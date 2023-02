oneworld nominata Best Airline Alliance ai Cellars in the Sky awards

oneworld® è stata nominata ancora una volta Best Airline Alliance ai Cellars in the Sky Awards, in riconoscimento delle compagnie aeree membri dell’alleanza che hanno il miglior vino in volo.

“La vittoria di oneworld nei premi, organizzati dalla rivista Business Traveller, segna la dodicesima volta che l’alleanza si porta a casa il titolo. Anche diverse compagnie aeree associate a oneworld hanno ricevuto medaglie ai Cellars in the Sky Awards:

• American Airlines

• British Airways

• Cathay Pacific

• Finair

• Japan Airlines

• Quanti

• Qatar Airways

I vincitori sono stati riconosciuti durante un ricevimento speciale presso Meliá White House di Londra il 20 febbraio.

Organizzati dal 1985, i Cellars in the Sky Awards riconoscono i migliori vini serviti dalle compagnie aeree in first e business class. I vincitori vengono selezionati in seguito a degustazioni alla cieca da parte di una giuria che valuta i vini in modo indipendente”, afferma oneworld.

L’oneworld Governing Board Chairman and Qatar Airways Group Chief Executive, His Excellency Akbar Al Baker, ha dichiarato: “In qualità di alleanza di compagnie aeree leader a livello mondiale, puntiamo a eccellere in ogni area e vincere il premio Best Airline Alliance, oltre a far vincere sette membri ai Cellar in the Sky Awards, è un enorme risultato, che rafforza chiaramente la nostra promessa di perseguire l’eccellenza in ogni occasione e di porre i nostri clienti al centro di tutto ciò che facciamo”.

Il CEO di oneworld, Rob Gurney, ha dichiarato: “Questo premio per oneworld esemplifica ulteriormente l’impegno delle nostre compagnie aeree associate nell’offrire ai clienti un’esperienza memorabile quando volano con noi. Siamo lieti che i Cellars in the Sky Awards abbiano continuato a riconoscere oneworld e le nostre compagnie aeree associate per aver offerto il miglior vino in volo”.

(Ufficio Stampa oneworld)