Vueling e WheelTug insieme per ridurre le emissioni di CO2 e l’inquinamento acustico

Vueling, compagnia aerea parte del gruppo IAG, ha firmato un accordo con WheelTug, società responsabile dello sviluppo dell’omonimo sistema di propulsione elettrica di aeromobili, per l’installazione di un dispositivo di ultima generazione sui suoi aerei.

“Questo sistema innovativo consente agli aerei di muoversi a terra con la propulsione di un motore elettrico, senza la necessità di accendere i motori a reazione – come fanno attualmente – durante le manovre di rullaggio: quando l’aereo si sposta dal gate di imbarco alla pista prima del decollo e quando ritorna al terminal dopo l’atterraggio. In questo modo, è possibile ridurre significativamente il consumo di carburante e il rumore”, afferma Vueling.

“L’impegno di Vueling per la sostenibilità è costante: in quanto parte del gruppo IAG, ci impegniamo a raggiungere le emissioni nette zero di CO2 entro il 2050. Partnership come quella annunciata oggi con WheelTug sono pienamente allineate con la nostra linea di lavoro per ottimizzare l’efficienza delle operazioni e ci consentono di continuare a progredire nei nostri obiettivi sia a breve che a lungo termine”, spiega Oliver Iffert, Chief Operations Officer di Vueling.

“A livello tecnico, il sistema WheelTug è composto da un motore elettrico adattato alla ruota anteriore e alimentato dall’unità di potenza ausiliaria. Il dispositivo, che consente di ridurre la dipendenza dai trattori push-back tradizionali, faciliterà anche la ripresa delle operazioni dopo interruzioni dovute a fattori esterni quali condizioni meteorologiche avverse. Allo stesso tempo, velocizzerà il riposizionamento degli aerei nelle basi, consentendo di migliorare la prevedibilità delle operazioni a terra.

Vueling e WheelTug lavoreranno insieme per introdurre questo dispositivo, che contribuirà a raggiungere gli obiettivi della compagnia aerea in chiave di sostenibilità, puntando su soluzioni innovative e che avranno un impatto diretto sulle sfide della compagnia in questo settore”, conclude Vueling.

(Ufficio Stampa Vueling – Photo Credits: Vueling)