SACBO pubblica il nuovo bando da 4,5 milioni di euro per interventi di mitigazione ambientale nell’intorno aeroportuale

Il CdA SACBO ha approvato l’emissione del nuovo bando per interventi di mitigazione ambientale da eseguire su abitazioni residenziali dell’intorno aeroportuale, stanziando la somma di 4,5 milioni di euro.

“Si tratta del quarto bando varato dalla società di gestione aeroportuale e rientra nella pianificazione pluriennale finalizzata a favorire la compatibilità ambientale tra le attività legate al traffico aereo e il territorio interessato. In stretta collaborazione con le Amministrazioni Comunali, sono state identificate le aree di intervento che ricadono nei territori di Bergamo, Orio al Serio, Grassobbio, Seriate, Bagnatica e Brusaporto.

Per le abitazioni ricadenti al loro interno si potrà avanzare domanda al fine di verificare la necessità di interventi atti a migliorarne le caratteristiche di fonoisolamento. Sono state previste due tipologie di intervento: di tipo strutturale, mirato al raggiungimento dei livelli di isolamento acustico di facciata per gli edifici residenziali stabiliti dal DPCM del 05/12/97, consistenti nel rinnovo degli infissi e nell’eventuale coibentazione dell’unità abitativa; e di ottimizzazione del comfort acustico, consistenti nella realizzazione di impianti di climatizzazione dell’aria nelle abitazioni che ne risultassero sprovviste.

Le abitazioni, per le quali ai rispettivi Comuni sarà avanzata domanda ai rispettivi di intervento a fini di mitigazione ambientale, saranno sottoposte a valutazione, avvalendosi del supporto tecnico dell’Istituto per le Tecnologie delle Costruzioni del Consiglio Nazionale delle Ricerche (ITC-CNR).

Il bando, pubblicato sul sito internet istituzionale di SACBO www.milanbergamoairport.it/it/ambiente/, contiene tutte le informazioni relative ai requisiti di partecipazione, alla modalità di presentazione delle domande e alle relative tempistiche”, afferma SACBO.

“SACBO ha inteso dare corso al nuovo bando, in armonia con il Piano di Sviluppo Aeroportuale 2015-2030 che ha ottenuto il giudizio positivo sulla Compatibilità Ambientale con il DEC/VIA/238 del 16/09/2022, dando continuità ai pregressi interventi di mitigazione presso le abitazioni dell’intorno aeroportuale”, spiega Giovanni Sanga, presidente di SACBO. “Questo intervento si inserisce nella politica gestionale dello scalo che guarda al territorio come risorsa attiva e partecipe dello sviluppo, e si affianca alle altre azioni promosse sullo scalo, sia in chiave di transizione green e digitale, sia in coordinamento con le compagnie aeree in relazione al rinnovamento delle flotte con l’impiego di aeromobili di ultima generazione a consumo e impatto acustico ridotti”.

“Giova ricordare che il nostro aeroporto rappresenta un caso di studio specifico a livello nazionale, proprio per avere introdotto criteri di interventi proattivi di mitigazione ambientale, facendone partecipe le amministrazioni dei Comuni interessati e affidando ogni valutazione a enti scientifici massimamente competenti”, aggiunge il presidente di SACBO. “Tutto ciò si inquadra nell’impegno generale per la sostenibilità, che rappresenta un capitolo fondamentale nel bilancio gestionale e per fare in modo che i relativi benefici ricadano sul territorio”.

