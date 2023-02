Cathay Pacific apre il secondo collegamento da Milano Malpensa, forte domanda dall’Italia

Cathay Pacific è molto soddisfatta del recupero dopo la pademia, che ora può proseguire ulteriormente con la riapertura della regione asiatica.

Durante la BIT 2023, Daniele Bordogna, regional head of trade sales Europe di Cathay Pacific, ha spiegato a Md80.it che la compagnia ha raggiunto il 30% dello schedulato pre-pandemia, con l’intenzione di salire al 70% per la fine del 2023 e tornare poi velocemente ai livelli pre-pandemia, anche grazie all’apertura nell’hub di Hong Kong di una nuova terza pista nel 2025, che permetterà alla compagnia di operare in modo più efficiente, con un numero maggiore di slot.

Per quanto riguarda l’Italia, Cathay Pacific ha appena iniziato ad operare il secondo collegamento settimanale da Milano Malpensa a Hong Kong, operato la domenica, sempre con A350-900. Ora è quindi possibile volare da Milano a Hong Kong il sabato e la domenica. La compagnia è decisamente soddisfatta dei load factor dei voli su Milano, sia per il traffico leisure che per quello corporate. Per il traffico corporate, Bordogna ha precisato che sono soprattutto le piccole e medie imprese a spingere la domanda da Milano. Ricordiamo, inoltre, che Cathay Pacific opera anche tre voli settimanali all-cargo su Milano Malpensa, in aggiunta naturalmente alla belly capacity dei voli passeggeri.

Bordogna ha spiegato che è nelle intenzioni della compagnia riprendere anche i voli da Roma Fiumicino, ma al momento non è ancora possibile dare una data precisa riguardo il riavvio.

Cathay Pacific ha in programma di aggiungere 48 aeromobili alla sua flotta entro il 2028, di diversi modelli, in modo da supportare al meglio l’incremento del network.

In Cina, Cathay Pacific è tornata in 14 città con 100 voli settimanali, ma la compagnia punta a crescere in tutta l’area asiatica, ad esempio verso la Thailandia (nel cui stand era ospitata la compagnia, a dimostrazione della forte partnership con la destinazione), dove Cathay Pacific opera tre voli giornalieri verso Bangkok e un volo giornaliero verso Phuket.

Cathay Pacific, inoltre, è molto impegnata riguardo la sostenibilità, con l’obiettivo di diventare compagnia leader della regione in questo ambito. Cathay Pacific ha acquistato 38 milioni di galloni di Sustainable Aviation Fuel (SAF), per sostenere il suo obiettivo di raggiungere un utilizzo di SAF del 10% sul totale del fuel consumato entro il 2030. Questo sarà uno dei passi per raggiungere l’obiettivo di diventare carbon neutral nel 2050.

