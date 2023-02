Aeronautica Militare: cerimonia di collocazione in posizione quadro del 23° Gruppo Volo del 15° Stormo di Cervia

Martedì 14 febbraio 2023 si è svolta la cerimonia di collocazione in posizione quadro del 23° G.V. del 15° Stormo di Cervia. L’evento ha avuto luogo sulla base aerea di Pisignano di Cervia (RA), intitolata al Capitano Urbano Mancini, sede del 15° Stormo dell’Aeronautica Militare.

Oltre al Comandante del Reparto, Colonnello Andrea Giuseppe Savina, ed al Comandante del 23° G.V., Maggiore Simone Moroni, è intervenuto sul posto anche il Comandante del Comando Forze per la Mobilità e il Supporto (CFMS), Generale di Divisione Aerea Enrico Degni.

La cerimonia, svoltasi all’interno dell’hangar del 83° Gruppo SAR (Search and Rescue, Ricerca e Soccorso), ha visto schierata una rappresentanza militare del Reparto, oltre che la Bandiera di Guerra del 15° Stormo ed i rappresentanti delle Associazioni combattentistiche e d’arma della provincia di Ravenna e Forlì-Cesena.

Dopo aver reso gli onori alla Bandiera di Guerra del 15° Stormo, il Generale Degni ha passato in rassegna il Reparto schierato.

Il primo ad essere intervenuto è stato il Maggiore Moroni, il quale ha sottolineato come: “Il Veltro (simbolo che contraddistingue il 23° G.V.) è sempre stato in prima linea. Lo è stato durante l’operazione “Allied Force” in Ex Jugoslavia, nell’ambito della quale ha eseguito il primo scramble reale italiano e, negli ultimi anni, nel complesso contesto delle prontezze legate al Supporto alle Operazioni Speciali e al Personnel Recovery. Primi, inoltre, ad intervenire nell’ambito della crisi sanitaria causata dal Covid 19”. E ancora, rivolgendosi al proprio personale: “Andate avanti, andate avanti a testa alta, con l’orgoglio che deriva dalla consapevolezza di aver dato tutto, professionalmente ed umanamente”.

Successivamente ha preso la parola il Comandante del 15° Stormo, Colonnello Savina, il quale ha evidenziato come: “Il 23° Gruppo, simbolo di pagine gloriose e di spessore dell’Aeronautica Militare, avvalorate dai numerosi riconoscimenti di cui è stato insignito, nel tempo, ha saputo sempre imporre il suo “ruolo” nella Forza Armata anche quando, nel 2018, è stato ricostituito, nell’ambito del 15° Stormo, con una nuova missione, il Personnel Recovery associato al Supporto Aereo alle Operazioni Speciali. Non meno importante, è stato il suo impiego nell’attività di trasporto di pazienti in bio-contenimento durante il picco del periodo pandemico”.

Infine il Generale Degni ha voluto sottolineare la storia centenaria che ha reso protagonista il 23° G.V. in un anno importante come il 2023, in cui ricorre il centesimo anniversario dalla costituzione della Forza Armata (1923-2023): ”Oggi archiviamo un pezzo importante della storia aeronautica, che rimanda al 1918, agli albori dell’impiego del mezzo aereo come strumento bellico. Nell’arco di questi 104 anni, anche se non continuativi, il 23° Gruppo è stato comunque attore dei principali passaggi della nostra storia: dalla costituzione come forza armata indipendente alla 2^ Guerra Mondiale, dalla rinascita agli anni del dividendo della pace, passando attraverso la guerra fredda, per arrivare all’ultima parentesi nel settore del personnel recovery e del supporto alle operazioni speciali. Attraverso la sua storia, ripercorriamo e celebriamo anche quella della nostra Forza Armata, nell’anno del centenario”.

Al termine della cerimonia il vessillo del 23° G.V. è stato riposto all’interno della propria custodia, gesto simbolico atto a rappresentare la temporanea collocazione del Gruppo in posizione quadro.

(Ufficio Stampa 15° Stormo – Aeronautica Militare – Photo Credits: 15° Stormo – Aeronautica Militare)