Volotea sceglie Parigi Orly per i suoi collegamenti da e per l’Italia

Volotea annuncia un’importante novità nell’operativo dei suoi voli per la capitale francese e sceglie Parigi Orly. Da oggi, 22 febbraio, infatti, tutti i voli del vettore con destinazione Parigi non saranno più operati alla volta di Charles de Gaulle, ma faranno rotta verso Orly. Per i prossimi mesi, Volotea ha in calendario collegamenti per Parigi da 5 scali italiani: Genova, Torino, Ancona, Olbia e Verona.

“Parigi-Orly, situato a una quindicina di chilometri a sud del centro della città, consentirà a tutti i passeggeri di raggiungere ancora più velocemente la Ville Lumière, ottimizzando i tempi per visitare le meraviglie della capitale francese.

Tutti i passeggeri che nei mesi scorsi hanno acquistato un biglietto con Volotea per volare verso Parigi Charles de Gaulle, riceveranno indicazioni da parte di Volotea in merito al cambio di aeroporto di destinazione”, afferma Volotea.

(Ufficio Stampa Volotea – Photo Credits: Volotea)