Il Textron Aviation Special Missions Beechcraft King Air 260 è stato selezionato come nuovo U.S. Navy Multi-Engine Training System (METS)

Textron Aviation ha annunciato di essersi aggiudicata il Multi-Engine Training System (METS) contract dal Naval Air Systems Command (NAVAIR) attraverso un concorso completo e aperto.

“L’aggiudicazione del contratto riguarda un massimo di 64 aerei King Air 260, che saranno noti come T-54A. L’assegnazione iniziale del Lotto I fornirà 10 nuovi Beechcraft King Air 260 commercial aircraft e il relativo supporto. Il lotto II e il lotto III, in caso di esercizio delle opzioni, permetterebbero l’acquisizione ciascuno fino a 27 aeromobili. Le consegne degli aeromobili sono previste dal 2024 al 2026.

Il velivolo Beechcraft King Air 260 acquisito in base al METS contract sostituirà la flotta di velivoli T-44C Pegasus del Chief of Naval Air Training (CNATRA). Il velivolo T-44C Pegasus è una variante del twin-engine and pressurized Beechcraft King Air 90. Il T-44 è in servizio dal 1977″, afferma Textron Aviation.

“Siamo onorati che la U.S. Navy abbia nuovamente selezionato il Beechcraft King Air per soddisfare le sue esigenze di addestramento”, ha affermato Bob Gibbs, vice president, Special Missions Sales for Textron Aviation. “Il METS modernizzerà il multi-engine aircraft training al CNATRA, fornendo una intermediate and advanced training platform per U.S. Navy, U.S. Marine Corps and U.S. Coast Guard aviators verso i velivoli P-8, EP-3, KC-130, E-6, E-2, CMV-22, CV-22 e MV-22”.

Le specifiche METS includono factory options per TACAN (Air to Air), angle of attack (AOA), V/UHF radio, digital audio system, engine trend monitoring, condition based maintenance plus, observer/jump seat, passenger mission seats, full-face oxygen masks.

“Con la sua tecnologia avanzata, la nuova piattaforma METS sarà più rappresentativa degli aeromobili della flotta”, ha affermato il Capt. Holly Shoger, Naval Undergraduate Flight Training Systems Program Office (PMA-273) program manager. “Il T-54A includerà una suite avionica aggiornata, qualità di automazione e virtual reality and augmented reality devices per preparare meglio gli studenti agli aerei avanzati che voleranno nella flotta”.

“Il King Air 260 METS aircraft sarà consegnato in una fully compliant, METS mission ready configuration dalla Textron Aviation’s King Air production line in Wichita, Kansas.

Più di 7.700 Beechcraft King Air turboprops sono stati consegnati ai clienti di tutto il mondo dal 1964, rendendola la best-selling business turboprop family al mondo. La flotta mondiale ha superato 62 milioni di ore di volo nei suoi 58 anni, svolgendo ruoli in tutti i rami delle forze armate statunitensi e ricoprendo ruoli sia commerciali che speciali in tutto il mondo”, conclude Textron Aviation.

(Ufficio Stampa Textron Aviation – Photo Credits: Textron Aviation)