Rolls-Royce: profitti e liquidità migliorati nel 2022

Rolls-Royce Holdings Plc ha presentato i 2022 Full Year Results.

Forti nuovi ordini acquisiti in Civil Aerospace e Defence, con un portafoglio ordini record in Power Systems. Underlying operating profit di 652 milioni di sterline, 238 milioni di sterline in più rispetto all’anno precedente, con l’aumento trainato da Civil Aerospace e Power Systems.

Free cash flow from continuing operations di 505 milioni di sterline, 2,0 miliardi di sterline in più rispetto all’anno precedente, guidato dal recupero delle engine flying hour.

Indebitamento netto di 3,3 miliardi di sterline, in calo rispetto a 5,2 miliardi di sterline alla fine del 2021, grazie alle cessioni e al miglioramento del cash flow.

Tufan Erginbilgic, CEO, ha dichiarato: “È un onore guidare Rolls-Royce, uno dei brand più affidabili al mondo e un’azienda con posizioni forti nei mercati in crescita. I nostri dipendenti sono estremamente orgogliosi della nostra innovazione e delle nostre soluzioni ingegneristiche. Insieme, ora dobbiamo muoverci al ritmo e sfruttare quell’orgoglio per creare un business ad alte prestazioni, in crescita e competitivo.

Sebbene le nostre performance siano migliorate nel 2022, siamo in grado di fare molto di più. Il nostro programma di trasformazione migliorerà la nostra efficienza e i risultati commerciali e offrirà una riduzione sostenibile del capitale circolante. Ciò richiederà una cultura vincente, sostenuta da una gestione più efficace e una determinazione condivisa a fornire liquidità e ridurre il debito. Il nostro successo ci consentirà di premiare gli investitori per il loro sostegno e di investire nella crescita futura.

Il nostro programma di trasformazione è già in corso e si sta muovendo a ritmo sostenuto. Comprenderà una revisione strategica in modo da poter dare la priorità al nostro investimento verso le opportunità più redditizie. Riporteremo i risultati insieme ai nostri obiettivi a medio termine nella seconda metà di quest’anno”.

“Le large engine flying hours (EFH) in Civil Aerospace sono cresciute del 35% su base annua grazie alla continua ripresa dei viaggi internazionali. Nuovi large engine orders sono stati ricevuti da Malaysia Aviation Group, Norse Atlantic Airways e Qantas. Il Bell V-280 Valor, alimentato dai motori AE1107F, è stato selezionato dall’esercito americano per il programma Future Long Range Assault Aircraft. Gli ordini acquisiti in Power Systems sono cresciuti del 29% a 4,3 miliardi di sterline.

L’aumento anno su anno del Group operating profit è stato trainato dai maggiori utili in Civil Aerospace e Power Systems, in parte controbilanciati dal minor utile in Defence e dai maggiori investimenti in New Markets. L’aumento del margine del Gruppo rispetto all’anno precedente è stato determinato dal miglioramento dei long-term service agreement (LTSA) contract margins e dall’aumento degli spare engines profit in Civil Aerospace.

Il free cash flow from continuing operations è migliorato da un deflusso di 1,5 miliardi di sterline nel 2021 a un afflusso di 0,5 miliardi di sterline, trainato da una crescita del 35% nelle large engine flying hours, una crescita relativamente inferiore nelle large engine major shop visits e superiore Defence cash flow.

L’indebitamento netto è stato ridotto da 5,2 miliardi di sterline a 3,3 miliardi di sterline”, afferma Rolls-Royce.

“Abbiamo svolto un lavoro approfondito per analizzare le nostre prestazioni. Questo lavoro dimostra che esiste un margine significativo per noi per fornire profitti, flussi di cassa e rendimenti sostanzialmente più elevati. Creeremo un business più forte e in crescita con una proposta chiara per gli investitori basata sulla fornitura di: un business di alta qualità e competitivo, focalizzato su performance redditizie ed efficienza operativa; flussi di cassa crescenti e sostenibili; un solido bilancio e rendimenti crescenti per gli azionisti.

Abbiamo già avviato un ambizioso programma di trasformazione per fornire un cambiamento radicale nelle nostre prestazioni. Si compone di sette flussi di lavoro, ciascuno guidato da un senior executive: Efficiency and simplification; Commercial optimisation; Working capital; Business improvement; Strategic review; Performance management; Purpose and culture.

I risultati di questi flussi di lavoro guideranno un piano chiaro. Sarà comunicato insieme agli obiettivi finanziari a medio termine nella seconda metà dell’anno”, prosegue Rolls-Royce.

“Una continua ripresa nei nostri mercati finali e le azioni che stiamo intraprendendo ci danno fiducia nel fornire profitti e cash flows più elevati nel 2023. La società prevede una 2023 operating profit guidance di 0,8 – 1,0 miliardi di sterline e una 2023 free cash flow guidance di 0,6 – 0,8 miliardi di sterline”, conclude Rolls-Royce.

(Ufficio Stampa Rolls-Royce)