Zelf Vliegen sceglie il Tecnam P-Mentor per il Transavia Airline MPL Training Program

Tecnam ha annunciato che Zelf Vliegen ha scelto il Tecnam P-Mentor per il suo programma di rinnovo della flotta. Il velivolo sarà utilizzato sia per PPL – Private Pilot License, che per MPL – Multi Pilot License courses.

“Le caratteristiche del P-Mentor soddisfano i requisiti del Transavia’s Airline Pilot Program e le condizioni che Zelf Vliegen stabilisce per le sue ATO training rules. Nel rinnovare la flotta, la scuola di volo tiene conto, tra le altre cose, della continuità e della sostenibilità. Con una visione per il futuro, Zelf Vliegen costruirà gradualmente una flotta professionale e universale di aerei moderni.

I prezzi degli attuali velivoli utilizzati per l’Airline Pilot Program sono aumentati molto rispetto al 2018, non adattandosi più alla loro visione. Inoltre, ha avuto un ruolo anche il fatto che il settore dell’aviazione deve soddisfare gli obiettivi di sostenibilità.

La flotta Tecnam sarà moderna e conveniente e contribuirà a ridurre le emissioni di CO2, in linea con la visione generale di Zelf Vliegen. Sulla base di dati recenti e benchmark del settore, le flight training schools che operano le Tecnam’s single and twin-engine fleets possono risparmiare fino a 10 tonnellate di emissioni di CO2 per ogni singolo studente graduato con un Commercial Pilot License: una riduzione del 60% rispetto alle flotte legacy che utilizzano Avgas 100LL fuel (Basato su 155 flight training hours, incluse 30 ore sul twin)”, afferma il comunicato di Tecnam.

“Il P-Mentor è un two-seat single engine piston aircraft fully IFR, conforme ai più recenti CS-23 EASA & FAA requirements, consentendo PBN/RNAV/AFCS capabilities. La moderna fligjht school ha oggi una piattaforma per addestrare gli studenti dal loro primo volo fino al CPL-IR, inclusi Variable Pitch Propeller, Simulated Retractable Landing Gear and UPRT.

Il P-Mentor è progettato per offrire la migliore interfaccia uomo-macchina, che si traduce nel VFR/IFR training più efficace, mentre il generoso fuel tank consente alle scuole di volo di volare tutto il giorno senza rifornimento di carburante.

Il minor costo di manutenzione, il minor consumo di carburante e il miglior rapporto qualità-prezzo, fanno di questo aereo un’opportunità di guadagno unica per qualsiasi Flight School”, conclude Tecnam.

Angelique Buitenhuis, CEO/CFO di Zelf Vliegen, ha dichiarato: “Con questa nuova flotta moderna, Zelf Vliegen vede che gli sviluppi positivi dello scorso anno continueranno nel 2023. Una moltitudine di voli di addestramento sono già all’ordine del giorno per il primo trimestre e, per quanto riguarda il Transavia’s Airline Pilot Program, ci saranno addirittura due classi che inizieranno la flight phase del loro training nel 2023”.

Walter Da Costa, Tecnam’s Chief Sales Officer, ha dichiarato: “L’aviazione commerciale ha un’enorme richiesta di piloti. Tecnam offre soluzioni per addestrare i piloti nel modo più efficiente e sicuro. Il nostro P-Mentor è una soluzione unica sul mercato, che garantisce affidabilità, controllo dei costi, formazione intelligente”.

Con base all’aeroporto di Lelystad, Zelf Vliegen è uno dei GA training institutes con più esperienza nei Paesi Bassi.

