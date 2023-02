Sciopero del sindacato Verdi negli aeroporti tedeschi: Lufthansa cancella tutti i voli da Francoforte e Monaco

Lufthansa informa: “Il sindacato Verdi ha invitato i public sector employees negli aeroporti di Frankfurt/Main, Munich, Stuttgart, Hamburg, Dortmund, Hanover e Bremen a organizzare uno sciopero di un’intera giornata venerdì 17 febbraio 2023.

A seguito dell’annuncio dello sciopero, gli aeroporti di Francoforte e Monaco, tra gli altri, sospendono le normali operazioni passeggeri per venerdì. Di conseguenza, Lufthansa Group è purtroppo costretto a sospendere le sue operazioni di volo negli hub tedeschi di Francoforte e Monaco in particolare per quel giorno, cancellando un totale di oltre 1.300 voli.

Lufthansa ha già informato i passeggeri interessati dalle cancellazioni e, ove possibile, offre collegamenti alternativi e cambi di prenotazione su rotaia. Inoltre, i clienti sono invitati a verificare tempestivamente lo stato del proprio volo su lufthansa.com e nella Lufthansa App“.

“Siamo dispiaciuti per l’enorme impatto di questo warning strike che viene effettuato a spese dei nostri passeggeri. Non partecipiamo alla contrattazione collettiva e non abbiamo alcuna influenza su di essa, tuttavia, i nostri ospiti e noi siamo colpiti in modo massiccio. Più di 1.300 cancellazioni di voli per le sole compagnie aeree di Lufthansa Group dimostrano ancora una volta quanto sia vulnerabile e fragile il sistema di trasporto aereo nei confronti delle strike activity”, afferma Michael Niggemann, Member of the Executive Board and Chief Officer Human Resources & Infrastructure Lufthansa Group.

Lufthansa prevede che le normali operazioni di volo torneranno in gran parte alla normalità già da sabato 18 febbraio 2023.

(Ufficio Stampa Lufthansa – Photo Credits: Lufthansa)