News Brevi – 18.02.2023

MOU TRA GE E HAL PER ESPANDERE MARINE GAS TURBINE MANUFACTURING – GE e Hindustan Aeronautics Limited (“HAL”) hanno firmato un memorandum d’intesa per esplorare l’espansione delle capacità di produzione di HAL per includere assembly, inspection and testing (AIT) della LM500 marine gas turbine. Dal 1986, la divisione IMGT di HAL fornisce l’AIT della turbina a gas marina LM2500 di GE, installata a bordo delle navi P-17, P-17A e IAC-1 della Marina indiana. L’LM2500 è la turbina a gas marina più famosa al mondo ed è derivata dai motori aeronautici TF39 e CF6-6 di GE. Ad oggi, HAL ha consegnato 22 turbine a gas LM2500 per 11 navi militari indiane. Sulla base delle eccezionali prestazioni di HAL riguardo l’AIT LM2500, insieme al continuo impegno di GE nei confronti della Marina indiana e delle iniziative Make-In-India, il MOU esaminerà la possibilità di consentire ad HAL di eseguire l’AIT per la turbina a gas marina LM500 di GE da utilizzare in un 4 mega-watt gas turbine generator per la possibile installazione a bordo di future navi militari indiane. Il GE Marine gas turbine business fa parte di GE Aerospace e ha sede a Cincinnati, USA.

LOCKHEED MARTIN: CONTRATTO PER FORNIRE LA PRIMA SEA-BASED HYPERSONIC STRIKE CAPABILITY – Lockheed Martin sta collaborando con la U.S. Navy per intergare hypersonic strike capability su surface ships. La Marina degli Stati Uniti ha assegnato a Lockheed Martin un contratto del valore di oltre 2 miliardi di dollari, se tutte le opzioni saranno esercitate, per integrare il Conventional Prompt Strike (CPS) weapon system sulle ZUMWALT-class guided missile destroyers (DDGs). CPS è un sistema d’arma ipersonico boost-glide che consente il volo missilistico a lungo raggio a velocità superiori a Mach 5, con un’elevata capacità di sopravvivenza contro le difese nemiche. “Lockheed Martin continua a migliorare la capacità di attacco ipersonico per gli Stati Uniti attraverso questo nuovo contratto”, ha affermato Steve Layne, vice president of Hypersonic Strike Weapon Systems at Lockheed Martin. “I primi lavori di progettazione sono già in corso. Il nostro team non vede l’ora di supportare il warfighter fornendo più opzioni per proteggere ulteriormente l’America in mare”. In base a questo contratto, il prime contractor Lockheed Martin fornirà launcher systems, weapon control, All Up Rounds (AURs), che sono gli integrated missile components, e supporto per l’integrazione per questa piattaforma navale.