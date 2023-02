News Brevi – 21.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO D’URGENZA CON C-130J DA REGGIO CALABRIA A CIAMPINO – Si è concluso alle prime ore di lunedì 20 febbraio il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di 3 giorni da Reggio Calabria a Ciampino, effettuato con un velivolo C-130J della 46^ Brigata Aerea dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente in imminente pericolo di vita necessitava di essere trasferito d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Nello specifico, si è reso necessario l’utilizzo di un velivolo da trasporto tattico C-130J, idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale il piccolo neonato ha viaggiato, monitorato ed assistito da un’equipe medica. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta della Prefettura di Reggio Calabria, dal COA (Comando Operazioni Aerospaziali) dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie il velivolo è decollato dall’aeroporto di Pisa subito dopo la mezzanotte per dirigersi verso l’aeroporto di Reggio di Calabria dove il neonato, a bordo dell’autombulanza, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto dopo le 4, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare, anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

AER LINGUS: FESTEGGIARE SAN PATRIZIO IN IRLANDA – Aer Lingus informa: “Dublino è pronta per celebrare la ricorrenza di San Patrizio con una nuova edizione del St. Patrick’s Festival che, dal 16 al 19 marzo, si svolge in svariate location della capitale. Musicisti, artisti di strada e artigiani animeranno gli eventi della 4 giorni più famosa d’Irlanda che culminerà con la parata del 17 marzo il cui leitmotiv è “We Are One”, tema che funge da promemoria: quando agiamo con dignità e rispetto come un tutt’uno, proteggiamo il prossimo e il nostro meraviglioso mondo. Raggiungere la capitale è semplice con i voli Aer Lingus; direttamente dal sito della compagnia, aerlingus.com, è possibile acquistare i biglietti e scoprire le migliori offerte. Attualmente, la compagnia offre voli a partire da 45,99 Euro per volare in Irlanda fino al 28 marzo 2023. Per organizzare al meglio la permanenza in Irlanda basta visitare il sito irlanda.com che fornisce tutte le informazioni necessarie per scoprire e vivere le città irlandesi. Visitare anche i canali Youtube, Facebook e Instagram. Le tariffe sono soggette a termini, condizioni e disponibilità”.

AIR CANADA LANCIA LA DIGITAL IDENTIFICATION – Air Canada ha annunciato di aver lanciato l’identificazione digitale, diventando la prima compagnia aerea in Canada con l’approvazione ad offrire ai clienti la sicurezza e la comodità di una nuova opzione che utilizza la tecnologia di riconoscimento facciale per confermare l’identificazione. In un progetto pilota attualmente in corso, l’identificazione digitale di Air Canada è ora disponibile per i clienti in partenza dal Vancouver International Airport (YVR) quando si imbarcano su voli selezionati per Winnipeg e per i clienti idonei che entrano nell’Air Canada Café al Toronto Pearson International Airport. Air Canada prevede di espandere le opzioni di identificazione digitale per selezionati aeroporti canadesi e le Maple Leaf Lounge come parte della sua fase di progetto pilota. “Molti dei nostri clienti utilizzano già credenziali digitali per semplificare le loro attività quotidiane come sbloccare i telefoni cellulari, accedere ai luoghi di lavoro, verificare l’identificazione durante le transazioni finanziarie e altro ancora. Siamo molto entusiasti di assumere ora una posizione di leadership in Canada e testare l’identificazione digitale utilizzando il riconoscimento facciale per convalidare l’identificazione del cliente in modo rapido, sicuro e accurato presso punti di contatto aeroportuali selezionati. La partecipazione all’identificazione digitale è volontaria. I clienti che scelgono di utilizzare l’identificazione digitale beneficeranno di un processo semplificato e senza soluzione di continuità al gate e all’ingresso delle nostre Maple Leaf Lounge”, ha affermato Craig Landry, Executive Vice President e Chief Operations Officer di Air Canada. I clienti idonei a utilizzare l’Air Canada Café a Toronto e i clienti su voli selezionati da Vancouver a Winnipeg riceveranno un invito a utilizzare l’opzione di identificazione digitale e le istruzioni su come creare la loro secure digital faceprint prima dell’arrivo in aeroporto. I clienti che non desiderano utilizzare l’identificazione digitale possono semplicemente imbarcarsi come fanno attualmente presentando la carta d’imbarco e il documento d’identità per il controllo manuale dell’identità e l’elaborazione. Allo stesso modo, i clienti possono scegliere di continuare a scansionare manualmente le loro carte d’imbarco come fanno ora per entrare nell’Air Canada Café a Toronto Pearson. “Il progetto pilota di Air Canada accelererà i processi a YVR e altri aeroporti in cui è stabilito, nel rispetto di solide misure di privacy e standard di sicurezza. Questo progetto ha un grande potenziale nel rendere l’imbarco al gate più facile e veloce per i passeggeri canadesi, pur mantenendo solide misure di sicurezza”, ha affermato l’Honourable Omar Alghabra, Minister of Transport – Government of Canada.

EMIRATES TRASPORTA UN RARO OGGETTO STORICO DA PARIGI ALL’AUSTRALIA – Emirates informa: “Un Tasmanian Aboriginal Ancestral object è tornato nel Paese dopo 230 anni all’estero. Identificato nel 2019 al Musée du quai Branly – Jacques Chirac di Parigi, il rikawa, in prestito per due anni, è ora esposto nella nuova mostra del Tasmanian Museum and Art Gallery (TMAG). È uno degli unici due rikawa storici conosciuti esistenti. In qualità di sponsor della mostra al TMAG, Emirates ha trasportato il raro e prezioso rikawa sotto la cura e la supervisione dei curatori del Musée du quai Branly – Jacques Chirac. Il rikawa ha effettuato il check-in all’aeroporto Charles de Gaulle di Parigi, facendo scalo all’hub della compagnia aerea Dubai International Airport, prima di proseguire per Melbourne, Australia. Ha continuato il suo viaggio su un volo in codeshare con Qantas per l’aeroporto di Hobart. Prima di lasciare Parigi il rikawa è stato sottoposto a condition report, una valutazione fisica dettagliata delle condizioni dell’oggetto, prima di essere collocato in una custodia appositamente progettata e climatizzata per il viaggio. I curatori che scortavano il rikawa hanno potuto effettuare controlli durante il volo per assicurarsi che fosse sicuro. Durante il viaggio i curatori hanno avuto un contatto diretto con l’Emirates Cabin Crew per assistere il viaggio senza intoppi del rikawa. All’arrivo in Tasmania, il rikawa è stato nuovamente sottoposto a un rapporto sulle condizioni, che ha confermato che non vi erano stati danni, prima di essere collocato in una vetrina appositamente progettata e climatizzata. Emirates ha una vasta esperienza nel trasporto di oggetti di valore e oggetti preziosi a bordo, spostandoli con cura in tutto il mondo”. Barry Brown, Divisional Vice President of Australasia for Emirates, afferma: “È nostro distinto privilegio essere coinvolti nel processo di ricollegamento di questo pezzo di storia da un angolo all’altro del mondo, con la massima cura”. Emirates vola in Australia dal 1996 e ha trasportato oltre 40 milioni di passeggeri sulle rotte da e per l’Australia.

BOEING ENGINEERING SIGLA PARTNERSHIP CON IL LUKASIEWICZ – INSTITUTE OF AVIATION – Boeing e Lukasiewicz – Institute of Aviation hanno recentemente firmato un accordo per una stretta collaborazione su engineering design, analysis and support projects. Gli ingegneri del principale produttore aerospaziale e l’istituto di ricerca polacco hanno iniziato a lavorare insieme in una struttura a Varsavia questo mese. L’accordo fa parte della strategia di Boeing per espandere la propria presenza ingegneristica in Polonia. Già presente nel paese da 30 anni, l’azienda sta attualmente assumendo una varietà di competenze ed esperienze per far crescere la propria forza lavoro di ingegneria locale. Boeing e Lukasiewicz – Institute of Aviation stanno collaborando per sfruttare le capacità locali, utilizzando le vaste risorse e strutture ingegneristiche dell’Istituto. La cooperazione si svolge su base progettuale, con un focus iniziale su commercial airplanes and services. Questo campo di applicazione sarà esteso a programmi aggiuntivi, tra cui la ricerca e lo sviluppo. “Siamo onorati di lavorare a fianco di un istituto che vanta quasi un secolo di eccellenza ingegneristica nel settore dell’aviazione”, ha affermato Iryna Bielienko, director of the Boeing Poland Engineering & Technology Center. “La sua lunga esperienza, i processi efficienti e le capacità rendono il Lukasiewicz – Institute of Aviation il partner locale ideale per promuovere insieme l’innovazione aerospaziale”. Il Dr. Eng. Pawel Stezycki, director of the Lukasiewicz – Institute of Aviation, afferma: “È una testimonianza delle capacità dei nostri ricercatori essere scelti per lavorare a fianco degli ingegneri Boeing. Svilupperemo tecnologie all’avanguardia che promuoveranno i prodotti di una delle aziende aerospaziali più innovative e rinomate al mondo”.

UNITED RIUNISCE AZIENDE E CONSUMATORI IN UN NUOVO SUSTAINABLE FLIGHT FUND – Nel tentativo di riunire aziende e consumatori, United ha lanciato United Airlines Ventures Sustainable Flight Fund SM, un veicolo di investimento unico nel suo genere progettato per supportare le start-up focalizzate sulla decarbonizzazione dei viaggi aerei accelerando la ricerca, la produzione e le tecnologie associate al sustainable aviation fuel (SAF). Il fondo inizia con oltre 100 milioni di dollari di investimenti da parte di United e dei suoi partner inaugurali Air Canada, Boeing, GE Aerospace, JPMorgan Chase e Honeywell. Attraverso il fondo, questi e potenzialmente altri partecipanti aziendali investiranno insieme a United nella tecnologia SAF e nelle start-up di produzione identificate da United. Solo negli ultimi due anni, United Airlines Ventures ha investito in start-up come Cemvita, Dimensional Energy e NEXT Renewable Fuels. Per la prima volta tra le compagnie aeree statunitensi, chiunque acquisti un biglietto sul sito Web o sull’app United ha ora la possibilità di contribuire a integrare l’investimento di United nel fondo. Le prime 10.000 persone che sceglieranno di contribuire riceveranno ciascuna 500 Miglia MileagePlus come ringraziamento. Ad oggi, United ha investito nella produzione futura di oltre tre miliardi di galloni di SAF, il massimo rispetto a qualsiasi compagnia aerea al mondo. “Risolvere il cambiamento climatico è fattibile, ma richiede un duro lavoro e una vera leadership”, ha affermato il CEO di United, Scott Kirby. “Questo fondo è unico. Stiamo creando un sistema che guida gli investimenti per costruire una nuova industria attorno al sustainable aviation fuel, essenzialmente da zero. Questo è l’unico modo in cui possiamo effettivamente decarbonizzare l’aviazione”. L’UAV Sustainable Flight Fund è aperto agli investimenti da parte di società di tutti i settori e il fondo darà la priorità agli investimenti in nuove tecnologie, fonti di carburante avanzate e produttori affermati, il tutto nel tentativo di scalare l’offerta di SAF. I partner del fondo hanno anche il potenziale per ottenere un accesso preferenziale agli attributi ambientali associati alla fornitura di SAF da parte di United. A partire da oggi su United.com e sull’app United, United diventa la prima compagnia aerea statunitense a mostrare ai clienti una stima dell’impronta di carbonio di ogni volo. L’ombreggiatura verde indicherà un’opzione a basse emissioni di carbonio. I consumatori che prenotano viaggi tramite United per viaggi all’interno o dagli Stati Uniti vedranno ora un’opzione per contribuire a integrare l’investimento di United nell’UAV Sustainable Flight Fund prima del check-out.

ANA HD E JOBY AVIATION SELEZIONATE PER OPERARE ELECTRIC AIR TAXI FLIGHTS A EXPO 2025 – ANA HOLDINGS, INC. e Joby Aviation sono state selezionate dalla Japan Association per la 2025 World Exposition, per effettuare voli dimostrativi durante l’Expo 2025 Osaka, Kansai, Japan. Le due società, che hanno annunciato per la prima volta di collaborare nel febbraio 2022, lavoreranno insieme per sviluppare piani per i collegamenti aerei tra la sede dell’Expo e almeno un’altra località di Osaka. ANAHD e Joby lavorano insieme da oltre un anno per stabilire air taxi operations in Giappone, collaborando su tutti gli aspetti di questa rivoluzionaria forma di trasporto, inclusi lo sviluppo delle infrastrutture, l’addestramento dei piloti, le operazioni di volo, l’accettazione pubblica e i requisiti normativi per operare. Nell’ottobre 2022 Joby è diventato il primo produttore di aerotaxi straniero a richiedere formalmente la certificazione del progetto del proprio aeromobile per l’uso in Giappone. I voli dimostrativi faranno parte della sezione Smart Mobility dell’Expo e introdurranno questa nuova forma di trasporto ai 28 milioni di ospiti che si prevede visiteranno l’Expo tra aprile e ottobre 2025. Koji Shibata, CEO, ANAHD, ha dichiarato: “L’Expo 2025, Osaka, Kansai, Japan offre ad ANA un palcoscenico globale per dimostrare ciò che la nostra partnership insieme a Joby può offrire. Come più grande compagnia aerea del Giappone con 70 anni di esperienza nella fornitura di voli sicuri e affidabili ai clienti, essere selezionati per questa prestigiosa opportunità sottolinea la nostra dedizione nel riunire innovazione ed esperienza operativa per mostrare questo nuovo servizio rivoluzionario”. JoeBen Bevirt, fondatore e CEO di Joby, ha aggiunto: “Questa è un’opportunità davvero unica per presentare il nostro velivolo al mondo e siamo orgogliosi di lavorare al fianco di ANAHD per dimostrare cosa può offrire questa tecnologia. L’Expo mondiale è stata a lungo la sede dell’innovazione radicale dei trasporti e siamo lieti di svolgere un ruolo di primo piano nel continuare questa tendenza”. Joby è uno sviluppatore di electric vertical takeoff and landing aircraft con sede in California, Stati Uniti, che prevede di iniziare a fornire servizi passeggeri commerciali nel 2025. Il loro velivolo pilotato a cinque posti ha una velocità massima di 320 km/h ed è progettato per volare fino a 240 km. L’azienda ha completato più di 1.000 voli di prova dalla sua fondazione nel 2009 ed è anche partner di Toyota Motor Corporation.

EASA E MLIT ANNUNCIANO L’INIZIO DELLA VALIDAZIONE DEL VOLOCITY DI VOLOCOPTER DA PARTE DEL JAPAN’S CIVIL AVIATION BUREAU – Il Japan’s Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (MLIT) ha accettato una type certification application per un aeromobile in fase di sviluppo da parte di Volocopter GmbH. Questa è la terza ype certification application per un eVTOL in Giappone e la prima per un produttore europeo. Segna l’inizio della collaborazione tra MLIT ed EASA nel campo della certificazione di questi nuovi concetti di mobilità aerea. Nell’ambito del processo, il JCAB di MLIT si unirà all’EASA in un processo di certificazione simultaneo e procederà con le attività pertinenti relative a safety and airworthiness compatibility dell’aeromobile, in conformità con le normative esistenti. Volocopter GmbH, con sede a Bruchsal, Germania, è attualmente sottoposta a un type certification process da parte di EASA del suo aereo VoloCity, con l’obiettivo di dimostrare la conformità del tipo alle ultime SC-VTOL regulations di EASA. Questi regolamenti avanzati e i loro Means of Compliance (MoC) complementari sono attualmente utilizzati dall’EASA nella certificazione di diversi velivoli eVTOL. Il Japan’s Civil Aviation Bureau coopererà con l’EASA su questa type certification simultanea in conformità con le aircraft design and manufacturing procedures stabilite, sostenendo nel contempo lo sviluppo di una serie comune di requisiti nel processo.

QANTAS RILANCIA IL SUO REGIONAL GRANTS PROGRAM – Qantas sta invitando i regional community groups in tutta l’Australia a partecipare al suo grants program, aperto oggi. Il Qantas Regional Grants program fornirà un totale di 10 milioni di dollari in sovvenzioni in cinque anni – 2 milioni di dollari all’anno – per sostenere gruppi e progetti della comunità senza scopo di lucro con sede in Australia a beneficio delle aree regionali. Le sovvenzioni includono una combinazione di voli, denaro e supporto di marketing e saranno determinate da un gruppo composto da rappresentanti della direzione di Qantas e del gruppo della comunità. Petrea Bradford, QantasLink Chief Operating Officer, ha affermato: “Quando abbiamo annunciato che stavamo rilanciando e raddoppiando le dimensioni del grants program, più di 1.500 gruppi comunitari in tutta l’Australia hanno manifestato il loro interesse”. Le domande si aprono oggi e si chiuderanno il 9 maggio 2023. I vincitori saranno annunciati a giugno 2023. Il Qantas Regional Grants program è stato lanciato nel 2019, ed era stato sospeso quando la compagnia aerea è stata messa a terra dalla pandemia.

RILASCIO MASSICCIO DI INTERNATIONAL REWARD SEATS PER I FREQUENT FLYER QANTAS – Qantas rilascerà decine di migliaia di nuovi international reward seats dalle 11:00 di venerdì per offrire ai frequent flyer ancora più opportunità di viaggiare all’estero utilizzando i loro Qantas points. Il rilascio di nuovi Classic Flight Reward seats sarà reso possibile dall’estensione dell’impegno di Qantas per offrire il 50% in più di disponibilità di reward seat sulle rotte internazionali fino al 31 dicembre 2023, altri sei mesi. Gli extra reward seats saranno disponibili in tutte le cabine, comprese Business e First, sull’intera rete internazionale della compagnia aerea di oltre 30 destinazioni. Le destinazioni estere più popolari prenotate con i punti sono Londra, Singapore, Bali, Tokyo e Los Angeles. Olivia Wirth, CEO di Qantas Loyalty, ha affermato: “I nostri frequent flyer hanno utilizzato i loro punti per prenotare reward seats in numeri record e la domanda di posti sui voli internazionali è particolarmente forte”.