cile: si consolida il volo giornaliero.

Rio de Janeiro: prosecuzione delle operazioni con tre frequenze settimanali, oltre ad altre sette con San Paolo.

In America Centrale si consolida l’incremento a un volo giornaliero sulla rotta Guatemala-El Salvador, avvenuto nel mese di dicembre, così come l’incremento a un volo giornaliero sulla rotta verso San José in Costa Rica. Panama avrà da cinque a sette frequenze settimanali per tutta l’estate e voli giornalieri da novembre in poi.

Nei Caraibi, l’Avana avrà cinque frequenze da settembre, Santo Domingo consoliderà le sue operazioni pre-pandemia con un volo giornaliero e Porto Rico raggiungerà sei frequenze settimanali a luglio e agosto.

A Caracas si consolideranno le tre frequenze giornaliere con cui Iberia ha ripreso la rotta lo scorso novembre.

Stati Uniti

Negli Stati Uniti Iberia riprenderà le sue rotte estive verso Washington DC e San Francisco. Inoltre, da giugno, aumenterà i suoi voli giornalieri per Dallas. In totale, ha programmato quasi il 20% in più di voli verso gli Stati Uniti rispetto al 2019: fino a 124 voli settimanali tra la Spagna e otto destinazioni negli Stati Uniti. Nello specifico:

New York: due voli giornalieri da marzo, continuando oltre la stagione estiva fino alla fine dell’anno.

Miami: i voli due volte al giorno saranno mantenuti durante tutto l’anno.

Chicago: voli giornalieri da marzo a dicembre

Boston: voli giornalieri da aprile a ottobre

Dallas: Iberia ha operato questa rotta per tutto l’inverno, è stata inizialmente lanciata come stagionale lo scorso giugno con quattro frequenze settimanali, e da aprile aumenterà a cinque frequenze, sei a maggio, e raggiungerà un volo giornaliero da giugno a ottobre.

Los Angeles: questa rotta avrà quattro frequenze ad aprile, aumentando a cinque da maggio a ottobre. Iberia la opererà con il suo aereo più grande, l’Airbus A350, con una capacità di 359 passeggeri.

Washington DC: Iberia opererà nuovamente questa rotta da aprile a ottobre con quattro frequenze settimanali.

San Francisco: questa rotta stagionale ritorna da maggio a ottobre con tre frequenze settimanali.

Destinazioni estive in Europa

Iberia riprenderà tutte le rotte estive nei prossimi mesi: Bergen, a luglio e agosto con due frequenze settimanali.

In Italia, Catania, da giugno a settembre; Olbia, da fine giugno a settembre.

In Croazia, Dubrovnik, con fino a due voli giornalieri ad agosto, Spalato e Zagabria, che raggiungeranno i voli giornalieri ad agosto.

In Grecia, oltre ad Atene, che avrà più di tre frequenze giornaliere nel mese di agosto, Corfù nei mesi di luglio, agosto e settembre, Mykonos e Santorini, entrambe da fine giugno a settembre.

In Portogallo, le rotte annuali di Iberia per Lisbona, Oporto e Funchal saranno affiancate da Faro e Ponta Delgada in estate, da giugno a settembre, operate da Iberia Regional / Air Nostrum.

Nel resto del network di corto e medio raggio, gli incrementi maggiori si avranno a Dusseldorf, dove saranno offerti fino a quattro voli giornalieri; Stoccolma, dove Iberia passerà da un volo giornaliero a nove frequenze a maggio e a 10 da luglio; Milano, con un massimo di cinque voli giornalieri; Roma, che passerà da 32 a 37 frequenze settimanali rispetto alla scorsa estate; Venezia, con 25 frequenze settimanali (cinque in più rispetto al 2022).

A Bordeaux la compagnia passerà da due a tre voli giornalieri; a Nantes, sempre con tre voli giornalieri, Iberia opererà come Iberia Regional / Air Nostrum.

Consolidamento dell’impegno di Iberia per l’Air Shuttle

In Spagna, l’obiettivo principale di Iberia sarà l’Air Shuttle Madrid – Barcellona, che quest’estate avrà fino a 86 frequenze settimanali, la stessa capacità di prima della pandemia e 11 in più rispetto all’estate scorsa.

Il resto degli aumenti più significativi sarà a Bilbao, che avrà fino a 38 frequenze settimanali, sei in più rispetto alla scorsa estate; La Coruña, che avrà fino a 31 frequenze settimanali, cinque in più rispetto al 2022, Santander, che quest’estate passerà da tre a quattro voli giornalieri.

(Ufficio Stampa Iberia – Photo Credits: Iberia)