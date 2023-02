Lufthansa Group riceve un top rating nel rinomato CDP climate ranking

Nel global climate ranking 2022 della non-profit organization CDP (ex Carbon Disclosure Project), Lufthansa Group ha ricevuto un top rating per la sua strategia di riduzione delle emissioni di CO2 e la sua attuazione, migliorando così rispetto all’anno precedente.

“Su una scala da “A” (miglior risultato) a “D-“, la compagnia è stata collocata nella fascia più alta con “A-” (anno precedente “B”). Lufthansa Group è quindi tra le prime 5 compagnie aeree al mondo con il miglior punteggio. CDP ha assegnato a Lufthansa Group il massimo dei voti nella rendicontazione nelle seguenti categorie di valutazione: Scope 1 & 2 (emissioni dirette e emissioni indirette da energia acquistata), Scope 3 (emissioni indirette all’interno della catena di fornitura), corporate governance, processi di gestione del rischio, obiettivi e iniziative per la riduzione delle emissioni”, afferma Lufthansa Group.

“Il top rating nella classifica CDP conferma il nostro ruolo pionieristico nel settore. Sono orgogliosa che quest’anno siamo riusciti a migliorare la nostra classifica”, afferma Christina Foerster, Member of the Lufthansa Group’s Executive Board responsible for Brand and Sustainability.

“CDP è una piattaforma globale per la divulgazione di informazioni sulla sostenibilità di imprese, città e regioni. Lufthansa Group partecipa al reporting CDP dal 2006 e quindi informa le parti interessate in modo continuo e trasparente sulla sua strategia e sulle misure per la riduzione di CO2. Ogni anno, CDP raccoglie informazioni su emissioni di CO2, strategie e obiettivi di sostenibilità da oltre 18.700 aziende, che rappresentano più della metà della capitalizzazione di mercato globale, in un processo standardizzato.

Nel campo del reporting ambientale, la classifica climatica dell’organizzazione con sede a Londra è considerata il gold standard globale. CDP è partner della independent Science Based Targets initiative (SBTi). I dati raccolti sono utilizzati in larga misura anche in altre valutazioni da parte di primarie agenzie di rating. Gli esperti di Lufthansa Group valutano attentamente le performance nei rating e negli indici di sostenibilità con l’obiettivo di migliorare ulteriormente le prestazioni della compagnia”, prosegue Lufthansa Group.

“Lufthansa Group si è prefissato obiettivi ambiziosi di protezione del clima e mira a raggiungere un bilancio di CO2 neutro entro il 2050. Già entro il 2030 Lufthansa Group vuole dimezzare le proprie emissioni nette di CO2 rispetto al 2019 attraverso misure di riduzione e compensazione. La roadmap di riduzione fino al 2030 è stata convalidata da SBTi nell’agosto 2022. Lufthansa Group è stato il primo gruppo aereo in Europa con un obiettivo di riduzione di CO2 su base scientifica in linea con gli obiettivi dell’accordo sul clima di Parigi del 2015.

Per un’efficace protezione del clima, Lufthansa Group si sta concentrando in particolare sulla modernizzazione accelerata della flotta, sull’uso di carburanti per aviazione sostenibili, sulla continua ottimizzazione delle operazioni di volo e offre ai propri viaggiatori privati e clienti aziendali di effettuare un volo o il trasporto di merci più sostenibile. Inoltre Lufthansa Group sostiene attivamente da molti anni la ricerca climatica e meteorologica globale”, conclude Lufthansa Group.

(Ufficio Stampa Lufthansa Group – Photo Credits: Lufthansa Group)