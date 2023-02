News Brevi – 19.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE CON FALCON 50 DA NAPOLI A GENOVA – Una bambina di 1 anno, ricoverata presso l’Ospedale “Santobono” di Napoli, alle prime ore di ieri è stata trasportata d’urgenza dal capoluogo partenopeo a Genova, a bordo di un velivolo Falcon 50 del 31° Stormo dell’Aeronautica Militare. La richiesta di trasporto, come previsto dalle procedure d’urgenza, è pervenuta dalla Prefettura di Genova alla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea, la sala operativa dell’Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti quello di disporre e gestire questo tipo di missioni attraverso l’attivazione di uno dei velivoli che la Forza Armata tiene pronti 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità. La bambina, seguita dall’equipe medica precedentemente prelevata dall’Ospedale Gaslini di Genova, è stata imbarcata a bordo del velivolo militare, per decollare alle ore 4:00 dall’aeroporto di Napoli dove era ricoverata. Dopo un’ora di volo, l’aereo militare ha raggiunto l’aeroporto internazionale “Cristoforo Colombo” di Genova dove la piccolina è stata trasferita in ambulanza per il successivo ricovero presso l’Ospedale “Giannina Gaslini” del capoluogo della regione ligure. Successivamente il velivolo è poi tornato all’aeroporto di Ciampino, dove ha ripreso il servizio di prontezza operativa. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46^ Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

STATEMENT ICAO SULL’INTERNATIONAL DAY COMMEMORATING AIR CRASH VICTIMS AND THEIR FAMILIES – In occasione del 20 febbraio, International Day Commemorating Air Crash Victims and their Families, l’ICAO Council President Salvatore Sciacchitano ha rilasciato la seguente dichiarazione: “Consapevole dell’importanza delle parti interessate pubbliche e private che assicurano un’assistenza compassionevole ed efficace alle vittime di incidenti aerei e ai loro cari, l’ICAO ha formalizzato l’obbligo ai sensi della Convenzione di Chicago per i paesi di stabilire leggi, regolamenti e politiche efficaci in questo settore. L’ICAO ha inoltre sviluppato una nuova formazione per assistere i funzionari nazionali nella progettazione e definizione di una legislazione e di piani di assistenza familiare adeguati e continua inoltre a promuovere la ratifica e l’attuazione diffusa della Convenzione di Montreal, che prevede un risarcimento più equo e una maggiore protezione per le vittime. Il rispetto per le vittime di incidenti dell’aviazione civile e per il benessere mentale, fisico e spirituale dei loro cari rimane una priorità fondamentale per l’aviazione globale. Con l’aiuto delle intuizioni e degli appelli dei rappresentanti impegnati dell’Air Crash Victims’ Families’ Federation International (ACVFFI), l’ICAO continuerà a sostenere un migliore supporto alle vittime”.

DISCOVER QATAR PRESENTA I NUOVI “TRANSIT TOUR” – Discover Qatar (DQ) ha aggiunto tre novità al suo portfolio di Transit Tour che posizionano il Qatar come un’interessante destinazione dal punto di vista sportivo, dopo il successo della FIFA World Cup Qatar 2022™. I passeggeri in transito possono ora intraprendere un viaggio per rivivere la FIFA World Cup Qatar 2022™ tramite un esclusivo tour attraverso i principali stadi all’avanguardia del Qatar. Il tour comprende la visita esterna di cinque stadi che hanno ospitato la Coppa del Mondo: Al Thumama, Education City, Khalifa International, Lusail Iconic Stadium e l’innovativo Stadium 974 prima della sua disinstallazione definitiva. I tour guidati in autobus offrono ai passeggeri un’esperienza unica per esplorare queste meraviglie architettoniche dal perimetro esterno, mostrando la cultura, il patrimonio e la storia del Paese durante l’evento sportivo più prestigioso del mondo. L’Amministratore Delegato del Gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Siamo lieti di offrire ai nostri passeggeri in transito un’esperienza unica attraverso le sessioni di simulazione sportiva fornite da Discover Qatar. Gli appassionati di sport possono anche rivivere l’emozione della storica FIFA World Cup Qatar 2022™ visitando gli iconici stadi del Qatar che hanno ospitato un’indimenticabile edizione del torneo più famoso del mondo”. Il Discover Qatar World Cup Stadiums Tour può essere prenotato online fino a 48 ore prima dell’arrivo a Doha, oppure presso il corner di Qatar Tourism/Discover Qatar nella Duty Free Plaza all’arrivo all’Hamad International Airport. Il prezzo del tour è di 42 USD per adulto, 21 USD per bambino di età inferiore ai 12 anni e gratuito per i bambini di età inferiore ai due anni. Per i passeggeri in transito per quattro o più ore, DQ offre la possibilità di arricchire il proprio viaggio con due ore di squash presso il campo da squash dell’Oryx Airport Hotel, situato all’interno dell’Hamad International airport. Il tour include anche l’accesso alle docce del Vitality Wellbeing & Fitness Center dell’Oryx Airport Hotel e tutte le attrezzature necessarie. Il prezzo della sessione è di 25 USD per adulto; per prenotare è necessario un minimo di due ospiti. Gli appassionati di golf possono godersi il tour di grande impatto visivo di golf on-demand mentre aspettano il loro prossimo volo in coincidenza all’Hamad International Airport, sperimentando un alto livello di precisione e realismo grazie al simulatore di golf all’avanguardia dell’Oryx Airport Hotel. Il tour include un’ora di accesso al simulatore di golf nel Vitality Wellbeing & Fitness Center dell’Oryx Airport Hotel. Il prezzo del tour è di 33 USD a persona.

UNITED: NUOVA FAMILY SEATING POLICY – United ha annunciato oggi una migliore family seating policy che rende più facile per i bambini di età inferiore a 12 anni sedersi gratuitamente accanto a un adulto nel loro gruppo, inclusi i clienti che acquistano Basic Economy tickets. La nuova politica di United è resa possibile attraverso una serie di investimenti in una nuova seat map feature che trova dinamicamente i posti adiacenti disponibili al momento della prenotazione. L’online seat engine esamina prima tutti i free Economy seats disponibili e quindi apre complimentary upgrades ai Preferred Seats disponibili, se necessario. I clienti che viaggiano con bambini sotto i 12 anni inizieranno a vedere immediatamente più opzioni di posti adiacenti e la modifica completa della policy entrerà in vigore all’inizio di marzo. Nei casi in cui i posti adiacenti non sono disponibili prima del viaggio, a causa ad esempio di prenotazioni dell’ultimo minuto, full flights o cambi di aereo non programmati, la nuova politica di United consente inoltre ai clienti di passare gratuitamente a un volo per la stessa destinazione con disponibilità di posti adiacenti nella stesso cabina. Inoltre, ai clienti non verrà addebitato alcun costo in caso di differenza nel prezzo della tariffa tra il volo originale e quello nuovo. “In un’era in cui più famiglie lavorano in un ambiente ibrido, viaggiano più spesso e volano con United”, ha affermato Linda Jojo, Chief Customer Officer, United. “Siamo concentrati sull’offrire un’esperienza fantastica ai nostri passeggeri più giovani e ai loro genitori e sappiamo che spesso questa inizia con il posto giusto. Non vediamo l’ora di implementare altre funzionalità per famiglie quest’anno”. Molte compagnie aeree cercano di utilizzare un processo più manuale per far sedere le famiglie insieme, che può includere il blocco di posti casuali o la richiesta agli agenti di facilitare lo scambio di posti al gate. Tali circostanze spesso provocano più stress e un processo di imbarco più lungo per tutti. L’annuncio di oggi riflette gli investimenti che United ha fatto nella sua tecnologia e nei suoi strumenti. Dall’estate scorsa la compagnia aerea ha lavorato per migliorare la sua capacità di far sedere le famiglie insieme più facilmente ottimizzando l’airline’s seat engine. I posti United Polaris®, United First Class® ed Economy Plus® rimangono prodotti separati e sono esclusi da questa family seating policy change.

KLM: DUE NUOVI MEMBRI PER IL BOARD OF MANAGING DIRECTORS – A partire dal 1° marzo 2023, KLM Royal Dutch Airlines aggiungerà due nuovi membri al suo Board of Managing Directors, portando il numero totale a cinque. In qualità di Chief People Officer (CPO), Miriam Kartman sarà responsible for KLM’s Human Resources policy, mentre Barry ter Voert diventerà Chief Experience Officer (CXO) ed EVP of Business Development. Sarà responsabile per KLM brand, customer experience e dello sviluppo del modello di business di KLM. Marjan Rintel, President & CEO of KLM Royal Dutch Airlines: “I nostri clienti vogliono viaggiare con noi e vedere il mondo. Riteniamo che sia nostra responsabilità guidare la spinta verso un trasporto aereo più sostenibile e vogliamo rimanere una compagnia aerea attraente per i nostri clienti e dipendenti. Per realizzare le nostre ambizioni, stiamo investendo in nuovi prodotti, servizi e innovazioni tecnologiche. Affronteremo questa sfida con piena convinzione negli anni a venire. Sono lieto che Miriam e Barry porteranno i loro punti di forza al nostro team. La loro competenza ed esperienza ci assicura concentrazione e controllo in tutte le aree di priorità strategica per KLM, rendendoci più agili e rapidi nella nostra risposta”. Barry ter Voert è entrato a far parte di KLM come management trainee 26 anni fa. Dopo aver ricoperto un’ampia gamma di posizioni nel settore commerciale, è stato più recentemente vice president of Revenue Management and senior vice president for Europe at Air France-KLM. “Non vedo l’ora di lavorare con i colleghi di KLM per rafforzare il brand KLM e migliorare ulteriormente la customer experience. Sono anche molto consapevole della sfida che dobbiamo affrontare per sviluppare un modello di business sostenibile che soddisfi le mutevoli esigenze dei nostri clienti e delle altre parti interessate”. Ter Voert dirigerà i dipartimenti Mainport Strategy, Fleet Development, Network Planning, Alliances, Customer Experience and Information Services. Miriam Kartman afferma: “Siamo sulla strada giusta, ma stiamo ancora affrontando sfide significative per il personale. La KLM del futuro ha bisogno del suo equipaggio di circa 30.000 persone più che mai. Queste persone fanno di KLM quello che è e vogliamo continuare a essere, un datore di lavoro attraente per ognuno di loro. Non vedo l’ora di assumere questo ruolo nel Board e sono fiduciosa che faremo i passi giusti insieme”. Marjan Rintel: “Ora che il nostro Board of Directors è completo, possiamo continuare e accelerare il nostro viaggio”. Il Board of (statutory) Directors consiste nel CEO Marjan Rintel, nel COO Maarten Stienen e nel CFO Erik Swelheim. I due nuovi directors sranno non-statutory directors.

LUFTHANSA TECHNIK APRE UN TRAINING CENTER PER ENGINE MECHANICS – Dopo la crisi dovuta alla pandemia, il carico di lavoro nei Lufthansa Technik’s engine shops è di nuovo in costante aumento e richiede un gran numero di highly-qulified engine mechanics. Per soddisfare la crescente domanda, Lufthansa Technik sta ora qualificando ulteriormente le persone che hanno già completato un technical or craft apprenticeship e investirà 7,5 milioni di euro in un training center in Hamburg-Rahlstedt. Solo quest’anno, 376 nuovi dipendenti verranno formati lì e saranno in grado di svolgere compiti indipendenti nei workshops dopo soli quattro-sei mesi. Nei prossimi cinque anni, più di 1.000 nuovi colleghi, che originariamente si sono formati ad esempio come carpentieri o automotive mechanics, saranno qualificati per riparare le ultime engine technologies. Oltre al tedesco, la formazione tecnica aeronautica è condotta anche in inglese, in modo che anche i candidati internazionali possano essere portati a bordo. Gli interpreti della lingua dei segni saranno sempre disponibili per i futuri colleghi con disabilità uditive. Lufthansa Technik forma persone con problemi di udito da oltre 20 anni e ha una vasta esperienza in questo settore. La formazione inizia con un blocco teorico condotto da Lufthansa Technical Training GmbH. Le practical training units comprendono (se richiesto) l’acquisizione di conoscenze in metal processing (tra cui rettifica, foratura, fresatura), disassembly/assembly of modules, findings and the basics of engine parts repair. A tale scopo sono disponibili tre CFM56 training engines. A breve verrà aggiunto un LEAP, un motore di ultima generazione. Durante questa fase, i tirocinanti sono supervisionati da un totale di otto formatori pratici esperti. “Stiamo emergendo dalla crisi più forti di prima e siamo lieti dell’elevata domanda dei nostri servizi e prodotti in tutto il Lufthansa Technik Group. Anche i nostri engine shops ad Amburgo si stanno riempiendo di nuovo e abbiamo bisogno di molti meccanici altamente qualificati e motivati. Il moderno training center offre le condizioni ideali per portare i partecipanti in modo rapido ed efficiente fino all’alto livello di qualificazione che i nostri clienti si aspettano da noi”, afferma Harald Gloy, COO and Chief Human Resources Officer at Lufthansa Technik. “Non siamo solo uno dei maggiori datori di lavoro di Amburgo, ma soprattutto uno dei più entusiasmanti. Chiunque lavori per noi ha a che fare con l’alta tecnologia e allo stesso tempo con il profumo del mondo più ampio. E, nel settore dei motori in particolare, tutti possono anche contribuire a rendere il volo più sostenibile”. Michael Kirstein, VP Operations Engine Services at Lufthansa Technik: “Insieme a Lufthansa Technical Training, abbiamo progettato il centro in modo tale che sia adattato in modo ottimale alle esigenze di qualificazione dei nuovi dipendenti. L’ambiente di lavoro è luminoso e amichevole e, soprattutto, dotato degli ultimi strumenti e attrezzature in modo che tutto possa essere praticato in condizioni reali. I nostri esperti trasmettono qui le loro conoscenze in modo mirato e forniscono una preparazione ottimale sui customer’s engine”.