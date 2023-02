Frontier Airlines e Pratt & Whitney nominano il GTF-powered A321neo “Edward the Bald Eagle

Pratt & Whitney e Frontier Airlines (“Frontier”) hanno presentato “Edward the Bald Eagle”, il terzo A321neo con motori GTF della compagnia aerea con la bald eagle caratteristica di Pratt & Whitney sulla coda. Gli engine manufacturer’s employees hanno chiamato l’aereo in onore del defunto Edward Hall, uno dei primi aviatori militari afroamericani addestrati come bombardiere e navigatore e membro dei famosi Tuskegee Airmen durante la seconda guerra mondiale. Dopo il servizio militare, Hall ha trascorso 33 anni di carriera presso Pratt & Whitney, ritirandosi come metallurgista nel 1983.

“Gli aviatori di Tuskegee erano tra i piloti statunitensi più talentuosi e decorati della seconda guerra mondiale, eppure sono tornati da un servizio militare distinto solo per affrontare una battaglia per la desegregazione e l’uguaglianza a casa”, ha affermato Earl Exum, vice president of Mature Commercial Engines at Pratt & Whitney, membro del Global Diversity, Equity and Inclusion Advisory Board dell’azienda e presidente del comitato direttivo che quest’estate porterà una mostra sui Tuskegee Airmen al New England Air Museum. “I pionieri dell’aviazione come Hall sono stati il talento e l’intelligenza dietro decenni di motori rivoluzionari in Pratt & Whitney. Crediamo che la diversità e l’inclusione siano fattori di differenziazione per la creatività e l’innovazione, quindi è commovente vedere il suo eroismo, la sua vita e la sua eredità onorati in questo modo”.

“Hall ha conseguito una laurea in fisica presso la Virginia State University e ha svolto un lavoro presso RCA Institute a New York prima di entrare a far parte della sede centrale di Pratt & Whitney ad Hartford, Connecticut nel 1950. Durante quel periodo, Hall ha assistito allo sviluppo e all’evoluzione di molti dei motori per aerei sia militari che civili. I progressi tecnologici in questa era includevano i motori Wasp radiali raffreddati ad aria; turbine a gas come il J57, il primo motore negli Stati Uniti con più di 10.000 libbre di spinta; il turbofan F100, che ha alimentato decenni di national defense; il turboelica PT6, su cui sono stati costruiti l’aviazione generale e molti elicotteri; il turbofan JT3D, che ha inaugurato l’era dei jet con il Boeing 707″, afferma Pratt & Whitney.

“Siamo estremamente orgogliosi che il nostro nuovo A321neo presenti un’aquila calva sulla coda che prende il nome dal defunto Edward Hall, che ha servito valorosamente il nostro paese come Tuskegee Airman, ha ottenuto un notevole successo professionale dopo la sua carriera militare e ha contribuito a rompere le barriere per gli afroamericani attraverso la sua leadership”, ha dichiarato Barry Biffle, presidente e CEO di Frontier Airlines. “Questo ultimo A321neo che entra a far parte della flotta Frontier è equipaggiato con i rivoluzionari motori Pratt & Whitney GTF, con i loro innovativi vantaggi in termini di sostenibilità, che stanno contribuendo a sostenere la nostra missione di compagnia aerea più verde d’America”.

“In riconoscimento del rapporto tra le società, Frontier ha chiesto ai dipendenti di Pratt & Whitney di nominare i primi tre dei 144 aeromobili A320neo Family della compagnia aerea con motori GTF. Il primo aereo è stato chiamato “Frederick the Bald Eagle” in onore del fondatore della società Frederick B. Rentschler, il secondo è stato chiamato “Maria the Bald Eagle”, in onore di Maria Della Posta di Pratt & Whitney Canada, la prima donna presidente della società e un pioniere dell’aviazione sostenibile”, prosegue Pratt & Whitney.

“Il Pratt & Whitney GTF™ engine è l’unico geared propulsion system che offre vantaggi di sostenibilità leader del settore, costi operativi e affidabilità di livello mondiale. Offre la massima fuel efficiency e le più basse emissioni di gas serra per la Airbus A320neo Family. Gli aeromobili con motore GTF riducono il consumo di carburante e le emissioni di CO2 dal 16% al 20%, le emissioni di NOx del 50% e l’impronta acustica del 75%. Certificati per operare con 50% sustainable aviation fuel (SAF) e testati con successo con 100% SAF, i motori sono in grado di ridurre ulteriormente le emissioni di carbonio, il che aiuterà l’industria aeronautica a raggiungere l’obiettivo di zero emissioni nette entro il 2050. La rivoluzionaria geared fan architecture è la base per tecnologie aeronautiche più sostenibili nei decenni a venire, con progressi come il motore Pratt & Whitney GTF Advantage™ e oltre”, conclude Pratt & Whitney.

(Ufficio Stampa Pratt & Whitney – Photo Credits: Bengt Lange – Pratt & Whitney)