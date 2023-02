Il Bell 505 diventa il primo Single Engine Helicopter al mondo a volare utilizzando 100% SAF

Bell Textron Inc., una società di Textron Inc, ha annunciato che il Bell 505 ha completato il suo primo volo alimentato esclusivamente con 100% Sustainable Aviation Fuel (SAF), diventando il primo single engine helicopter in assoluto a volare con 100% SAF. Bell ha collaborato con Safran Helicopter Engines, Neste, GKN Aerospace e Virent Inc. per rendere possibile questo Bell 505 flight.

“Questo volo è un risultato monumentale per la sostenibilità e la decarbonizzazione nella rotorcraft industry”, afferma Michael Thacker, executive vice president, Commercial Business, Bell. “Mostrare le capacità di volo di un single engine aircraft con 100% SAF segnala l’impegno di Bell per l’utilizzo di carburante alternativo e si basa sulle sue pratiche di sostenibilità nelle sue operazioni di volo”.

Valentin Safir, executive vice-president, Programs, Safran Helicopter Engines. ha dichiarato: “Il SAF è uno dei pilastri fondamentali della nostra strategia per decarbonizzare l’industria degli elicotteri. I nostri motori sono certificati per operare con SAF fino al 50% e il nostro obiettivo è certificare nei prossimi anni l’uso di 100% SAF, che può potenzialmente portare a riduzioni delle emissioni di carbonio nel ciclo di vita fino all’80%”.

“Per realizzare questo volo, Bell ha collaborato con Safran Helicopter Engines, produttore del motore Arrius 2R sul Bell 505; GKN Aerospace, fuel system component supplier; Neste, fornitore SAF; Virent, Inc., una sussidiaria di Marathon Petroleum Corp. che produce combustibili rinnovabili e prodotti chimici. Safran Helicopter Engines e GKN Aerospace hanno condotto test approfonditi su engine and fuel system components.

Neste e Virent hanno collaborato per miscelare, testare e fornire il SAF per questo progetto come 100% drop-in fuel. Il SAF, prodotto con olio da cucina usato o altre materie prime a base biologica, in genere deve essere miscelato con prodotti petroliferi perché non include un componente “aromatico”, che è necessario per soddisfare le odierne specifiche sui carburanti per aviazione. Virent produce un componente aromatico a base di zuccheri vegetali rinnovabili, che è stato aggiunto al SAF pulito di Neste, eliminando la necessità di miscelare il SAF con il combustibile derivato dal petrolio. Il SAF fornito per questo test flight da Neste e Virent è quindi un “100% drop-in” replacement del petroleum-based aviation fuel, che non richiede modifiche al motore”, afferma Bell Textron.

“La training fleet e i demonstration aircraft di Bell attualmente utilizzano SAF nelle loro operazioni. Il team continua a guidare le conversazioni con i clienti sulla sua implementazione e monitora i test SAF in un Bell 505 dedicato, insieme a Safran Helicopter Engines. Questo volo supporta il Textron’s Achieve 2025 Sustainable Footprint goal per la riduzione del 20% delle emissioni di gas serra in tutta l’azienda, tra le altre iniziative di sostenibilità.

Il Bell 505 è un velivolo a cinque posti progettato per la sicurezza e l’efficienza utilizzando la tecnologia più avanzata fino ad oggi. La piattaforma utilizza una suite avionica Garmin G1000H NXi completamente integrata e un motore Safran Arrius 2R con dual-channel FADEC”, conclude Bell Textron.

(Ufficio Stampa Bell Textron – Photo Credits: Bell Textron)