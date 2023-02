LATAM rinnova la sua flotta e prevede di concludere il 2023 con 31 aeromobili A320neo

Con l’impegno di essere più efficiente e sostenibile, il Gruppo LATAM continua il rinnovamento della sua flotta, annunciando che, entro la fine del 2023, saranno operativi 31 aeromobili A320neo.

“L’ulteriore acquisto di aeromobili Airbus consentirà al Gruppo di avere più di 100 aeromobili A320neo, A321neo e A321XLR entro la fine di questo decennio. Oggi, il Gruppo LATAM dispone di 16 aeromobili Airbus A320neo; quest’anno prevede di aggiungere altri 15 aeromobili Airbus, incluso il primo A321neo della sua flotta. Il primo aeromobile modello A321XLR sarà consegnato nel 2025.

Ciò permetterà al Gruppo LATAM di sostituire i propri aeromobili con altri più moderni ed efficienti, aumentare la propria flotta e continuare a portare la propria operatività ai livelli pre-pandemia”, afferma LATAM Airlines Group.

“Il rinnovo della flotta che stiamo portando avanti è pienamente in linea con il nostro impegno per la sostenibilità e ci avvicina all’obiettivo di diventare un gruppo a zero emissioni entro il 2050. L’aereo Airbus A320neo ha motori più efficienti, presenta miglioramenti in termini aerodinamici e tecnologie che forniscono un consumo di carburante inferiore del 20%, con una riduzione del 50% delle emissioni di ossido di azoto”, afferma Sebastián Acuto, Direttore della flotta e dei progetti, LATAM Airlines Group.

“Per quanto riguarda l’Airbus A321neo, consuma il 22% in meno di carburante per posto rispetto al modello precedente, l’A320ceo. Inoltre, l’Airbus A321XLR è l’aeromobile a corridoio singolo (narrow body) con l’autonomia di volo più lunga al mondo (7.400 km). Inoltre, consuma fino al 38% in meno di carburante per volo rispetto a un aeromobile a due corridoi (wide body).

La maggior parte della flotta di aeromobili della famiglia A320 di LATAM è dotata di un software che riduce le emissioni annuali di CO2 di oltre 60.000 tonnellate ottimizzando così il percorso di atterraggio dell’aeromobile.

Attualmente, il Gruppo LATAM dispone di 311 aerei, 57 aeromobili Boeing (modelli 767, 777 e 787) e 238 aeromobili Airbus (modelli A319, A320, A320neo e A321). Inoltre, LATAM Cargo Chile, LATAM Cargo Colombia e LATAM Cargo Brazil hanno una flotta congiunta di 16 aerei cargo, che crescerà gradualmente fino a raggiungere un totale di 20 aerei cargo entro il 2024″, conclude LATAM Airlines Group.

(Ufficio Stampa LATAM Airlines Group)