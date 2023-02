News Brevi – 22.02.2023

AERONAUTICA MILITARE: TRASPORTO SANITARIO URGENTE DA ATENE A ROMA CON C-130J – Si è concluso alle ore 19:14 di martedì 21 febbraio 2023 il trasporto sanitario d’urgenza di un bimbo di sette anni da Atene a Ciampino, effettuato con un velivolo C-130J dell’Aeronautica Militare. Il piccolo paziente, di nazionalità greca, in imminente pericolo di vita per una gravissima cardiopatia, necessitava di essere trasferito d’urgenza all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma. Per la tipologia di trasporto si è reso necessario, nello specifico, l’utilizzo di un C-130J della 46ª Brigata Aerea di Pisa, velivolo idoneo ad imbarcare l’ambulanza all’interno della quale ha viaggiato il bambino, monitorato ed assistito in circolazione extracorporea (ECMO) da un’equipe medica composta da infermieri, rianimatori e cardiochirurghi. Il volo salva-vita è stato attivato, su richiesta dell’Ambasciata greca a Roma, dal Comando Operazioni Aerospaziali (COA) dell’Aeronautica Militare che ha immediatamente interessato la 46ª Brigata Aerea di Pisa, uno dei Reparti che svolge il servizio di prontezza operativa per questo genere di missioni. Il bambino verrà curato grazie a un programma di cooperazione tra il Centro Nazionale Trapianti e la corrispondente autorità competente greca, l’Hellenic Transplant Organization: secondo l’accordo, operativo dal 2005, i pazienti greci più urgenti, in particolare pediatrici, possono essere trapiantati nel nostro Paese, mentre gli organi dei donatori non utilizzati in Grecia possono essere destinati ai pazienti italiani in attesa di trapianto. Effettuate dall’equipaggio militare tutte le procedure necessarie, il velivolo, decollato dall’aeroporto di Pisa, si è dapprima diretto a Ciampino da dove è poi decollato alla volta di Atene, intorno alle 11 circa. Qui il piccolo, a bordo dell’ambulanza, è stato subito imbarcato sul velivolo per il trasporto d’urgenza. Dopo l’atterraggio presso l’Aeroporto di Ciampino, avvenuto poco dopo le 19, l’ambulanza si è diretta all’Ospedale pediatrico “Bambino Gesù” di Roma per il successivo ricovero in attesa di trapianto. I Reparti di volo dell’Aeronautica Militare sono a disposizione della collettività 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno, con mezzi ed equipaggi in grado di operare anche in condizioni meteorologiche complesse, per assicurare il trasporto urgente non solo di persone in imminente pericolo di vita, ma anche di organi, equipe mediche o ambulanze. Sono centinaia ogni anno le ore di volo effettuate per questo genere di interventi dagli aerei del 31° Stormo di Ciampino, del 14° Stormo di Pratica di Mare, della 46ª Brigata Aerea di Pisa e dagli elicotteri del 15° Stormo di Cervia (Ufficio Stampa Aeronautica Militare).

QATAR AIRWAYS LANCIA LA NUOVA PROMOZIONE “OPPORTUNITA’ LAMPO. SOLO PER 72 ORE” – Qatar Airways lancia la speciale campagna promozionale “Opportunità lampo. Solo per 72 ore”, per viaggiare a prezzi vantaggiosi su tutte le destinazioni del suo network, sia in Economy che in Business Class. “Per 72 ore, a partire dal 22 febbraio fino al 24 febbraio, i passeggeri in partenza dagli aeroporti di Milano Malpensa e Roma Fiumicino potranno acquistare viaggi programmati dal 24 febbraio al 10 dicembre 2023, a partire da 559€. La promozione è valida per diverse destinazioni del network, da Cape Town a partire da 669€, a Phuket a partire da 859€, oppure da Zanzibar a partire da 619€ fino a Bangkok a partire da 809€. La nuova campagna permetterà ai viaggiatori di pianificare la prossima vacanza in modo ancora più conveniente. Per ulteriori informazioni sulle tariffe promozionali e le destinazioni: https://www.qatarairways.com/it-it/offers/online-promotion.html. Qatar Airways offre anche la possibilità di raddoppiare la propria vacanza approfittando di uno stopover a Doha, per un viaggio ancora più indimenticabile tra natura, tradizioni, arte e cultura. Sono disponibili i pacchetti Discover Qatar, a partire da 14 USD per notte a persona, che comprendono soggiorni fino a 4 notti in hotel, tour ed esperienze da mille e una notte. Inoltre, aderendo al programma frequent flyer della compagnia aerea, Privilege Club, e viaggiando con Qatar Airways entro il 31 luglio 2024, i passeggeri potranno guadagnare bonus Avios e sbloccare premi esclusivi. Tariffe promozionali “a partire da” soggette a termini condizioni, su periodi di viaggio specifici in base alla disponibilità”, afferma Qatar Airways.

WIZZ AIR LANCIA UN CONCORSO PER VINCERE UN VIAGGIO AVVENTUROSO VERSO UNA DESTINAZIONE SCONOSCIUTA – Wizz Air ha lanciato anche in Italia il concorso “#GetLostwithWizz”. “Questo concorso unico nel suo genere incoraggia i viaggiatori a cogliere l’attimo, a vivere appieno la vita e a creare ricordi indimenticabili in una destinazione misteriosa della vasta rete in espansione di Wizz Air. Un aereo Wizz Air con a bordo viaggiatori in cerca di avventura prenderà il volo verso una destinazione sconosciuta, dove i vincitori trascorreranno quattro notti “perdendosi” in una nuova esperienza. Il volo partirà da Venezia mercoledì 15 marzo e rientrerà domenica 19 marzo 2023. Il concorso per aggiudicarsi uno dei posti in palio è partito: per avere la possibilità di vincere, i candidati dovranno condividere sul proprio profilo Instagram un post che li rappresenti e che trasmetta il loro spirito d’avventura e la loro passione per i viaggi, e dovranno taggare @WizzAir con gli hashtag #GetLostwithWizz e #GetLostWIZZItaly entro le 23:59 del 6 marzo 2023. I contenuti migliori, con le immagini più creative, avventurose, emozionanti o divertenti avranno maggiori possibilità di vincere un invito per questa avventura unica. I 50 fortunati vincitori avranno la possibilità di partire per il brivido dell’ignoto insieme a un compagno, ricevendo biglietti aerei gratuiti, quattro notti di pernottamento e un’assicurazione di viaggio. Il concorso è appena iniziato e terminerà alle 23:59 CET del 6 marzo. Per poter partecipare, i concorrenti devono avere un profilo pubblico e seguire @WizzAir su Instagram. Tutti i dettagli e i termini e le condizioni sono disponibili sul profilo Instagram di Wizz Air e al seguente link https://mito.hu/wizz_get_lost_italy_tc/”, afferma Wizz Air. Robert Carey, Presidente del Gruppo Wizz Air, ha dichiarato: “Siamo entusiasti di lanciare il nostro concorso “#GetLostwithWizz” con un volo per una destinazione affascinante ma sconosciuta dall’Italia. Se siete alla ricerca di una destinazione esotica, culturalmente ricca o diversa, noi vi ci porteremo. Wizz Air si impegna a fornire opportunità di viaggio stimolanti e uniche e il concorso “#GetLostwithWizz” permetterà a chi cerca l’avventura di abbracciare l’inaspettato e di vivere un’avventura ricca di esperienze di viaggio imperdibili. Non vediamo l’ora di accogliere i vincitori a bordo del nostro volo misterioso”.

AIR ASTANA ANNUNCIA I RISULTATI DEL 2022, IL SUO ANNO MIGLIORE DI SEMPRE – Il Gruppo Air Astana ha registrato un utile al netto delle imposte per il 2022 pari a 78,4 milioni di dollari su ricavi di 1,03 miliardi di dollari, generati da 7,35 milioni di passeggeri. Le cifre sono rispettivamente superiori del 115%, 36% e 11% rispetto al 2021, le più alte su tutte e tre le metriche nei 20 anni di storia della compagnia aerea. Peter Foster, Presidente e CEO di Air Astana, ha commentato così i risultati: “Il Gruppo ha superato significativamente le aspettative nonostante i disordini politici in Kazakistan, avvenuti a gennaio, e l’invasione russa dell’Ucraina, a febbraio. La perdita di entrate causata dalla chiusura delle rotte verso, da e sopra la Russia è stata più che compensata dall’aumento della capacità dispiegata in Europa, Asia, India e Caucaso”. Commentando le prestazioni di FlyArystan, il vettore low cost del gruppo fondato 4 anni fa, Foster ha dichiarato: “FlyArystan è cresciuto del 366% rispetto al 2019, anno della sua inaugurazione. Ha un grande futuro, poiché questa regione ha il mercato dei viaggi aerei low cost in più rapida crescita attualmente nel mondo”. Guardando al futuro, Foster ha sottolineato: “Nonostante le previsioni indichino il 2023 come un anno di robusta crescita dei passeggeri, persistono venti contrari sotto forma di continue limitazioni delle risorse aeroportuali, dei fornitori di servizi e della catena di approvvigionamento”.

AIR CANADA VINCE IL 2023 HRD INNOVATIVE HR TEAM AWARD – Air Canada è stata recentemente nominata vincitrice del 2023 HRD Innovative HR Teams award. Il premio della leading human resource publication HRD Canada, riconosce le organizzazioni che hanno assunto una posizione di leadership implementando con successo programmi di risorse umane innovativi e lungimiranti. “In Air Canada consideriamo le nostre persone risorse preziose e continuiamo a investire in una moltitudine di programmi di risorse umane innovativi, per attrarre e trattenere talenti globali. Inoltre, abbiamo incoraggiato la nostra cultura aziendale a considerare la sostenibilità e gli aspetti sociali positivi nel nostro processo decisionale strategico, e questo a sua volta ha portato a un’ampia gamma di opportunità per coltivare il coinvolgimento dei dipendenti in cause importanti che fanno la differenza”, ha affermato Arielle Meloul-Wechsler, Executive Vice President, Chief Human Resources Officer and Public Affairs. Air Canada è stata premiata numerose volte per i suoi programmi lungimiranti nelle risorse umane, nella cultura aziendale e nel coinvolgimento dei dipendenti.

EASYJET CELEBRA 70 MILIONI DI PASSEGGERI A BELFAST – easyJet ha celebrato il trasporto di 70 milioni di passeggeri da e per Belfast International Airport. I festeggiamenti giungono in seguito ai piani di espansione di easyJet a Belfast International Airport quest’estate, che vedrà un ulteriore aereo della famiglia Airbus A320 unirsi alla base, insieme al lancio di due nuove rotte estive da Belfast verso le isole greche di Rodi e Antalya in Turchia. Ali Gayward, Country Manager di easyJet per il Regno Unito, ha dichiarato: “Siamo così orgogliosi di essere a Belfast, segnando una pietra miliare per noi mentre celebriamo il volo di 70 milioni di passeggeri dal Belfast International Airport. Il nostro primo volo da Belfast a London Luton è decollato per la prima volta 24 anni fa e da allora ci siamo impegnati a Belfast fornendo tariffe vantaggiose e collegamenti convenienti per i nostri clienti nell’Irlanda del Nord, indipendentemente dal fatto che viaggino per lavoro o tempo libero”. La compagnia aerea ha lanciato i servizi da Belfast nel 1998 e, da quando ha introdotto il suo primo volo per London Luton, easyJet è rimasta impegnata nei confronti dell’aeroporto e dei clienti dell’Irlanda del Nord, mantenendo un’operatività continua. Da oltre 20 anni easyJet è la più grande compagnia aerea dell’Irlanda del Nord e ora offre 34 rotte in 9 paesi nel Regno Unito, in Europa e nel Medio Oriente verso popolari destinazioni leisure e business tra cui Manchester, Liverpool, Jersey, Amsterdam, Tenerife, Ginevra, Nizza, Parigi. easyJet collega Belfast International Airport con più aeroporti londinesi di qualsiasi altra compagnia aerea, offrendo fino a 184 voli per i principali aeroporti londinesi tra cui London Gatwick, London Luton e London Stansted.

JETBLUE: NUOVO SERVIZIO PER I CLIENTI IN FLORIDA – JetBlue ha annunciato oggi che il suo nuovo servizio tra Fort Lauderdale-Hollywood International Airport (FLL) e Tallahassee International Airport (TLH), a partire dal 4 gennaio 2024, è disponibile per la prenotazione. Il nuovo servizio promuove l’impegno della compagnia aerea a fornire servizi a tariffe basse e di alto valore ai clienti della Florida. “Questa rotta ha sofferto a lungo di tariffe elevate e la risposta in Florida a questo collegamento tanto necessario tra la capitale dello stato e il sud della Florida è stata incredibile. I clienti possono ora viaggiare molto più facilmente e frequentemente con le tariffe basse e l’esperienza pluripremiata di JetBlue”. ha affermato Dave Clark, head of revenue and planning, JetBlue. “Abbiamo definito un ambizioso piano di crescita per Fort Lauderdale-Hollywood, reso possibile dalla nostra combinazione pianificata con Spirit. Questa combinazione consentirà molte più scelte per i viaggi aerei dentro e fuori il sud della Florida negli anni a venire”.

DELTA: TRAVEL WAIVER PER GLI IMPATTI DEL METEO INVERNALE – Delta informa: “I team Delta stanno monitorando un vasto sistema di tempeste invernali che dovrebbe portare forti nevicate, pioggia e raffiche di vento dalla costa occidentale al New England questa settimana. I principali impatti sono attesi nell’ovest e nel Midwest, inclusa la possibilità di nevicate storiche nel nostro Minneapolis-St. Paul hub. Fino al 24 febbraio è stato emesso un travel waiver per i clienti che potrebbero essere interessati dai voli in entrata e in uscita da varie località del Minnesota. La differenza tariffaria per i clienti verrà annullata quando il viaggio riprenotato avviene entro il 27 febbraio 2023, nella stessa cabina di servizio originariamente prenotata. Se il viaggio viene riprenotato dopo il 27 febbraio, l’eventuale differenza tariffaria tra il biglietto originale e il nuovo biglietto verrà riscossa al momento della prenotazione. I meteorologi di Delta stanno rivedendo e condividendo attivamente le previsioni meteorologiche aggiornate nell’Operations and Customer Center della compagnia, mentre prendono decisioni sull’opportunità di cancellare i voli nei giorni a venire. La cancellazione dei voli è una decisione di ultima istanza che non viene mai presa alla leggera. Ci sforziamo di cancellare i voli con largo anticipo rispetto alla partenza programmata per consentire ai nostri clienti di modificare i loro piani prima di recarsi in aeroporto”.

LOCKHEED MARTIN E JUNIPER NETWORKS DIMOSTRANO UNA MISSION-AWARE ROUTING TECHNOLOGY – Per la prima volta nel settore, Lockheed Martin e Juniper Networks hanno dimostrato con successo la mission-aware routing technology che semplificherà e stabilirà la priorità del flusso di informazioni critiche da contested, remote environments ai comandanti di stanza in tutto il mondo, collegando i prodotti Lockheed Martin e Juniper per creare una hybrid software-defined wide-area network (SD-WAN) solution. Dan Rice, vice president of 5G.MIL Programs at Lockheed Martin: “Di fronte alle sfide della sicurezza del 21° secolo, i comandanti militari devono accedere alle informazioni più critiche e avere fiducia che verranno consegnate in modo sicuro e puntuale, indipendentemente dalle circostanze. Combinando le nostre tecnologie sicure 5G.MIL® con la soluzione SD-WAN leader del settore e le capacità di routing di Juniper, Lockheed Martin offre comunicazioni resilienti e intelligenti che mantengono i nostri clienti al passo con le minacce in evoluzione”. Lockheed Martin e Juniper Networks hanno stabilito un memorandum d’intesa di collaborazione nel 2022 per sviluppare hybrid SD-WAN solutions, enhanced RIC solutions, and customer demonstration objectives.