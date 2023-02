Emirates investe 135 milioni di dollari in un nuovo pilot training centre

Emirates presto realizzerà una advanced training facility per ospitare 6 Full Flight Simulator Bays (FFS) per i suoi futuri aeromobili Airbus A350 e Boeing 777X. L’apertura della nuova struttura di 63.318 piedi quadrati è prevista per marzo 2024.

His Highness Sheikh Ahmed bin Saeed Al Maktoum, Chairman and Chief Executive Emirates Airline and Group, ha dichiarato: “Questo investimento di 135 milioni di dollari per la costruzione di un nuovo pilot training centre garantirà la disponibilità di Emirates a iniziare il pilot training prima della consegna del suo nuova flotta di aeromobili a partire dal 2024. L’edificio sarà dotato dei simulatori più recenti e tecnologicamente avanzati per fornire la migliore formazione ai piloti, utilizzando l’energia solare per ridurre il consumo energetico”.

“Il nuovo edificio sarà adiacente alle esistenti Emirates Training Facilities a Dubai, fornendo una elevata integrazione e una stretta vicinanza a tutti gli altri pilot training centres.

I piloti in formazione trarranno inoltre vantaggio dalla possibilità di impostare e configurare il cockpit environment utilizzando bespoke devices come parte del pilot training module e caricare i dati sul Full Flight Simulator (FFS) prima di iniziare la sessione di addestramento. Questo concetto innovativo e unico nel suo genere è progettato per abbreviare il tempo di preparazione del tirocinante all’interno del simulatore, aiutarlo a mantenere la concentrazione e sfruttare appieno la durata della formazione.

Con l’aggiunta del nuovo edificio agli esistenti training colleges di Emirates a Dubai, la compagnia aerea avrà il potenziale per espandere la sua pilot training capacity del 54% all’anno. Negli airline’s training buildings, i piloti di Emirates avranno maggiore flessibilità e strutture per affinare i propri flying skills con 17 full flight simulator bays che offrono una capacità di oltre 130.000 training hours all’anno”, afferma Emirates.

“In linea con la consegna programmata del primo Airbus A350 di Emirates, il nuovo training college della compagnia aerea inizierà ad addestrare il suo primo batch di piloti A350 entro giugno 2024.

Oltre alle moderne training facilities per i suoi flight deck crew, la compagnia aerea offre una gamma di programmi di formazione e sviluppo di livello mondiale per la sua forza lavoro e per altri professionisti dell’aviazione. A Dubai, questi includono: l’Emirates Flight Training Academy per cadets, l’Emirates Aviation University, l’Emirates Cabin Crew Training Center e numerosi programmi appositamente creati per diversi segmenti dei suoi dipendenti”, conclude Emirates.

