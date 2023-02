News Brevi – 23.02.2023

AIR CANADA E UNITED MIGLIORANO IL LORO TRANSBORDER JOINT BUSINESS AGREEMENT – Air Canada e United Airlines hanno annunciato oggi che, attraverso il loro enhanced transborder joint business agreement, offriranno capacità leader del settore e nuove rotte tra il Canada e gli Stati Uniti per l’estate 2023, tra cui un nuovo volo operato da United tra Washington-Dulles e Calgary e un nuovo volo operato da Air Canada tra Washington-Dulles e Vancouver. I vettori hanno ottimizzato in modo collaborativo i loro orari e hanno aggiunto più voli per fornire ai clienti una maggiore connettività e orari di volo più flessibili, con oltre 80 rotte transfrontaliere in codeshare e più di 260 voli giornalieri. “Grazie alla nostra partnership di lunga data con United Airlines, Air Canada è stata in grado di offrire ai clienti vantaggi sempre maggiori e significativi. Quest’estate i clienti avranno una scelta e una convenienza ancora maggiori con il nostro programma estivo congiunto, reso possibile dal nuovo accordo transfrontaliero delle nostre compagnie aeree. Insieme offriremo più di 260 partenze giornaliere verso gli Stati Uniti e nuovi voli non-stop da Vancouver e Calgary a Washington-Dulles”, ha dichiarato Mark Galardo, Senior Vice President Network Planning and Revenue Management, Air Canada. “I nostri orari coordinati offriranno ai viaggiatori d’affari la comodità del servizio orario e il comfort aggiuntivo di una cabina business su tutti i voli tra Toronto e New York e Chicago, nonché Vancouver e San Francisco”. “Siamo orgogliosi del nostro continuo lavoro con Air Canada per fornire ai clienti una connettività transfrontaliera ancora maggiore, inclusa l’aggiunta di più voli e un nuovo servizio diretto per Calgary e Vancouver da Washington Dulles”, ha dichiarato Patrick Quayle, Senior Vice President of Global Network Planning and Alliance, United Airlines. “Con orari progettati per offrire ai clienti maggiore flessibilità, oltre alla possibilità di godere dei vantaggi dei programmi fedeltà di entrambe le compagnie aeree, il nostro accordo con Air Canada rende United la principale compagnia aerea statunitense per i viaggi in Canada”. Il nuovo servizio non-stop tra Vancouver e Washington-Dulles inizierà il 1° giugno e sarà operato con un Boeing 737 Max 8 di Air Canada. United introdurrà anche un nuovo volo non-stop tra Calgary e Washington-Dulles il 2 giugno un Airbus 319. Air Canada e United condivideranno questi voli in codeshare, consentendo ai soci Aeroplan o MileagePlus® di accumulare e riscattare miglia. I due vettori opereranno più di 260 partenze giornaliere transfrontaliere nell’estate 2023, con un aumento di circa il 20% della capacità rispetto all’estate 2022. Il programma coordinato consentirà a entrambi i vettori di offrire un servizio orario in stile navetta per tutto il giorno tra i principali hub di Air Canada e United. Nel luglio 2022 Air Canada e United hanno annunciato un accordo commerciale congiunto per il mercato transfrontaliero Canada-USA. Nel 2019 il mercato transfrontaliero USA-Canada è stato il secondo più grande international passenger air transportation market al mondo e il più grande international market sia per il Canada che per gli Stati Uniti, misurato in posti.

EASYJET HA RACCOLTO £25.000 PER AEROBILITY CON IL NORTHERN LIGHTS FLIGHT – easyJet ha collaborato ancora una volta con l’ente di beneficenza Aerobility per ospitare un ‘Aurora Flight’, unico, che è decollato dall’aeroporto di Londra Gatwick lo scorso sabato 18 febbraio, consentendo ai passeggeri di sperimentare la magia dell’aurora boreale a 30.000 piedi (leggi anche qui). Tornando per la prima volta da prima della pandemia, il volo Aurora di easyJet ha raccolto la cifra record di 25.000 sterline per Aerobility, l’ente di beneficenza che festeggia quest’anno il suo 30° anniversario. Prima della partenza gli ospiti hanno ascoltato gli esperti di Aurora, tra cui l’astronomo e il presentatore della BBC Sky at Night Pete Lawrence, che ha anche fornito un commento in volo per i 112 passeggeri a bordo per identificare le costellazioni stellari e i colori dell’aurora boreale durante il volo, insieme a musica dal vivo a bordo di Steve Young. Mike Miller-Smith, CEO di Aerobility, ha dichiarato: “Quest’anno, Aerobility festeggia il suo 30° anniversario. Dai nostri inizi nel 1993, abbiamo effettuato oltre 10.000 voli e abbiamo cambiato la vita di migliaia di aspiranti aviatori. Questo è stato possibile solo grazie a sostenitori come easyJet e non vediamo l’ora di consegnare i prossimi 10.000 voli con il loro continuo supporto. Grazie easyJet, non potremmo farcela senza di te”. Marcus O’Shea, Head of Fundraising, Marketing and Communications di Aerobility, ha commentato: “Grazie al supporto di easyJet, il volo Aurora è uno dei punti salienti del nostro calendario, non solo genera fondi a sostegno dell’aviazione per disabili, ma offre la magia e la meraviglia di vedere l’aurora boreale dal cielo, un’esperienza davvero indimenticabile per tutti”. Il Capitano Chris Foster, Senior Captain di easyJet ha commentato: “È stato un vero privilegio per easyJet operare ancora una volta questo fantastico volo e con condizioni di volo e meteorologiche favorevoli, siamo stati incredibilmente lieti che gli ospiti abbiano potuto godere di uno scorcio dell’affascinante Aurora Boreale dall’alto. Vorremmo anche ringraziare i relatori ospiti e gli intrattenitori di livello mondiale che ancora una volta hanno dato il loro supporto per rendere questo volo un’esperienza davvero memorabile. Siamo molto orgogliosi di aver contribuito a raccogliere un record di £25.000, che aiuterà Aerobility nella sua missione per consentire a tutti di sperimentare la meraviglia del volo”.

QANTAS E JETSTAR: SCONTO SU PIÙ DI UN MILIONE DI POSTI – Qantas e Jetstar stanno rendendo più facile per gli australiani bloccare i loro piani di viaggio per il resto dell’anno con oltre un milione di posti scontati nelle loro ultime vendite a livello di rete. Il CEO di Qantas Group, Alan Joyce, ha affermato: “Stiamo assistendo a una domanda davvero forte poiché gli australiani continuano a mettere i viaggi in cima alla loro lista della spesa. Abbiamo aggiunto nuove rotte per aiutare a soddisfare tale domanda, in particolare verso destinazioni per il tempo libero, e abbiamo inserito molte vendite nel mercato. Oggi stiamo mettendo in vendita più di un milione di posti, con voli scontati per quasi tutte le città e regional town della nostra rete in tutta l’Australia e alcune fantastiche destinazioni internazionali con Jetstar. Questa è la nona vendita a livello di rete da parte di Qantas e Jetstar negli ultimi sei mesi e ne abbiamo pianificate altre”.

IBERIA OPERA UN VOLO PER ADANA (TURCHIA) – Ieri sera Iberia ha operato un volo per conto dell’Agenzia Spagnola per la Cooperazione Internazionale e lo Sviluppo che ha portato ad Adana (Turchia) 75 persone, volontari del sistema sanitario pubblico spagnolo, Summa 112, Vigili del fuoco del Comune di Madrid ed ERICAM, per dare supporto ai colleghi START (Equipo Técnico Español de Ayuda y Respuesta en Emergencias) schierati nell’area. Questo volo, operato da un Airbus A320 con equipaggio Iberia, è decollato dall’aeroporto di Torrejón alle 23:30, con 5.000 chili di carico tra cui medicinali e tende, tra gli altri materiali. Un team di Iberia Airport Services si è recato alla base aerea di Torrejón per aiutare e consigliare sulle attività di carico dell’aereo. Questo aereo Iberia e il suo equipaggio dovrebbero rimanere ad Adana fino alle 23:55 di oggi, mentre si svolge la staffetta START tra la squadra che ha viaggiato in Turchia ieri sera e quella che tornerà a Madrid venerdì mattina.

ACCORDO TRA AREAS, IBERIA E VUELING – Areas, operatore di ristorazione leader nel mondo dei viaggi e con una presenza in 10 paesi, ha siglato un accordo con i programmi fedeltà di due compagnie aeree leader in Spagna, Iberia e Vueling, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza del viaggiatore. È la prima volta che viene raggiunto un accordo di ristorazione sul canale viaggi tra Areas e IAG (International Airlines Group). Pertanto, voli e gastronomia si uniscono e attraverso Iberia Plus e Vueling Club, i viaggiatori potranno accumulare “Avios”, una valuta comune per i programmi fedeltà delle compagnie aeree, e successivamente scambiarli con biglietti aerei, pernottamenti in hotel, auto a noleggio e altri prodotti e servizi. Per realizzare l’azione, Areas mette a disposizione dei viaggiatori più di 130 ristoranti e caffetterie di 50 marchi riconosciuti, distribuiti nei 17 più importanti aeroporti spagnoli, attraverso i quali i viaggiatori possono accumulare 2 ‘Avios’ per ogni euro consumato su acquisti superiori a 6 euro.

UNITED IN PARTNERSHIP CON VIRGIN AUSTRALIA PER UN VOLO SPECIALE DA SAN FRANCISCO A SYDNEY – United Airlines sta collaborando con Virgin Australia per collegare i viaggiatori statunitensi alla celebrazione del Pride in Sydney, in partenza da San Francisco International Airport (SFO). Sebbene Virgin Australia offra voli domestici speciali in Australia per il Pride dal 2021, questa è la prima volta che United si unisce a questo sforzo. Inoltre, United ha donato $25.000 al Trevor Project per sostenere la loro missione di aiutare i giovani LGBTQ. United è il principale vettore del paese per l’Australia e opera voli verso tre destinazioni in Australia attraverso SFO, tra cui Sydney, Melbourne e Brisbane. United fornisce più servizi per l’Australia che mai e offre più posti dagli Stati Uniti all’Australia rispetto a qualsiasi altra compagnia aerea. La partnership di United con Virgin Australia offre ai clienti nuove opzioni di collegamento verso le destinazioni più popolari dell’Australia e i membri MileagePlus® hanno la possibilità di guadagnare e riscattare miglia/punti attraverso le reti di entrambe le compagnie aeree.

SAAB: ORDINE DALLA FINLANDIA PER NLAW SYSTEM – Saab ha ricevuto un ordine per NLAW (Next Generation Light Anti-Tank Weapon) dal comando logistico delle forze di difesa finlandesi. Il valore dell’ordine è di circa 400 milioni di corone svedesi con consegne dei prodotti pianificate nel 2024. NLAW è uno shoulder-launched, anti-tank missile system.