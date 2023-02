Air Transport World nomina American Airlines “2023 eco-airline of the year”

Air Transport World (ATW), testata di riferimento nel settore del trasporto aereo passeggeri e cargo, il 14 febbraio 2023 ha annunciato che American Airlines è stata nominata “Eco-Airline of the Year 2023”.

Il premio rappresenta l’ultimo riconoscimento dei progressi compiuti da American verso i suoi ambiziosi obiettivi di sostenibilità.

“In American stiamo attivamente incorporando la sostenibilità ad ogni livello, dal carburante che acquistiamo al cibo che serviamo ai nostri passeggeri”, ha commentato Robert Isom, CEO di American. “Il nostro approccio complessivo è appena iniziato: in qualità di Eco-Airline of the Year, continueremo a svolgere il ruolo di innovatori in questo settore e ad affermare il nostro incrollabile impegno a costruire un’American Airlines che prospererà per sempre”.

“Considerando il più impegnativo rinnovamento della flotta di una compagnia aerea nella storia dell’aviazione e gli investimenti sostanziali nel carburante del futuro, ATW ha valutato positivamente il lavoro svolto da American per gestire un’operatività più efficiente dal punto di vista dei consumi, con aeromobili più performanti alimentati sempre più da carburante a basse emissioni di carbonio e da nuove tecnologie.

L’efficienza dei consumi è massimizzata da una nuova applicazione chiamata smart gating, che ottimizza l’assegnazione dei gate negli aeroporti congestionati. Lo smart gating è attualmente in uso presso gli aeroporti internazionali di Dallas Fort Worth, Charlotte e Miami e consente di risparmiare, secondo le stime, 1,4 milioni di galloni di carburante e 13.500 tonnellate di anidride carbonica all’anno.

Il continuo rinnovamento della flotta ha inoltre aiutato la compagnia aerea a migliorare la fuel efficiency di oltre il 10% dal 2013, contribuendo a risparmiare 1,9 miliardi di galloni di carburante e ad evitare l’emissione di 19 milioni di tonnellate di anidride carbonica. Oggi, la metà della flotta mainline di American negli Stati Uniti ha un’età inferiore ai 10 anni”, afferma American Airlines.

“Leader nel settore del consumo di Sustainable Aviation Fuel (SAF), la più grande compagnia aerea del mondo nel 2022 ha utilizzato 2 milioni di galloni di SAF, raddoppiando il suo utilizzo rispetto all’anno precedente. Gli accordi SAF con Gevo, Inc., Neste e Aemetis portano il totale degli impegni della compagnia aerea in materia di carburante a basse emissioni di carbonio a oltre 620 milioni di galloni. American è anche la prima compagnia aerea statunitense a effettuare investimenti diretti allo sviluppo della hydrogen-electric propulsion technology e al futuro della logistica di distribuzione dell’idrogeno.

American è stata la prima compagnia aerea al mondo a ricevere la convalida della Science Based Targets initiative (SBTi) per il suo obiettivo intermedio di riduzione delle emissioni di carbonio. L’obiettivo su basi scientifiche di American è ridurre l’intensità delle emissioni di carbonio del 45% entro il 2035, rispetto a un valore di riferimento del 2019.

La compagnia aerea è apparsa anche nell’indice Dow Jones Sustainability North America nel 2022 per il secondo anno consecutivo, migliorando il suo punteggio di oltre il 20% rispetto all’anno precedente.

Selezionati da una giuria di redattori e analisti di ATW, Routes, Aviation Week e CAPA, gli ATW Airline Industry Achievement Awards premiano l’eccellenza in un’ampia gamma di operazioni delle compagnie aeree e rappresentano un traguardo ambito nel settore del trasporto aereo”, prosegue American Airlines.

“In un momento in cui la sostenibilità è una forza trainante nel settore dell’aviazione, American Airlines ha una visione chiara del futuro dell’aviazione sostenibile e sta facendo passi significativi per raggiungere i suoi obiettivi. Grazie a una strategia completa di riduzione delle emissioni di carbonio che tocca quasi tutti i settori dell’azienda, l’assegnazione del premio Eco-Airline of the Year ad American è incredibilmente meritata in quello che è stato il campo più competitivo”, ha dichiarato Karen Walker, caporedattore di ATW.

Ulteriori informazioni sull’approccio di American all’ESG sono disponibili su aa.com/esg, mentre i dettagli sulla strategia di sostenibilità della compagnia aerea sono disponibili su aa.com/sustainability.

(Ufficio Stampa American Airlines – Photo Credits: American Airlines)