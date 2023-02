Air France opererà 3 voli speciali che collegheranno Los Angeles alla Costa Azzurra per il Festival di Cannes

Air France, in qualità di partner ufficiale del Festival di Cannes, opererà 3 voli speciali il 15, 22 e 29 maggio 2023, offrendo un servizio diretto tra Los Angeles (USA) e la città di Nizza (Francia).

“La compagnia risponde così alla forte domanda dei clienti della costa occidentale degli Stati Uniti che vogliono godersi la Costa Azzurra e il suo famoso festival internazionale del cinema in primavera.

I voli saranno operati con Airbus A350-900 dotato di 324 posti, di cui 34 in Business, 24 in Premium Economy e 266 in Economy. In Business class ogni posto si trasforma in un letto full flat lungo quasi 2 metri, garantendo un comfort ottimale. In Premium Economy, il sedile ha un’ampia seduta di 48 cm e si reclina fino a 124°. In Economy, il sedile è dotato di schiuma ergonomica, ha una reclinazione di 118° e 79 cm di spazio per le gambe. Ogni cabina offre una connessione Wi-Fi in volo e ampi touch screen individuali ad alta definizione”, afferma Air France.

15 e 22 maggio 2023: volo AF041 – partenza da Los Angeles alle 13:10, arrivo a Nizza alle 9:30 del giorno successivo.

29 maggio 2023: volo AF040 – partenza da Nizza alle 13:55, arrivo a Los Angeles alle 17:05 dello stesso giorno.

“L’Airbus A350 è il nuovo gioiello della flotta a lungo raggio di Air France. Con le emissioni di CO2 ridotte del 25% rispetto agli aeromobili della generazione precedente, è un modo efficace per ridurre l’impatto ambientale della compagnia aerea. Anche la sua impronta acustica è ridotta del 40%.

Per tutta la stagione estiva (da marzo a ottobre), Air France opererà fino a 26 voli settimanali tra Parigi-Charles de Gaulle e Los Angeles.

Air France opererà inoltre 4 voli speciali tra New York JFK e Nizza in occasione del Cannes Lions International Festival of Creativity, che si svolgerà dal 19 al 23 giugno 2023. Questi voli saranno operati da Boeing 777-300ER dotati delle nuove cabine a lungo raggio di Air France, con partenze da New York il 17 e 18 giugno 2023 e ritorno da Nizza il 23 e 24 giugno 2023″, prosegue Air France.

“Per il 43° anno consecutivo, Air France è partner del Festival del cinema di Cannes, la cui 76° edizione si svolgerà dal 16 al 27 maggio 2023. La compagnia celebra così il più grande festival cinematografico del mondo e mostra il suo amore per il cinema. Sin dal primo film proiettato a bordo di un Constellation in volo da New York a Parigi nel 1951, il cinema è stato parte del DNA di Air France ed è ora una parte fondamentale dell’esperienza di viaggio. In tutte le sue cabine a lungo raggio, Air France promuove il cinema tutto l’anno sui suoi schermi individuali HD di ultima generazione. La compagnia offre 1.500 ore di intrattenimento a bordo, tra cui un’ampia selezione di film francesi e film premiati nelle precedenti edizioni del Festival di Cannes. La sua offerta accuratamente selezionata è adattata ai gusti e alle culture di tutti i suoi clienti e questa vasta selezione di film è arricchita da lungometraggi trasmessi nella loro versione originale”, conclude Air France.

(Ufficio Stampa Air France – Photo Credits: Air France)