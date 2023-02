SAS: partnership con DSV nell’ambito del SAS Corporate Sustainability Program

DSV è la prima azienda in Danimarca a firmare un accordo nell’ambito del SAS Corporate Sustainability Program. Questa partnership significa che DSV acquisterà sustainable aviation fuel per tutti i suoi viaggi aziendali con SAS per il 2023.

“La leva principale per decarbonizzare il settore dell’aviazione è sostituire i combustibili fossili (kerosene) con sustainable aviation fuel (SAF). SAS ora accelera le partnership con i corporate customers per espandere l’uso dei SAF. La firma segna l’inizio del SAS Corporate Sustainability Program, un’iniziativa progettata per soddisfare la domanda per sustainable aviation fuel e quindi ridurre le emissioni che incidono sul clima per air travel e cargo”, afferma SAS.

“DSV è orgogliosa di sostituire tutto il carburante fossile con SAF per tutti i nostri voli business del 2023. In qualità di uno dei maggiori freight forwarders al mondo, riconosciamo la nostra responsabilità di lavorare per ridurre le nostre emissioni indirette. Dopo il COVID siamo stati in grado di ridurre la nostra quantità di viaggi aerei di lavoro, ma essendo un’azienda globale con clienti e partner commerciali in tutto il mondo, non possiamo eliminarli completamente. Con questa iniziativa, cerchiamo di ridurre l’impatto dei nostri viaggi aerei di lavoro”, afferma Jens Bjørn Andersen, Group CEO, DSV

“SAS mira a decarbonizzare l’aviazione e i progressi su questo piano ambizioso possono essere raggiunti solo attraverso la collaborazione. Coinvolgendo i nostri clienti e collaborando con loro, ridurremo le emissioni di CO2 e consentiremo una produzione su larga scala di carburanti sostenibili per l’aviazione. Ci auguriamo che la partnership tra DSV e SAS ispiri altre aziende ad aderire al nostro Corporate Sustainability Program e a far parte del viaggio per trasformare l’aviazione per le generazioni a venire”, afferma Anko van der Werff, SAS President & CEO.

“SAS è una forza trainante nell’aviazione sostenibile e nella transizione verso una net zero aviation, impegnandosi apertamente con le parti interessate del settore per arrivarci. La partnership tra DSV e SAS apre la strada con l’obiettivo di ispirare altre aziende ad aderire.

Il SAS Corporate Sustainability Program è progettato per colmare il divario verso l’aviazione sostenibile, al fine di garantire il futuro dell’aviazione insieme ai partner. SAS invita tutti i suoi corporate customers ad aderire. offrendo un abbonamento a un costo fisso o una riduzione in carbon emissions. SAS non realizza alcun profitto sull’acquisto, l’importo pagato dal cliente corrisponde al sovrapprezzo SAF. Il programma è verificato da una parte esterna per garantire la piena trasparenza.

Rispetto ai combustibili fossili, i sustainable aviation fuels, riducono drasticamente le emissioni di CO2 che incidono sul clima nel loro ciclo di vita”, conclude SAS.

