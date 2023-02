Qatar Airways ai blocchi di partenza come Official Airline and Global Partner of Formula 1

Qatar Airways diventa Global Partner and Official Airline of Formula 1® (F1®), la più prestigiosa competizione di motorsport e massima espressione tecnologica dell’automobilismo sportivo.

“Qatar Airways e F1® saranno partner fino al 2027 incluso, regalando emozioni e velocità da capogiro ai fan di tutto il mondo. La compagnia aerea leader a livello mondiale ha annunciato l’espansione del suo portafoglio di partnership sportive. Oltre alla partnership globale, Qatar Airways sarà quest’anno anche title sponsor di tre Grand PrixTM: il Qatar Airways Emilia Romagna Grand Prix (19-20 Maggio), il Qatar Airways Hungarian Grand Prix (21-23 Luglio) e il Qatar Airways Qatar Grand Prix (6-8 Ottobre).

In questa nuova stagione in partenza, la Formula 1® vanta il calendario più di scala globale della sua storia: 23 gare in 21 paesi e 5 continenti che rispecchiano il crescente impatto del motorsport in tutto il mondo e l’ampio network di collegamenti offerto dalla Qatar Airways oneworld Alliance, che serve oltre 150 paesi”, afferma Qatar Airways.

L’amministratore delegato del gruppo Qatar Airways, Sua Eccellenza Akbar Al Baker, ha dichiarato: “Le migliori partnership prosperano grazie a valori comuni. Sia Qatar Airways che Formula 1® sono brand globali che condividono la passione per l’innovazione, la precisione e il lusso. Come brand, crediamo nel potere dello sport di unire le persone. Per questo motivo abbiamo scelto gli eventi sportivi più emozionanti e sponsorizzato una varietà di nuove e importanti iniziative sportive. Con 23 tappe nel Campionato del Mondo 2023, la F1® è uno sport globale, che richiede un partner aereo globale che offra un’ampia connettività globale. Pertanto, Qatar Airways si dimostra il compagno perfetto per una delle manifestazioni sportive più ambite nel mondo”.

Stefano Domenicali, Presidente e CEO della Formula 1®, ha dichiarato: “In quanto la più prestigiosa competizione di motorsport è coerente che la Formula 1® collabori con la migliore compagnia aerea del mondo, Qatar Airways. Siamo due realtà impegnate ad offrire le migliori esperienze ai nostri fan e clienti e la nostra portata globale combinata, crea un abbinamento perfetto. Siamo lieti di dare il benvenuto a Qatar Airways come nostro Global Airline Partner”.

Abdulrahman bin Abdullatif Al-Mannai, Presidente della Qatar Motor and Motorcycle Federation (QMMF), ha dichiarato: “Siamo lieti che Qatar Airways si unisca alla Formula 1® come Global Partner e Official Airline, nonché come title sponsor dei Gran Premi del Qatar di Formula 1® e MotoGP. Siamo fermamente convinti che questa partnership e questi eventi prestigiosi metteranno il Qatar in prima linea nell’ecosistema del motorsport, posizionando inoltre il Paese come hub globale per il turismo sportivo e di entertainment. Ciò contribuirà alla crescita e allo sviluppo della nostra società ed aprirà la strada ad importanti opportunità commerciali e di investimento”.

“Per celebrare questa partnership e promuovere tutti gli eventi motoristici che si terranno quest’anno in Qatar, Qatar Airways ha organizzato una serata speciale presso l’iconico Lusail Boulevard di Doha. Sua Eccellenza Salah bin Ghanim Al Ali, Ministro dello Sport e della Gioventù, ha inaugurato la partnership insieme al Presidente della QMMF Abdulrahman Al-Mannai, al Presidente e CEO della Formula 1® Stefano Domenicali, e al CEO della MotoGP Carmelo Ezpeleta.

L’evento ha visto la partecipazione speciale del campione di rally qatarino Nasser Al-Attiyah, dell’ex pilota Red Bull di Formula 1® David Coulthard, del pilota KTM di MotoGP Dani Pedrosa e dello stunt rider Mike Jensen. Ad animare l’occasione, un’auto da drift Red Bull guidata da Abdo Feghali e un display statico di un’auto Hyper del Campionato del mondo endurance FIA. I partecipanti hanno anche potuto godere dell’esibizione di uno dei migliori artisti R&B, Akon.

Per la seconda volta nella storia, gli amanti del motorsport avranno la possibilità di guardare i loro team e piloti preferiti spingere le proprie auto al limite sul Lusail International Circuit quando la F1® tornerà in Qatar per il Qatar Airways Grand Prix del 6-8 ottobre 2023″, prosegue Qatar Airways.

“Oltre al Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023, il Lusail International Circuit ospiterà anche il Qatar Moto GP dal 17 al 19 novembre. Tra gli altri eventi motoristici nel Paese figurano anche per la prima volta in assoluto il Geneva International Motor Show Qatar di ottobre 2023 spostato eccezionalmente a Doha e il Fédération Internationale de l’Automobile (FIA) World Endurance Championship nel 2024.

In occasione di questa partnership, Discover Qatar, la Destination Management Company di Qatar Airways, è la prima ad offrire i biglietti per il Formula 1® Qatar Airways Qatar Grand Prix 2023. Il 22 febbraio infatti, Discover Qatar ha lanciato in esclusiva per i propri partner rivenditori un’ampia gamma di pacchetti hotel e gara con biglietti per la tribuna e il prestigioso Paddock Club. Tutti includono, per gentile concessione di Qatar Tourism, anche un pass d’ingresso al Salone Internazionale dell’Automobile di Ginevra che si terrà a Doha dal 5 al 14 ottobre.

Qatar Airways Holidays eleva ulteriormente la partnership con pacchetti di viaggio all-inclusive, consentendo ai fan di tutto il mondo di partecipare all’evento e di prendere parte ad esperienze esclusive come passeggiate nella corsia dei box, tour guidati in pista ed eventi speciali con la partecipazione dei migliori piloti di F1®. I pacchetti Ultimate F1® Experience includono voli di andata e ritorno con Qatar Airways, opzioni di hotel premium, biglietti per assistere alla gara e altre entusiasmanti esperienze e vantaggi. Per acquistare i pacchetti visitare il sito dedicato, https://qatarairwaysholidays.com/f1“, prosegue la compagnia.

“Sia Qatar Airways che F1® si impegnano a lavorare insieme per ridurre l’impatto ambientale delle rispettive industrie attraverso pratiche responsabili. Nell’ambito della partnership, entrambe le realtà mirano a collaborare ad iniziative incentrate sulla sostenibilità per ridurre le emissioni di anidride carbonica e lottare insieme per un futuro più verde.

Qatar Airways si impegna a supportare lo sport a livello globale, aiutando i fan a viaggiare verso i loro eventi preferiti ovunque si trovino. Il vettore aereo qatarino è uno dei principali sostenitori mondiali del calcio, con partnership con FIFA World Cup Qatar 2022™, Paris Saint-Germain, FC Bayern, Concacaf e CONMEBOL. Inoltre, Qatar Airways è la compagnia aerea ufficiale dell’Ironman e Ironman 70.3 Triathlon Series, e Official Airline Partner dello United Rugby Championship (URC), della Global Kitesports Association e di molte altre discipline tra cui equitazione, padel, squash e tennis.

Qatar Airways attualmente vola verso più di 150 destinazioni in tutto il mondo, grazie al suo hub di Doha presso l’Hamad International Airport“, conclude Qatar Airways.

(Ufficio Stampa Qatar Airways – Photo Credits: Qatar Airways)